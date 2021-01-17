Разыскиваемый двое суток киевлянин найден мертвым в лесополосе за с.Любимовка. Предполагаемый убийца задержан, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские Киевщины оперативно раскрыли убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего.

Почти двое суток продолжались масштабные поиски. Во время отработки ряда необходимых розыскных мероприятий оперативникам удалось разыскать, к сожалению, мертвого киевлянина с признаками насильственной смерти. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Также работники полиции оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся из-за угроз своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение".

Смотрите также: Пришел мириться, но получил отказ: в Киеве мужчина канцелярским ножом перерезал горло бывшей жене, женщина скончалась на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.