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Разыскиваемый двое суток киевлянин найден мертвым в лесополосе за с.Любимовка. Предполагаемый убийца задержан, - Нацполиция. ВИДЕО

Разыскиваемый двое суток киевлянин найден мертвым в лесополосе за с.Любимовка. Предполагаемый убийца задержан, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские Киевщины оперативно раскрыли убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего.

Почти двое суток продолжались масштабные поиски. Во время отработки ряда необходимых розыскных мероприятий оперативникам удалось разыскать, к сожалению, мертвого киевлянина с признаками насильственной смерти. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Также работники полиции оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся из-за угроз своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение".

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Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Автор: 

Киевская область (4238) Нацполиция (16603) убийство (6520)


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Топ комментарии
+9
Є простий принцип, як давати в борг. Можна позичати комусь тільки таку суму, за якою ти не шкодуватимеш у разі її неповернення.
А якщо шкодуватимеш за будь-якими грошима, то краще взагалі нікому не позичай.
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17.01.2021 11:23 Ответить
+7
я так и делаю.
дал и забыл.
или не даю, если много.
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17.01.2021 11:28 Ответить
+5
НИКОГДА не беру в долг и не одалживаю!Это мой принцип! Имею полное право!
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17.01.2021 12:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Один в могилу, а другий за ґрати.
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17.01.2021 10:48 Ответить
і жилі оні долго і счастліво)))
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17.01.2021 10:50 Ответить
якщо вийде , знову грошей позичатиме , доки не зупинять .
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17.01.2021 10:54 Ответить
бо може не вийти через в'язничні "позики".
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17.01.2021 10:55 Ответить
Якщо вбитий - кацап, то це жахливе самогубство
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17.01.2021 11:07 Ответить
А коли гроші у борг брав, нє боялся?
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17.01.2021 10:49 Ответить
99% берущих в долг уже заранее и изначально знают что долги отдавать не будут никогда и никак убью порежут пропадут сбегут но отдавать не намерены тут вопрос в том что люди дающие в долг как правило уже ЛОХИ... жадность что ты даешь 1000 баксов- а получишь 1200 затмевает разум- что потом ты и 100 баксов назад уже не получишь от слова вообще...
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17.01.2021 10:55 Ответить
Большинство берет деньги в долг у знакомых без процентов, или в банке. Этот же кретин наверно взял у мутного типа под огромный процент. То что там интеллект из двух цифр понятно по тому как он "профессионально" спланировал убийство.
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17.01.2021 11:02 Ответить
Тот, кто дает в долг, виноват не меньше.
Семью трогать нельзя, да и вообще, сам себе могилу выкопал.
Получил пулю, теперь доволен наверное.
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17.01.2021 10:59 Ответить
Є простий принцип, як давати в борг. Можна позичати комусь тільки таку суму, за якою ти не шкодуватимеш у разі її неповернення.
А якщо шкодуватимеш за будь-якими грошима, то краще взагалі нікому не позичай.
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17.01.2021 11:23 Ответить
я так и делаю.
дал и забыл.
или не даю, если много.
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17.01.2021 11:28 Ответить
не боявся
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17.01.2021 11:33 Ответить
Какой-то совсем умственно-отсталый.
Готовил убийство, а как его скрыть не продумал совершенно.

