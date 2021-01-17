За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 5 990 новых случаев, выздоровели - 8 777

5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2 131 человек;

▪️летальних случаев - 116;

▪️выздоровело - 8 777 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 160 682 человека;

🔺выздоровели - 865 960 человек;

🔺летальних случаев - 20 802;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5953987.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ривненская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

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