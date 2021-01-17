Бразилия отказалась от использования российской вакцины от коронавируса: Препарат не соответствует минимальным госкритериям

Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica на экстренное использование в стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

По данным регулятора, препарат не соответствует минимальным предписанным критериям. Об этом говорится на сайте бразильского регулятора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Речь шла о 10 млн доз препарата. Ожидалось, что они станут доступны для применения уже в первом квартале 2021 года.

Отмечается, что препарат "не соответствует государственным критериям", в связи с чем документы на разрешение применять препарат вернули бразильской фармкомпании Uniao Quimica.

"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также проблем, связанных с надлежащей производственной практикой", — заявили в Anvisa.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса.

Напомним, что на оккупированных территориях прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам", однако те отказываются от нее.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19. В то же время сам Путин в настоящий момент не вакцинировался российской вакциной. Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Также сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.