Утопил бы машину в канале - нашли бы через пару месяцев.
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17.01.2021 10:52 Ответить
Скільки ти автомобілів потопив ?
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17.01.2021 10:55 Ответить
Имея под боком целое Киевское море, Днепр, Десну, Припять и кучу каналов, еще даже по одному в каждом месте не успел.
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17.01.2021 11:05 Ответить
тобто жодного.
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17.01.2021 11:43 Ответить
Учи учи, учителю возтатся!
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17.01.2021 11:04 Ответить
Или тело утопить, а авто подальше отогнать... Хотя толку в этом, если кредитор кому-либо сообщил, куда и к кому он собрался на встречу...
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17.01.2021 17:44 Ответить
хочешь нажить себе врага (возможного убийцу) - одолжи денег..
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17.01.2021 10:54 Ответить
Так завжди, тому що люди асоціюють гроші виключно із собою, от тому і прислів'я, що береш чужі, а віддавати свої спрацьовує у 9 з 10 випадків. Маю на увазі побутову, а не банківську позику
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17.01.2021 12:44 Ответить
Почему-то многочисленные кредитные конторы с годовым процентом 700%, не задумываются о том, что наживают врагов, и убийств никаких не боятся
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17.01.2021 14:33 Ответить
я не про банковскую систему - там только коллекторы доводящие до помешательства...
я про гражданские...можно сказать бытовые отношения...
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17.01.2021 14:44 Ответить
Так а почему же все таки эти кредитные конторы не боятся одалживать? Ведь среди их заёмщиков полно тех, кто отдавать не собирается, и неадекватов?
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17.01.2021 14:47 Ответить
никогда не был клиентом таких контор... и не могу даже представить философию их работы и риски или преднамеренность непонятную в выдаче заведомо невозвратных кредитов... х/з
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17.01.2021 15:01 Ответить
В когда брал большую сумму, возврат планировал или чистил обрез?! Теперь киевлянин виноват! Логика дебилов!
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17.01.2021 10:59 Ответить
По татуажу видно что отбитый на голову долб*б. Терь дедом только из тюряжки выйдет за умышленное. Если доживет.
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17.01.2021 10:59 Ответить
Кінець епохи зубожіння.
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17.01.2021 11:05 Ответить
Если боялся за семью, значит убитый - бандюган, который выставил его на "счетчик".
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17.01.2021 11:05 Ответить
Ну или убийца - п#дабол, который может нести любую чушь в свое оправдание.
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17.01.2021 12:54 Ответить
Как то мутно ? А разве деньги отдают в лесополосе ?
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17.01.2021 11:28 Ответить
В Україні всі новини подають мутно. Журналістики поки ще нема.
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17.01.2021 11:42 Ответить
Журналістику ми втратили, хоча більшість того навіть не помітила
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17.01.2021 14:22 Ответить
На фото автомобиль Бентли?
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17.01.2021 11:43 Ответить
...на видео виднее - таки Бентли Одалживатель 100% бандюк Та и заемщик тоже в каких то странных наколках. Вобщем, нашли друг друга
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17.01.2021 11:48 Ответить
Народная мудрость гласит : Берешь чужие и не надолго , а отдаешь свои и навсегда .
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17.01.2021 11:45 Ответить
НИКОГДА не беру в долг и не одалживаю!Это мой принцип! Имею полное право!
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17.01.2021 12:08 Ответить
Самодостатні люди так і роблять
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17.01.2021 12:45 Ответить
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/photos/a.361066270725939/1889092121256672/?type=3

Вот была новость о пропаже человека и машина вроде похожа.
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17.01.2021 12:25 Ответить
У меня есть принцип. Никому не даю в долг больше 100 долларов. И все мои знакомые это знают.
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17.01.2021 12:29 Ответить
О, то до вас можна звертатися в разі потреби?
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17.01.2021 13:32 Ответить
Можна. Якщо знайдете мене.
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17.01.2021 19:16 Ответить
..нічого ви не розумієте - пацан шОл к успеху.. чогось воно, дурне, вирішило, шо його на зльоті "бить не будут"..
73% - одне з виборців ще одного розумово одарьонного-ого штриха, призЕдента-відпочивальника-рецидівіста
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17.01.2021 13:06 Ответить
Дивлячись на комуфляж, а також на рішучість вирішення питання - мабудь військовий...
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17.01.2021 13:25 Ответить
ага, ролик посмотри до конца
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17.01.2021 13:56 Ответить
Значит теперь он за свою семью уже может не переживать. Типа удачно вырулил проблемную ситуацию. Такой себе гений мысли.
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17.01.2021 17:13 Ответить
Вообще сабж дурачок, конечно - задокументируй угрозы и накатай на кредитора заяву в ментовку, что он с него деньги вымогает...
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17.01.2021 17:54 Ответить
"Послушайте, Рабинович! У Вас что-горе ?".
"Конечно горе, я отдал долг Левинзону".
" Ну и Что?".
" Так я брал чужие -и на время, а отдал свои-и навсегда".
Никогда не одалживаю денег ни родствкнникам, ни знакомым. Обычно даю 1\4 запрашиваемого с предупреждением- отдавать не надо....
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17.01.2021 18:16 Ответить
 
 