Повторные выборы мэра Борисполя: Открылись все участки, голосование проходит в штатном режиме
Сегодня, 17 января, в Борисполе повторно выбирают мэра города. Результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.
"Открылись все 43 избирательных участка, голосования проходит в штатном режиме. В целом, голосовать могут более 64 тыс. избирателей. За должность мэра соревнуются 16 кандидатов", - подчеркивают в ЦИК.
Кроме этого отмечается, что результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.
Напомним, на местных выборах 25 октября победил действущий мэр Анатолий Федорчук, однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді не ДО, а ПО.