В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО

Возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки.

Об этом пишет издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.

"У аэропорта "Внуково", куда через 19 часов должен прибыть Алексей Навальный выставили забор. Также на парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа", - цитирует издание пользователей телеграм-канал Avtozak Live.

В свою очередь петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, написала "Фонтанка". "Нам не нужны сакральные жертвы", — заявил один из источников издания.

Ранее сообщалось, что Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск.