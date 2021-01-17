За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 5 990 новых случаев, выздоровели - 8 777
5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 2 131 человек;
▪️летальних случаев - 116;
▪️выздоровело - 8 777 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 160 682 человека;
🔺выздоровели - 865 960 человек;
🔺летальних случаев - 20 802;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5953987.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 793 случая;
Винницкая область - 176 случаев;
Волынская область - 178 случаев;
Днепропетровская область - 309 случаев;
Донецкая область - 234 случая;
Житомирская область - 155 случаев;
Закарпатская область - 141 случай;
Запорожская область - 332 случая;
Ивано-Франковская область - 153 случая;
Киевская область - 362 случая;
Кировоградская область - 35 случаев;
Луганская область - 101 случай;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 328 случаев;
Одесская область - 330 случаев;
Полтавская область - 299 случаев;
Ривненская область - 145 случаев;
Сумская область - 224 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 315 случаев;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 168 случаев;
Черкасская область - 307 случаев;
Черновицкая область - 195 случаев;
Черниговская область - 198 случаев.
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Раньше МЧС ставила палатки для обогрева бездомных
Адреса называли , где чай им дадут
ШОТО В СМИ МОЛЧОК - зебилы у власти ? Или Аваков на тёплых островах с Геращенко 😀
https://hromadske.ua/posts/z-pochatku-epidemichnogo-sezonu-2-lyudej-pomerli-vid-uskladnen-gripu-moz З початку епідемічного сезону 2 людей померли від ускладнень грипу - МОЗ
Не думаю, що дуже дивним є те, що коли багато людей носить маски, дотриму.ться дистанції та користується дезінфекторами, то в цьому сезоні на 2 померлих менше.
Специалисты Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые изменения SARS-CoV-2. Именно они, как утверждают ученые, сделали коронавирус патогенным для человека.
Как оказалось, генетические адаптации аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. В опубликованном в журнале https://phys.org/news/2021-01-genetic-enabled-sars-cov-humans.html PLOS Biology исследовании говорится, что должен быть общий механизм, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.
Для проведения исследования ученые сравнили SARS-CoV-2, а также вирус RaTG13, схожий с ним на 96 процентов. Специалисты поменяли местами области S-белка, или белка-"шипа". Именно он ответствен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Как оказалось, у RaTG13 этот белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Однако если в белок-"шип" RaTG13 вставить некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность повысится.
Интересно, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. Это говорит о том, что у вируса должен быть промежуточный хозяин.
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На 17 января получили 56716 израильтян. Общее число вакцинированных достигло 1 992 806.