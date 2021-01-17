РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3254 посетителя онлайн
Новости
20 762 172

В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО

В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО

Возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки.

Об этом пишет издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.

"У аэропорта "Внуково", куда через 19 часов должен прибыть Алексей Навальный выставили забор. Также на парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа", - цитирует издание пользователей телеграм-канал Avtozak Live.

В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки 01

В свою очередь петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, написала "Фонтанка". "Нам не нужны сакральные жертвы", — заявил один из источников издания.

Ранее сообщалось, что Россия объявила оппозиционера Навального в федеральный розыск.

Автор: 

аэропорт (1512) россия (96420) Навальный Алексей (856)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки - Цензор.НЕТ 7219
показать весь комментарий
17.01.2021 11:43 Ответить
+20
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 5955
показать весь комментарий
17.01.2021 13:35 Ответить
+16
В горящий автозак людей не сажают
показать весь комментарий
17.01.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В чем заключается это «дрючит по полной»? В его сторонниках, сидящих на зоне?
показать весь комментарий
17.01.2021 12:32 Ответить
от тюрьмы незарекайся. с доказательствами и фактами дрючит
показать весь комментарий
17.01.2021 12:35 Ответить
Я честный человек, который не делает ничего противозаконного, с чего это я должен не зарекаться от тюрьмы? Что за терпильское когнитивное искажение? Если государство может посадить невиновного человека в тюрьму - то говно это, а не государство. Так Авакову и передай. Никто «фактами» никого не дрючит. Украина уже 6 лет где только можно вопит о фактах оккупации ОРДЛО и Крыма и что толку?
показать весь комментарий
17.01.2021 12:48 Ответить
ну так приедеть и сам передай Авакову какие проблемы Украина еще 6 лет может вопить о фактах оккупации без толку будет так как решат старшие
показать весь комментарий
17.01.2021 12:57 Ответить
цензорята вы фотку на превью неудачную поставили сейчас дядя Сэм ножкой топнет сразу заменете там Леха рукопожатный
показать весь комментарий
17.01.2021 12:18 Ответить
кацапом завоняло
показать весь комментарий
17.01.2021 12:27 Ответить
конечно завоняло фалия Шатров
показать весь комментарий
17.01.2021 12:33 Ответить
Чомусь вибори Дяді Сема транслюють в Держдумі а не у ВР.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:58 Ответить
и что
показать весь комментарий
17.01.2021 12:59 Ответить
Тільки те, що чомусь ви відчуваєте "топанье ножкой", а я ні.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:05 Ответить
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 5955
показать весь комментарий
17.01.2021 13:35 Ответить
+
показать весь комментарий
17.01.2021 14:22 Ответить
+
показать весь комментарий
17.01.2021 14:22 Ответить
Для журналистов в выходные особых новостей нет, полный штиль Ну хоть "Крым не бутерброд" можно освещать- новости с дурдома )
показать весь комментарий
17.01.2021 12:22 Ответить
Забагато уваги цьому продажному "опозиціонеру"..........
показать весь комментарий
17.01.2021 12:29 Ответить
Навальный решил доказать всему миру насколько безъяйцевая на России оппозиция и в принципе чего там стоит «гражданское общество». Будет феерический обсер, как обычно.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:31 Ответить
нет, просто играет свою роль - роль жертвы
показать весь комментарий
17.01.2021 13:18 Ответить
И кто ж ему эту роль подготовил? Те, кто пытались его убить? Или тот, из чьей страны он сейчас вылетает? Как по мне - Навальный - лунатик. Харизматичный, но лунатик. Он всегда плыл, как говно по речке делая вид, что у него есть какой-то план. Fake it until you make it почему-то у него не работает
