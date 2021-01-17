Разыскиваемый двое суток киевлянин найден мертвым в лесополосе за с.Любимовка. Предполагаемый убийца задержан, - Нацполиция. ВИДЕО
Полицейские Киевщины оперативно раскрыли убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего.
Почти двое суток продолжались масштабные поиски. Во время отработки ряда необходимых розыскных мероприятий оперативникам удалось разыскать, к сожалению, мертвого киевлянина с признаками насильственной смерти. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Также работники полиции оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся из-за угроз своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение".
Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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Семью трогать нельзя, да и вообще, сам себе могилу выкопал.
Получил пулю, теперь доволен наверное.
А якщо шкодуватимеш за будь-якими грошима, то краще взагалі нікому не позичай.
дал и забыл.
или не даю, если много.
Готовил убийство, а как его скрыть не продумал совершенно.
Утопил бы машину в канале - нашли бы через пару месяцев.
я про гражданские...можно сказать бытовые отношения...
Вот была новость о пропаже человека и машина вроде похожа.
73% - одне з виборців ще одного розумово одарьонного-ого штриха, призЕдента-відпочивальника-рецидівіста
"Конечно горе, я отдал долг Левинзону".
" Ну и Что?".
" Так я брал чужие -и на время, а отдал свои-и навсегда".
Никогда не одалживаю денег ни родствкнникам, ни знакомым. Обычно даю 1\4 запрашиваемого с предупреждением- отдавать не надо....