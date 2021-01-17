За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 578, выявили 793 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 16 января, выявили 793 новых случая коронавируса, 49 пациентов госпитализированы, свыше 500 киевлян выздоровели.

Об этом в своем Telegram канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Заболели: 447 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 317 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 8 девочек от 3 до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет", - уточнил Кличко. Среди заболевших - 29 медиков.

По его данным, вчера от коронавируса в Киеве умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 2190 летальных случаев от вируса.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей, отмечает Кличко.

Кроме этого он уточнил, что 16 января выздоровело 578 киевлян.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 182, в Днепровском - 145 и в Деснянском районе - 140 случаев.