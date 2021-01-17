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Новости Агрессия России против Украины
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Долг перед живыми и большое количество погибших воинов заставляет ненавидеть эту войну, которую пора заканчивать, - Ермак о подвиге защитников ДАПа

Долг перед живыми и большое количество погибших воинов заставляет ненавидеть эту войну, которую пора заканчивать, - Ермак о подвиге защитников ДАПа

Подвиг защитников Донецкого аэропорта навечно останется в памяти украинцев. Украинские герои заслужили быть героями и в мирное время.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все знаем, что произошло при обороне Донецкого аэропорта. Мы все это видели. Мы все сдерживали эту боль. Этот подвиг навечно останется в нашей памяти. Вся страна тогда затаила дыхание и желала сил нашим бойцам. Учителя, врачи, студенты, каждый из нас ежедневно посылал молитвы нашим защитникам. В январе 2015 года в результате многомесячных обстрелов оккупантами из всех видов оружия обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта - символ обороны ДАПа. "Киборги" выстояли, а не выстоял бетон!", - пишет Ермак.

"Воины, добровольцы, волонтеры держали оборону ДАПа 242 дня, но такое впечатление, что они готовились к этому всю свою жизнь. Они продемонстрировали большую мощь в борьбе с врагом, за что их назвали "киборгами". Да, наши "киборги" - люди с железными нервами, безудержной волей к победе и очень хорошими сердцами. И когда над Донецким аэропортом таки был поднят украинский флаг, миллионы рук поднялись вверх. Миллионы голосов радостно воскликнули "Слава нашим защитникам! Слава Украине!". Украинский флаг был не только над Донецким аэропортом, он отображался в глазах каждого украинца", - отмечает он.

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"Именно большое количество наших павших воинов, долг перед живыми воинами заставляют ненавидеть эту войну. Войну, которую пора заканчивать. Украинские герои заслужили быть героями и в мирное время. Героически обнимать своих родителей, жен и детей на своей украинской земле. Я благодарен каждому нашему Защитнику! Прошу вечно помнить каждого павшего воина! Именно благодаря их смелости, доблести, силе Украина остается демократической страной со свободными людьми", - подытожил глава ОП.

Как сообщалось, вчера, 16 января был Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта. 

Автор: 

оборона (5252) донецкий аэропорт (540) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+57
Войну нельзя просто так взять и закончить закончить...войну можно или выйграть или проиграть в ней...
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17.01.2021 08:31 Ответить
+55
Читаю и плачу! Какая трогательная история! Особенно переживала Бубачка на сцене 95-го Квартала. Так переживала, так переживала. В Ютюбе можно найти видео, как она и вы все переживали.
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17.01.2021 08:31 Ответить
+46
Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу - Цензор.НЕТ 9083
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17.01.2021 09:29 Ответить
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Страница 3 из 3
агент Козирь, як завжди, вірно передає думки та команди своїх гебешних кураторів і кремляді - ти дивись, які вперті українці, ну ніяк не хочуть закінчувати війну шляхом зливу та знищення України, ніяк не хочуть здаватися та виконувати вказівки пуйла та рашистської шобли, ніяк не зрозуміють свій борг перед рассєєю.

Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу - Цензор.НЕТ 5904
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17.01.2021 17:48 Ответить
Ротом Єрмака,це сказав Зєлєньський.
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17.01.2021 17:49 Ответить
В ВСУ я ушел добровольцем в августе 14 года , на дембель пришел в августе 18 года , и самое мое большое удивление было , что от этой войны устали все кто к ней не имел вообще не какого отношения и видел ее исключительно по телевизору. И эта фсбешная консерва КОЗЫРЬ , промывает мозги именно этим уставшим диванным войнам , исключительно с целью капитуляции в этой войне.То же самое делали большевики , когда пришли к власти на деньги немецкого генштаба и капитуляцию перед Германией они миром называли.
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17.01.2021 18:03 Ответить
Вопрос специалисту. А что такое НЕ капитуляция? Вечный вооруженный конфликт на Донбассе или блицкриг на москву? Что реальнее?
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18.01.2021 05:37 Ответить
Победить кацапов ПОКА мы не можем , но время работает на нас , по тому вооруженный конфликт низкой интенсивности либо тривиально обнести ДыРку забором и честно признать , что мы пока не в состоянии вернуть нашу территорию и сконцентрироваться на перевооружении ВСУ и подъеме экономики и ждать своего часа . Азера своего часа ждали почти 30 лет , а потом за 44 дня свое вернули и еще дорогу в Нахичевань получили.
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18.01.2021 20:52 Ответить
Гандон
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17.01.2021 18:08 Ответить
Яша, а почему Израиль раз и навсегда не расколбасит Палестину? Израиль в разы мощнее, тем более с поддержкой всей мировой сионистской мишпухи?
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18.01.2021 05:40 Ответить
Почему Ермак "открыто" назвал оккупанта - "оккупантом" !?

Он ведь не стал от этого проукраинским ...!? НЕТ , не стал...
Он пошёл против России !? - НЕТ, этим он не пошёл против России !

будь он ПРОСТО ватником, он бы конечно вряд ли так выразился - боясь гнева своих любимчиков..., рассчитывая на их победу...
Но он находится под "прикрытием" и всё, что он говорит "против" России , он это делает с её согласия - с целью подтверждения и закрепления своего легендирования , как агент спцслужбы РФ !
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17.01.2021 18:39 Ответить
Андрей Ермак: Это ваше заявление полностью лицемерное. Оно призвано привлечь на вашу сторону некоторых патриотически настроенных, но несведущих жителей Украины. Для любого человека, опирающегося на знания и факты, вы, Андрей Ермак, работаете на стороне агрессора, на стороне отсталой, мракобесной России. Ваш блог о героизме киборгов - операция прикрытия.

Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы себя выдали, вы солгали - тайные переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: предательский план Штайнмайера, создание незаконной консультативной группы, предложение выборов в ордло в октябре, теперь в марте, проект подачи воды в Крым. Преследование П.Порошенко и многих патриотов. Вы подло прячетесь за лозунгами ненависти к войне, подсовывая за ними капитуляцию.
Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработали спецслужбы Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значащие утверждения. Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была. Есть все основания считать, что именно вы виновник срыва операции.
Надеюсь, что и вы, господин Ермак, и вы, господин Зеленский, ответите перед объективным - не вашим карманным - украинским судом и перед историей за это и за многое другое.
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17.01.2021 21:29 Ответить
Ермачок-Козырь....вот поговори со своим куратором обнуленным ...убеди его, что он должен выматываться из Крыма и Донбасса...а также, вложить деньги в восстановление этих частей Украины, которые процветали пока кацапия не принесла туда "русский мир"...и вот тогда, ермачок, можешь с чистой совестью заканчивать эту войну, развязанную твоим куратором.......
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17.01.2021 22:27 Ответить
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