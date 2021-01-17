Бразилия отказалась от использования российской вакцины от коронавируса: Препарат не соответствует минимальным госкритериям
Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica на экстренное использование в стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
По данным регулятора, препарат не соответствует минимальным предписанным критериям. Об этом говорится на сайте бразильского регулятора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Речь шла о 10 млн доз препарата. Ожидалось, что они станут доступны для применения уже в первом квартале 2021 года.
Отмечается, что препарат "не соответствует государственным критериям", в связи с чем документы на разрешение применять препарат вернули бразильской фармкомпании Uniao Quimica.
"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также проблем, связанных с надлежащей производственной практикой", — заявили в Anvisa.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса.
Напомним, что на оккупированных территориях прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам", однако те отказываются от нее.
Напомним, президент РФ Владимир Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19. В то же время сам Путин в настоящий момент не вакцинировался российской вакциной. Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Также сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запрос на временное разрешение на использование в экстренных случаях должен соответствовать Руководству 42/2020 и действующим нормам.
Опубликовано 16.01.2021 17х49
Обновлено 16.01.2021 20х15
Anvisa сообщает, что документы, относящиеся к вакцине Sputnik V, которые включают запрос на экстренное использование, сделанный в это агентство, были возвращены в лабораторию União Química из-за того, что Anvisa не представила минимальных требований для подачи и анализа.
Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний фазы 3, проводимого в стране поведения и проблем, связанных с надлежащей производственной практикой.
Агентство поясняет, что для запроса экстренного использования недостаточно запросить разрешение на клиническое испытание фазы 3. Необходимо, чтобы такие исследования проводились в стране в дополнение к другим уже предусмотренным мерам кондиционирования.
Запрос разрешения на использование Anvisa в экстренных случаях должен включать стратегии, которые будут реализованы заявителем, чтобы гарантировать, что текущие клинические испытания вакцины смогут оценить безопасность и долгосрочную эффективность.
Запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен быть сделан компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Ожидается разрешение на исследование вакцины Sputnik
Anvisa уже проанализировала запрос о согласии на проведение 3 фазы клинических испытаний и с 4 января ожидает отправки в компанию существенной информации, уже указанной агентством.
31.12.2020 компания запросила разрешение на исследование. Anvisa уже проанализировала этот процесс. Однако было выявлено отсутствие документов. Таким образом, 01.01.2021 Агентство запросило у лаборатории недостающую и дополнительную информацию.
06.01.2021 компания ответила, что «как только я смогу выполнить требование, я сделаю заметки, чтобы сделать анализ быстрее».
Пока что Anvisa ожидает, что компания выполнит требование о завершении анализа запроса на исследование.
Что требуется для запроса экстренного использования
Как уже объяснялось выше, запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен подаваться компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Перед официальной подачей запроса на временное разрешение заявитель должен назначить встречу перед подачей заявки с Anvisa через Главное управление лекарственных средств и биологических продуктов (GGMED)._______________из сообщения вытекает, что...а впрочем, все кто умеет читать могут самостоятельно зделать выводы кто врет.