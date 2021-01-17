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Саммит G7 состоится в июне. Главная тема - выход мировой экономики из кризиса, вызванного коронавирусом, - премьер Британии Джонсон

Саммит G7 состоится в июне. Главная тема - выход мировой экономики из кризиса, вызванного коронавирусом, - премьер Британии Джонсон

Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня текущего года первый после 2019 года саммит G7 в личном формате с участием лидеров государств.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Великобритания в 2021 году председательствует в "большой семерке". Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.

Он отметил, что правильным походом к решению проблемы является "объединение на основе духа открытости".

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В качестве места проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.

Автор: 

G7 (875) Великобритания (5046) саммит (1230) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+2
Рускій дух це перегар.
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17.01.2021 09:57 Ответить
+2
И вонь от онучей.
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17.01.2021 10:02 Ответить
+2
Ну да. Сначала барановирусом убил миллионы малых и средних бизнесов, а теперь из кризиса он решил выходить.
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17.01.2021 11:19 Ответить
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Главное чтобы Хутина не пригласили, а то мало ли кто там "перезагрузку" отношений опять запустить захочет
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17.01.2021 09:40 Ответить
Правильно и своевременно Рашку выгнали из G8. Тормозила бы сегодня своим "духом открытости" всю работу саммита.
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17.01.2021 09:42 Ответить
Рускій дух це перегар.
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17.01.2021 09:57 Ответить
И вонь от онучей.
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17.01.2021 10:02 Ответить
Кризис вызван не мифическим коронавирусом а реальными дебилоправительствами.
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17.01.2021 09:50 Ответить
Путин туда не полетит. Во-первых он боится вылезать из бункера, а во-вторых его никто туда не пригласит.
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17.01.2021 10:01 Ответить
Це точно. Агент Трамп провалив заданіє. Пиня вгостить його новічком.
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17.01.2021 10:08 Ответить
Причастує.
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17.01.2021 10:23 Ответить
Нехай Джонсон зайде в Імперський коледж до докторів Андесена і Фергісона і вони йому на трьох пальцях пояснять, що фармкорпорації Великобританії разом з іншим корпораціями і створили цей коронавірус під носом у уряду Великобританії. Але фаротушок виского градусу волає до неба і ніби не знає хто і для чого фінансував і створив цю гидоту біологічну зброю для світу!
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17.01.2021 10:06 Ответить
что-то мне кажется, что при современной системе видеосвязи.. этот саммит можно проводить хоть каждый месяц...меньше пафоса, больше публичности..
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17.01.2021 10:07 Ответить
Перетереть между собой можно и в ZOOMе.. Тутведь важно показать всему остальному миру,- кто в нём главный. От кого зависит дальнейшее развитие событий. Поэтому и важны все эти понты.
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17.01.2021 10:42 Ответить
Сиди, придурок, не лез с комментариями, снова влезешь в гавно.
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17.01.2021 10:26 Ответить
сами проблему создали, теперь сами её успешно разрулят за наш счёт и главное уже знают что летом эпидемии не будет
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17.01.2021 10:38 Ответить
винних у "короні" вже знайдено ?
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17.01.2021 10:39 Ответить
Так що тут думати! Рашка завжди і в усьому винна. Імперія зла.
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17.01.2021 10:45 Ответить
Стесняюсь спросить - а что будет с ЧЕ 2020? Это бы хотя бы порешали...
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17.01.2021 10:48 Ответить
Ну да. Сначала барановирусом убил миллионы малых и средних бизнесов, а теперь из кризиса он решил выходить.
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17.01.2021 11:19 Ответить
Главно, шо тебя не убило... -- да у тебя, небось, и бизнеса никакого нет -- окромя, как мелкотравчатого на Цензоре...*)
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17.01.2021 12:26 Ответить
За своей бесполезной шкурой следи, лапоть.
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17.01.2021 12:27 Ответить
БОрису будет трудно, ибо censor позабыл сообщить одну маленькую, но эпохальную новость:
"Скончался 57-летний барон Бенджамин де Ротшильд"

В швейцарском поместье Преньи скончался в возрасте 57 лет французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда.
Как сообщает Agence France-Presse, семья сообщила журналистам, что причиной смерти барона стал сердечный приступ.
Отец Бенджамина Эдмонд де Ротшильд был членом французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, владеющей активами в 160 млрд евро."
https://www.mk.ru/economics/2021/01/16/skonchalsya-57letniy-baron-bendzhamin-de-rotshild.html

Это внук того самого барона Ротшильда, который человек и бульвар в тель-Авиве.

Чде деньги будешь брать теперь, БОрис?
Кто подаст?
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17.01.2021 13:51 Ответить
 
 