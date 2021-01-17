Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов вблизи Луганского, Зайцево и Южного. За сутки 4 нарушения режима тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российско-оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" около населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также около Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении штаба ООС.

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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