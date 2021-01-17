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Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак

Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак получает 625 тыс. грн заработной платы.

Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя заработная плата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - заявил Жмак..

Он отметил, что его зарплата "значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя" - Евгения Кравцова - поскольку высокая заработная плата предыдущего руководителя "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также подчеркнул, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

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Как сообщалось, в августе 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця".

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления в феврале 2020 года, в конкурсе участвовало около 100 кандидатов.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Кравцов Евгений (119) заработная плата (2400) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+91
Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак - Цензор.НЕТ 9234
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17.01.2021 09:02 Ответить
+76
Вчера стоял на переезде,ни одного нового вагона,все убитые.с разбитыми стеклами. Так за что тебе упырю такая зарплата?
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17.01.2021 09:05 Ответить
+62
А ты, ****, не хочешь получать 6000грн зарплаты как простой учитель или 4000 как медсестра? От тебя тварюги пользы больше чем от них ?
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17.01.2021 09:10 Ответить
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Это рабы, для таких господ. Нахер ему что-то развивать, он на поезде не ездит.
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17.01.2021 15:53 Ответить
під сраку "великого менеджера" без права займати керівні посади. після кирпи на залізниці керівника не було
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17.01.2021 15:38 Ответить
Хочешь большой зарплаты в госструктурах, езжай в страну где она большая и соответственна доходам страны и населения, или в бизнес иди пыхти, я посмотрю сколько людей со своих средних украинских зарплат или пенсий, купят товара на твою зарплату.
Оху.ли вообще.
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17.01.2021 15:48 Ответить
Слесари в УЗ работают за 3000 - 5000 грн в месяц и им должно хватать.
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17.01.2021 15:50 Ответить
А тоді дивуємося вартості послуг у київстарі якщо йому ( раднику якомусь ) 25 років тому платили 625000 грн ( 350000 доларів США ) на місяць . У президента США заробітна плата втричі менша
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17.01.2021 15:51 Ответить
Зарплату в десять раз меньше ему и "хуже не будет" работать, а будет - уволить.
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17.01.2021 16:22 Ответить
короче, Меркель нищенка и дура, что работала в Германии канцлером за копейки.
А давайте выпрем этого урода и возьмем Меркель на его место. Она вроде как все равно скоро будет безработная....
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17.01.2021 17:11 Ответить
Мы еще и Обаму презом можем взять!
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17.01.2021 17:40 Ответить
Чем беднее страна, тем жирнее казнокрады
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17.01.2021 17:41 Ответить
некоторые за всю жизньстолько не зараьотают как этот организм за год
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17.01.2021 17:57 Ответить
Україну спасе тільки суд Лінча...
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17.01.2021 18:17 Ответить
Или украинский Пиночет.
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17.01.2021 21:45 Ответить
попросив би в нього тисяч 10 щоб розрахуватись за газ так повішається , а мене посадят за доведення до самогубства
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17.01.2021 18:29 Ответить
Он за ваши зарплаты погиб....Твари....
Моя зарплата - 625 тис. грн. Таку ж я отримував 25 років тому. Вона нижча ринкового рівня і значно менша, ніж була у Кравцова, - глава "Укрзалізниці" Жмак - Цензор.НЕТ 7967
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17.01.2021 18:44 Ответить
УБЫТОЧНАЯ УЗД платит уроду,который ТАК ею руководит ДВАДЦАТЬ тысячи евро. Так НЕ платят НИ одному госевропейскому чинуше. А этому мало. Вы видели такое чучело. Результаты отрицательные и вместо НАР за разбазаривание в особо крупных ему ,оказывается ещё и мало платят. Пиз...ми тебе платить надо,ты ещё выплачивать с тюремного пайка должен за такое"хозяйствование". От такие уроды распоряжаются нашими деньгами.
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17.01.2021 19:00 Ответить
это сколько пенсий ?
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17.01.2021 19:40 Ответить
Цирк в котором уроды дрессируют людей, хотя люди сами выбирают себе дрессировщиков.
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17.01.2021 20:05 Ответить
А хтось пробував знайти дешевших керівників на ринку? Знайти фахівця який за 50 тисяч зарплати погодиться керувати Укрзалізницею так як ті, дорогі "менеджери" не важко.
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17.01.2021 20:10 Ответить
Наверное,надо будет объявить конкурсный отбор желающих поколядовать у этого упыря на следующее Рождество....
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17.01.2021 20:14 Ответить
Моё предложение многих заинтересует!
Давайте устроим "Голодные игры""
Мы будем бороться за "хлебные" должности, физически устраняя конкурентов!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩЬ!
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17.01.2021 20:19 Ответить
И шо вы ему сделаете?
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17.01.2021 21:03 Ответить
Почему так много подонков в руководстве? Они самих себя, наверное, воспроизводят.
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17.01.2021 21:29 Ответить
Классный тост, актуальный
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18.01.2021 05:44 Ответить
Предлагаю-вместо высоких зарплат вернуть расстрел в Криминальный кодекс.Поверьте,инстинкт самосохранения никто не отменял...
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17.01.2021 22:19 Ответить
Если зарплата "ниже рыночной" - пусть писсдуййет на биржу труда.
Ему предложат намного больше в соответстввии с талантами.
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17.01.2021 23:06 Ответить
За эти деньги "Укразализниця" легла под Ахметова - нах нам такие менеджеры ?
Основные деньги Жмаку платит Ахметов ?
Жмака пора пожмакать.
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17.01.2021 23:08 Ответить
для сравнения у президента США -- 400 000 ДОЛЛ В ГОД у этого мудака 267 857 ДОЛЛ В ГОД ---- ВОПРОС ЕПТ ТУЮ МАТЬ --- МЫ ИЛИ СУПЕР БОГАТАЯ СТРАНА ИЛИ БОЛЬНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ
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18.01.2021 07:39 Ответить
БОЛЬНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ.
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18.01.2021 09:12 Ответить
Так поделись со мной хоть одной зарплатой.
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18.01.2021 09:11 Ответить
Украина была на 4-м месте в мире по уровню жизни населения, а сейчас на 137-м месте из 140 стран. За такое управление страной всех бывших президентов, министров, судей и депутатов надо публично судить и расстрелять на площади. Что бы нынешние власти понимали что их ждет.
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18.01.2021 09:24 Ответить
Україна як колоніальна "одиниця" совка ніколи не була на 4 місці за рівнем життя в світі. НІКОЛИ. Хіба що в "помийці" СРСР.
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18.01.2021 09:32 Ответить
На минималку его а на зарплату вагоны новые купить
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18.01.2021 09:36 Ответить
страна моральных уродов и политически **********!!!!! а что вы ждали от таких зедебилов ?????? это ещё не предел- весь маразм будет впереди !!!!!!
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18.01.2021 09:37 Ответить
Так держава повинна гарантувати мінімальну заробітну плату.на нинішній час для простого виживання має бути не менше 12000грн.але ж ні всі срані бізнесмени кричать що не потягнуть таку зарплату.а зарплату цього урода ми якось тягнемо?може взагалі обійтися без керівника?
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18.01.2021 09:43 Ответить
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