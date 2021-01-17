Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак
Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак получает 625 тыс. грн заработной платы.
Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Моя заработная плата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - заявил Жмак..
Он отметил, что его зарплата "значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя" - Евгения Кравцова - поскольку высокая заработная плата предыдущего руководителя "вызвала очень большой общественный резонанс".
Жмак также подчеркнул, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.
Как сообщалось, в августе 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця".
Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления в феврале 2020 года, в конкурсе участвовало около 100 кандидатов.
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Оху.ли вообще.
А давайте выпрем этого урода и возьмем Меркель на его место. Она вроде как все равно скоро будет безработная....
Давайте устроим "Голодные игры""
Мы будем бороться за "хлебные" должности, физически устраняя конкурентов!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩЬ!
Ему предложат намного больше в соответстввии с талантами.
Основные деньги Жмаку платит Ахметов ?
Жмака пора пожмакать.