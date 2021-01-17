В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО
Возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки.
Об этом пишет издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.
"У аэропорта "Внуково", куда через 19 часов должен прибыть Алексей Навальный выставили забор. Также на парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа", - цитирует издание пользователей телеграм-канал Avtozak Live.
В свою очередь петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.
По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.
Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, написала "Фонтанка". "Нам не нужны сакральные жертвы", — заявил один из источников издания.
Ранее сообщалось, что Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск.
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Адже свою роль "жертви новачка" він уже виконав. Просто так годувати - в ЄС ніхто його не буде. А якщо його арештують в Росії - буде привід ще раз висловити стурбованість а то і ввести які-небудь санкції.
По красивее никого не было? Она как после боярышника.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242258/01921487-f5e3-71fb-bca1-6d5e64a2fffa
А ты специально все зеркала дома снял, что бы себя не пугать?
На этом все.
Там в основном стадо дебилов с амбициями как у *****.
Его посодют.
Мнркель придется объяснять почему она по-прежнему дружит с фуйлом.
Её нам а Президенты втюхивали, как втюхивают теперь московитам Навального.
Навалить кучу - вот вся его гебешная "оппозиционность".