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Повторные выборы мэра Борисполя: Открылись все участки, голосование проходит в штатном режиме

Повторные выборы мэра Борисполя: Открылись все участки, голосование проходит в штатном режиме

Сегодня, 17 января, в Борисполе повторно выбирают мэра города. Результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.

"Открылись все 43 избирательных участка, голосования проходит в штатном режиме. В целом, голосовать могут более 64 тыс. избирателей. За должность мэра соревнуются 16 кандидатов", - подчеркивают в ЦИК.

Кроме этого отмечается, что результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.

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Напомним, на местных выборах 25 октября победил действущий мэр Анатолий Федорчук, однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Автор: 

Борисполь (770) выборы (24763) ЦИК (3644)


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Во время локдауна. ..Интересно..(выборы во время чумы)
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17.01.2021 10:03 Ответить
Лох-даун для лохів. Доведено найвеличнішим лижником і каратистом з чорним поясом.
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17.01.2021 10:09 Ответить
"до 29 января 2021 года включительно"
Тоді не ДО, а ПО.
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17.01.2021 10:04 Ответить
Интересно, если оператор друкарского станка зробить ошипку и случайно внесет в бюлетень на выборах в Харькове Гепу Кернеса, то харковчанеопять и снова выберут Адольфыча?
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17.01.2021 10:20 Ответить
говорят, чучело набить решили - чтоб Он присутствовал на всех сессиях...
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17.01.2021 10:37 Ответить
Це харківський членін шо вічно живий.
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17.01.2021 10:45 Ответить
Скоріш за все в Борисполі на мера заходить "єдиний" кандидат від слуг, опзжопників, юлькіної батьківщини та нашого краю. Увесь хєр до копійки, що треба знати про теперішніх та бувших слуг наріда. Кого обираєте сьогодні так і будете жити завтра!
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17.01.2021 12:33 Ответить
За кондратенко от удара по 1000 грн предлагали в открытую на кануне выборов, потом слышал, что задержали и раскрыли всю сетку вместе с ним, наверное байчас заложил, так как за себя по 2 штуки предлагал.
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17.01.2021 12:52 Ответить
 
 