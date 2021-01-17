Саммит G7 состоится в июне. Главная тема - выход мировой экономики из кризиса, вызванного коронавирусом, - премьер Британии Джонсон
Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня текущего года первый после 2019 года саммит G7 в личном формате с участием лидеров государств.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Великобритания в 2021 году председательствует в "большой семерке". Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.
Он отметил, что правильным походом к решению проблемы является "объединение на основе духа открытости".
В качестве места проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.
Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.
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"Скончался 57-летний барон Бенджамин де Ротшильд"
В швейцарском поместье Преньи скончался в возрасте 57 лет французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда.
Как сообщает Agence France-Presse, семья сообщила журналистам, что причиной смерти барона стал сердечный приступ.
Отец Бенджамина Эдмонд де Ротшильд был членом французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, владеющей активами в 160 млрд евро."
https://www.mk.ru/economics/2021/01/16/skonchalsya-57letniy-baron-bendzhamin-de-rotshild.html
Это внук того самого барона Ротшильда, который человек и бульвар в тель-Авиве.
Чде деньги будешь брать теперь, БОрис?
Кто подаст?