показать весь комментарий
17.01.2021 13:51 Ответить
Он проект одной из башен кремля, нужно понимать что кроме ***** есть еще патрушев, бортников и другие чекисты, которые способны играть в свою игру. Напомню что анальный возник из нацистских группировок, а они в рашке все находятся под контролем фсб еще с 90-х, данного персонажа решили взять в оборот в свое время и скоро его час Х наступит - будет ***** версия №2.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:59 Ответить
Одна «башня Кремля» 3 года травит другую? Что это за башни такие?)
показать весь комментарий
17.01.2021 14:32 Ответить
нет одна башня дает распоряжение травить, а вторая обеспечивает саботаж по-тихому, мол не получилось.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:09 Ответить
Надеюсь он лететь не собирается, просто троллит, пусть люди видят реакцию обосраашегося вечного президента)
показать весь комментарий
17.01.2021 12:33 Ответить
Летітиме.....
Адже свою роль "жертви новачка" він уже виконав. Просто так годувати - в ЄС ніхто його не буде. А якщо його арештують в Росії - буде привід ще раз висловити стурбованість а то і ввести які-небудь санкції.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:46 Ответить
Які не будуть працювати (приклад вище)
показать весь комментарий
17.01.2021 12:49 Ответить
нет, он как раз вернется чтоб доиграть свою роль до конца
показать весь комментарий
17.01.2021 14:00 Ответить
Вотето расейский народ называется крепкая власть. Всё.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:39 Ответить
Политика -искусство возможного ! Политик никогда не говорит то что думает ,особенно в стране где у людей в голове такой винегрет ,как в орде. Тамошнее быдло ху"ло ловко разделил.....кому сталинский гимн ,кому царский орел ,кому флаг временного правительства. Потому, собрать большинство -задача не реальная. Если задуматься над выбором ,то Навальный куда лучше отравителя из чекистов!
показать весь комментарий
17.01.2021 12:40 Ответить
Беспринципность и конъюнктурность - это качества хорошего политика? Не удивительно, что вы голосуете за Порошенок, Зеленских и Медведчуков
показать весь комментарий
17.01.2021 13:21 Ответить
Вообщето политка это способ улучшить качество общества путем разумного управления . Это так задумывал Платон, он же не знал что в наше время политика это инструмент делать деньги правителями сидя на шее общества. При этом учитель Платона - Сократ отдает приоритет интенсивному образу жизни перед обычной жизнью «в спокойствии и молчании», он утверждает, что жизнь, неподвергшаяся исследованию, не достойна человека.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:33 Ответить
Вообще-то политика -это метод захвата власти ! Есть разные варианты....От узурпации ,силового захвата до мобилизации общественного мнения в поддержку своей программы. Последний путь предпочтительнее,но труднее ! Получить массовую поддержку без "обещаний" невозможно.А как удовлетворить всех? Поэтому "политик" говорит осторожно и многое не договаривает. Истинные намерения откроются только после "победы".
показать весь комментарий
17.01.2021 14:00 Ответить
Я с вами не спорю, я говорю с чего все начиналось, и во что вылилось. И безусловно Вы правы, упрощая можно сказать , все, что стремится стать властью это политическая партия, а управление обществом это и будет политика.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:07 Ответить
Повернення Троцького додому.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:40 Ответить
А Троцький не тікав, він під час війни був власним кореспондентом київської газети, то Членін тікав.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:17 Ответить
Милые бранятся только тешатся. Это из сериала - Бьет значит любит оппозиционера! Будущего идеального нового фюрера для боссоты РФ. Крым он не отдаст, а что еще надо кремлевским обнуленцам правда не нацмен как Путин или Медведев, это их пока и сдерживает?
показать весь комментарий
17.01.2021 12:40 Ответить
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 3494 https://censor.net/ru/user/481699

