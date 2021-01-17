Долг перед живыми и большое количество погибших воинов заставляет ненавидеть эту войну, которую пора заканчивать, - Ермак о подвиге защитников ДАПа
Подвиг защитников Донецкого аэропорта навечно останется в памяти украинцев. Украинские герои заслужили быть героями и в мирное время.
Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы все знаем, что произошло при обороне Донецкого аэропорта. Мы все это видели. Мы все сдерживали эту боль. Этот подвиг навечно останется в нашей памяти. Вся страна тогда затаила дыхание и желала сил нашим бойцам. Учителя, врачи, студенты, каждый из нас ежедневно посылал молитвы нашим защитникам. В январе 2015 года в результате многомесячных обстрелов оккупантами из всех видов оружия обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта - символ обороны ДАПа. "Киборги" выстояли, а не выстоял бетон!", - пишет Ермак.
"Воины, добровольцы, волонтеры держали оборону ДАПа 242 дня, но такое впечатление, что они готовились к этому всю свою жизнь. Они продемонстрировали большую мощь в борьбе с врагом, за что их назвали "киборгами". Да, наши "киборги" - люди с железными нервами, безудержной волей к победе и очень хорошими сердцами. И когда над Донецким аэропортом таки был поднят украинский флаг, миллионы рук поднялись вверх. Миллионы голосов радостно воскликнули "Слава нашим защитникам! Слава Украине!". Украинский флаг был не только над Донецким аэропортом, он отображался в глазах каждого украинца", - отмечает он.
"Именно большое количество наших павших воинов, долг перед живыми воинами заставляют ненавидеть эту войну. Войну, которую пора заканчивать. Украинские герои заслужили быть героями и в мирное время. Героически обнимать своих родителей, жен и детей на своей украинской земле. Я благодарен каждому нашему Защитнику! Прошу вечно помнить каждого павшего воина! Именно благодаря их смелости, доблести, силе Украина остается демократической страной со свободными людьми", - подытожил глава ОП.
Как сообщалось, вчера, 16 января был Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта.
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Он ведь не стал от этого проукраинским ...!? НЕТ , не стал...
Он пошёл против России !? - НЕТ, этим он не пошёл против России !
будь он ПРОСТО ватником, он бы конечно вряд ли так выразился - боясь гнева своих любимчиков..., рассчитывая на их победу...
Но он находится под "прикрытием" и всё, что он говорит "против" России , он это делает с её согласия - с целью подтверждения и закрепления своего легендирования , как агент спцслужбы РФ !
Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы себя выдали, вы солгали - тайные переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: предательский план Штайнмайера, создание незаконной консультативной группы, предложение выборов в ордло в октябре, теперь в марте, проект подачи воды в Крым. Преследование П.Порошенко и многих патриотов. Вы подло прячетесь за лозунгами ненависти к войне, подсовывая за ними капитуляцию.
Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработали спецслужбы Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значащие утверждения. Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была. Есть все основания считать, что именно вы виновник срыва операции.
Надеюсь, что и вы, господин Ермак, и вы, господин Зеленский, ответите перед объективным - не вашим карманным - украинским судом и перед историей за это и за многое другое.