Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак получает 625 тыс. грн заработной платы.

Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя заработная плата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - заявил Жмак..

Он отметил, что его зарплата "значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя" - Евгения Кравцова - поскольку высокая заработная плата предыдущего руководителя "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также подчеркнул, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

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Как сообщалось, в августе 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця".

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления в феврале 2020 года, в конкурсе участвовало около 100 кандидатов.