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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 5 990 новых случаев, выздоровели - 8 777

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 5 990 новых случаев, выздоровели - 8 777

5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2 131 человек;

▪️летальних случаев - 116;

▪️выздоровело - 8 777 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 160 682 человека;

🔺выздоровели - 865 960 человек;

🔺летальних случаев - 20 802;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5953987.

Читайте также: В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ривненская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
И что характерно - с сентября никто не умер от обычного гриппа - все ковид да ковид...
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17.01.2021 09:05 Ответить
+1
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html На, смотри, прежде чем пустословить
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17.01.2021 09:08 Ответить
+1
Треба до березня продовжити дистанційне навчання в школах, це єдине що зможе зупинити короновірус!!! Треба зменшити кількість померлих від короновірусу.
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17.01.2021 10:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зебіли, достатньо просто носити правильно маску, не користуватися громадським транспортом та закупляти харчі два рази на місяць.
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17.01.2021 08:51 Ответить
І саме головне: потрібно справно сплачувати за комірне
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17.01.2021 10:13 Ответить
В Киеве - 19 мороза
Раньше МЧС ставила палатки для обогрева бездомных
Адреса называли , где чай им дадут
ШОТО В СМИ МОЛЧОК - зебилы у власти ? Или Аваков на тёплых островах с Геращенко 😀
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17.01.2021 09:03 Ответить
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html На, смотри, прежде чем пустословить
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17.01.2021 09:08 Ответить
https://kievvlast.com.ua/news/stolichnye-vlasti-otkryli-punkty-obogreva-v-9-rajonah-kieva-adresa Еще вот
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17.01.2021 09:10 Ответить
И что характерно - с сентября никто не умер от обычного гриппа - все ковид да ковид...
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17.01.2021 09:05 Ответить
В минулому епідсезоні грипу на 10 січня від грипу померло 2 людини.
https://hromadske.ua/posts/z-pochatku-epidemichnogo-sezonu-2-lyudej-pomerli-vid-uskladnen-gripu-moz З початку епідемічного сезону 2 людей померли від ускладнень грипу - МОЗ

Не думаю, що дуже дивним є те, що коли багато людей носить маски, дотриму.ться дистанції та користується дезінфекторами, то в цьому сезоні на 2 померлих менше.
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17.01.2021 10:46 Ответить
Наконец (через 100 лет) ВОЗ послал в Ухань комиссию,вот и Помпео решил опередить РАСКРЫТИЕ СГОВОРА МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И КИТАЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ.Он сейчас сливает Китай,якобы мы и не знали.
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17.01.2021 09:31 Ответить
Якщо ця змова і мала місце, то дуже ймовірно, що США не залишилися осторонь цієї змови
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17.01.2021 11:40 Ответить
Треба до березня продовжити дистанційне навчання в школах, це єдине що зможе зупинити короновірус!!! Треба зменшити кількість померлих від короновірусу.
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17.01.2021 10:26 Ответить
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ - показатель статистики, которая сейчас составляет ежедневно больше 2000 тыс. Обычно это 10 - 15 % от заболевших.
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17.01.2021 10:38 Ответить
Вирус конечно есть, но коронабесие не оправдано зашкаливает. Чуствую скоро будет во так во всем мире, но не в Украине. У нас будет островок свободы ибо украинцы вольная нация. А то шо не полетиш за границу так и хрен с ней. нас и тут не плохо кормят
За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777 - Цензор.НЕТ 6734
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17.01.2021 10:54 Ответить
Жарти жартами, але напевно десь так і буде. Без довідки про прививку не пускатимуть на борт літака чи у театр. Комендантські години, тимчасові обмеження пересування, тощо. В нас, думаю, все буде простіше.
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17.01.2021 11:38 Ответить
Ученые из Англии раскрыли происхождение SARS-CoV-2

Специалисты Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые изменения SARS-CoV-2. Именно они, как утверждают ученые, сделали коронавирус патогенным для человека.

Как оказалось, генетические адаптации аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. В опубликованном в журнале https://phys.org/news/2021-01-genetic-enabled-sars-cov-humans.html PLOS Biology исследовании говорится, что должен быть общий механизм, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.

Для проведения исследования ученые сравнили SARS-CoV-2, а также вирус RaTG13, схожий с ним на 96 процентов. Специалисты поменяли местами области S-белка, или белка-"шипа". Именно он ответствен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Как оказалось, у RaTG13 этот белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Однако если в белок-"шип" RaTG13 вставить некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность повысится.

Интересно, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. Это говорит о том, что у вируса должен быть промежуточный хозяин.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

На 17 января получили 56716 израильтян. Общее число вакцинированных достигло 1 992 806.
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17.01.2021 13:37 Ответить
Во Флориде мрет по 700 человек ежедневно. Даеш американскую реформу медицины.
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17.01.2021 19:55 Ответить
 
 