По красивее никого не было? Она как после боярышника.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242258/01921487-f5e3-71fb-bca1-6d5e64a2fffa

А ты специально все зеркала дома снял, что бы себя не пугать?
показать весь комментарий
17.01.2021 12:40 Ответить
Спектакль.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:41 Ответить
Похоже, Леха из Внуково доедет бесплатно. За казенный кошт. И вещички донести помогут. Думаю, если бы Навальный был сейчас президентом, а путин возвращался из-за границы как лидер оппозиции, все было бы точно так же.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:45 Ответить
Нужно еще обратиться за помощью к силовикам Беларуси.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:46 Ответить
Замість потяга літак, замість броньовика автозак, німці шлють ще одного сіфілітика москалям, хто буде будувати новий Мавзолей?
показать весь комментарий
17.01.2021 12:49 Ответить
Отлично!Чем сильнее закручиваются гайки,тем быстрее там произойдёт кровавая революция
показать весь комментарий
17.01.2021 12:49 Ответить
Ты плохо знаешь россиянцев. Это пещерные люди с телевизорами. Хотя пещерные люди хотя бы охотиться умели и оружием пользоваться
показать весь комментарий
17.01.2021 12:50 Ответить
Может быть,но то что они закапываются всё глубже и глубже это факт
показать весь комментарий
17.01.2021 12:52 Ответить
Внутренние обыватели этого не замечают. Москвабад купается в халявном нефтебабле, республики всегда жили в жопе, там любая подачка - и рейтинг взлетает до небес. Никто украинцам, кроме украинцев, не поможет. Эрэфия не развалится, ***** будет царевать пока не сдохнет, а потом будет точно такое же гэбистское *****, с точно такими же 146% поддержки
показать весь комментарий
17.01.2021 12:57 Ответить
Теоретично так, але на практиці на московії ніколи не було нормальної передачі влади, навіть якщо елітний прошарок не мінявся. Корито вузеньке, рил багато.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:00 Ответить
Була між Єльциним та ******. Доволі мирна. Лише широким масам дома повзривали вибірково, та може трішки метро
показать весь комментарий
17.01.2021 13:03 Ответить
Ну як була, Чубайс полетів в США і порішав, це не передача, це призначення завгоспа.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:07 Ответить
баба яга против революций и майданов
показать весь комментарий
17.01.2021 13:21 Ответить
"А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли". (М.Е. Салтыков-Щедрин, "История одного города")
показать весь комментарий
17.01.2021 12:57 Ответить
Там революции никогда не будет, может быть только бунт голодных и рабов)
На этом все.
Там в основном стадо дебилов с амбициями как у *****.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:14 Ответить
Это хорошо.
Его посодют.

Мнркель придется объяснять почему она по-прежнему дружит с фуйлом.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:49 Ответить
Не придется. Ей никто такие вопросы не задает.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:51 Ответить
Меркель скоро все, выборы в Германии, потому анальный и чухнул. Тут он будет в роли жертвы лучше чем если б его экстрадировали.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:20 Ответить
Ваня ПЕРДИЛОВ не пиши ХРЕНЬ, а для этого КОЗЛОРОГИЙ пей меньше БОЯРЫ.
показать весь комментарий
17.01.2021 19:15 Ответить
ну тогда получается что Украина никоим образом независит от дяди Сэма и не лень было язык менять на клавиатуре я и так и эдак понимаю наверное принципы
показать весь комментарий
17.01.2021 13:10 Ответить
Це тільки початок, зараз діти перших 5 класів вже не розуміють російської, далі буде...
показать весь комментарий
17.01.2021 13:27 Ответить
бить ? не ?
показать весь комментарий
17.01.2021 13:36 Ответить
Устраивают цирк как с прилётом Нади Савченко из "ПЛЕНА" народна "месниця" !!!!.
Её нам а Президенты втюхивали, как втюхивают теперь московитам Навального.
Навалить кучу - вот вся его гебешная "оппозиционность".
показать весь комментарий
17.01.2021 13:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1350723062132580352 Навальный.Задержаны первые активисты что ждали Навального
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 3072
показать весь комментарий
17.01.2021 13:42 Ответить
Возможно
показать весь комментарий
17.01.2021 13:55 Ответить
Был бы смысл встречать, если б Бабченко на Абрамсе, а так...
показать весь комментарий
17.01.2021 13:43 Ответить
Русский националист Навальный борется с гипернацистом русо-фашистом Путиным. Приходится болеть за Навального. Хотя меня это кажется не касается, в душе желаю Навальному победы.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:55 Ответить
Абсолютно пох...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:15 Ответить
Заскоро виїхав , потрібно було почекати до весни і зробити вато-путо-москалям російсько-німецьку весну . А так пропаде , якщо не є тим , кого путік конспіровано бачить на свому місці в кремлі . Многоходовочка .
показать весь комментарий
17.01.2021 14:23 Ответить
это правильно, москали должны знать свое место.
показать весь комментарий
17.01.2021 16:21 Ответить
родіна зустрічає
показать весь комментарий
17.01.2021 17:22 Ответить
Чем просче,-тем лутше.Ледоруб,арматурина, или пехотинец утина со снайперской винтовкой.А затем как обычно,-"ну не доглядели".
показать весь комментарий
17.01.2021 17:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 