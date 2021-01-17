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Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев

Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор

Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" несут нагрузку полным составом оборудования, генерируя на 48,5% больше электроэнергии, чем предусмотрено прогнозным балансом Минэнерго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Інтерфакс-Украина" со ссылкой на слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

"Шахты "ДТЭК Энерго" продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана", – сообщил гендиректор.

Салеев отметил, что импорт угля – это крайняя и временная мера для стабилизации работы энергосистемы. Гендиректор подчеркнул, что "ДТЭК Энерго" заранее подготовилось к отопительному сезону, обеспечив добычу угля в необходимых объемах и проведя ремонтную кампанию, и был готов к его прохождению в предусмотренному Минэнерго прогнозном балансе. Однако из-за критической ситуации в энергосистеме и высокой ее потребности в маневренных мощностях ТЭС "ДТЭК Энерго" уже несколько месяцев работают полным составом оборудования, что и привело к исчерпанию запасов. 

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К примеру, только в декабре 2020 года выработка ТЭС "ДТЭК Энерго" на 48,5%, или 1,142 млрд кВт час превысила прогнозный баланс, утвержденный Минэнерго. Также гендиректор добавил, что ДТЭК по просьбе государственной "Центрэнерго" отгрузил в адрес ее ТЭС 400 тыс. тонн угля в ноябре-декабре, и еще 50 тыс. тонн поставит в ближайшее время.

Главной причиной низких запасов угля на складах он назвал несвоевременный выход атомных блоков из ремонтов. По его словам, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял временный простой шахт в первой половине прошлого года из-за невостребованности украинского угля и системного кризиса в отрасли, спровоцированного импортом тока из Беларуси и России в начале года.

"ДТЭК вынужден был останавливать шахты "Добропольеугля" (в марте 2020 г. - Ред.), а это, ориентировочно, недополученные 700 тыс. тонн, которых бы хватило для стабильной работы энергосистемы и прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов", – отметил Салеев.

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Напомним, 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской ТЭС государственной "Центрэнерго" были остановлены на аварийный ремонт через отсутствие угля. Еще 13 января запаса угля на этой станции хватало на 2 дня работы. НЭК "Укрэнерго" уведомил Министерство энергетике о дефиците мощности системы на уровне 2,6 ГВт и предупредил о рисках отключений. С лета 2019 г. операционный контроль над компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват".

Автор: 

ДТЭК (524) электроэнергия (772) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+32
Бо АЕС відпочивають.
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17.01.2021 12:37 Ответить
+29
Опять уголек из Лугандона потечет, только теперь через казахскую прокладку.
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17.01.2021 12:38 Ответить
+25
С лета 2019 г. операционный контроль над ГОСУДАРСТВЕННОЙ компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват".

Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев - Цензор.НЕТ 1620
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17.01.2021 12:42 Ответить
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Страница 2 из 2
Ну ми ще тільки з Казахстану вугілля не завозили...А так вже ми,найбільша вугільна держава світу везли то вугілля звідусіль - з Африки,Америки,Європи...Піймати б того Ахметку,накормити б його тим вугіллям від пуза...припинились би тоді оті розводняки і схеми...
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17.01.2021 13:29 Ответить
Достаточно снять блокаду с ОРДЛО и закупать уголь уже по более дешевым ценам.
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17.01.2021 13:45 Ответить
Достаточно приделать Ахметову ноги, и тарифы станут посильными.
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17.01.2021 13:49 Ответить
Нет. Кто наехал на Украину. как только решили снизить зеленый тариф?? Ахметов??Нет. Прискакали послы G7, в зеленке Украины много и европейских игроков, а на снижение прибыли они пойти не могут.
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17.01.2021 14:04 Ответить
У нас РЫНОК - покупается та электроэнергия, которая дешевле.
А не которая зеленее.
Ахметов и компашка идут лесом.
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17.01.2021 14:19 Ответить
Как бы рынок, но есть обязательства перед государством перед инвесторами выкупать всю произведенную электроэнергию зеленой генерации.Вот в этом и проблема. Производят немного и нестабильно, а вот денег с общей кассы гребут больше, чем любые другие поставщики ЭЭ.
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17.01.2021 14:41 Ответить
Що ви мелете . Прочитайте хто в Україні володіє найбільшими зелено-генерувальними потужностями - це компанії ДТЕК . А ви придумали G7 лівим боком...
Все що з -за поребрика лиють - все тхне ...
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17.01.2021 16:23 Ответить
Москалику,а не пішов би ти зі своїми порадами на...й?
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17.01.2021 13:56 Ответить
Из "Казахстана"?
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17.01.2021 13:57 Ответить
Это при барыге на крови уголь в ЮАР покупали.

А криворожское чмо ЗЕ только старые фокусы показывать умеет.
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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18.01.2021 01:56 Ответить
а гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев случайно( ну совсем случайно)не владеет пару копанками в Казахстане?Источник: https://censor.net/ru/n3242262
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17.01.2021 13:58 Ответить
Все гораздо проще - уголь из ОРДЛО поставляет Роися под видом казахского.
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18.01.2021 01:57 Ответить
А чего не работают АЭС? Кто знает?
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17.01.2021 13:59 Ответить
Ахметов распорядился поотключать блоки к морозам - он же патриот.
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17.01.2021 14:16 Ответить
Ой, как" пичально",а летом угол низя было закупить на зиму. Ах да. У вас же мозги зелёные.. т.е их нет
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17.01.2021 14:06 Ответить
При чем зеленые мозги к ахметке?
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17.01.2021 15:15 Ответить
А чей бывший менеджер глав кабмина ? 😁😁😁
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17.01.2021 16:47 Ответить
Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 1754

Во избежание тупых инсинуаций за сим персонжем
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17.01.2021 17:12 Ответить
А чому на складах немае украінського вугілля??Чому не працюють єнергоблоки атомних станцій??Постає питання!!А ви керівництво для чого сидите на посадах панове дармоіди!!!
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17.01.2021 14:12 Ответить
Як для чого? 73% зебілів іх туди посадило, а тепер ви питаєте для чого?
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17.01.2021 15:05 Ответить
Разве у зебилов ахметка скупил ТЭСы и шахты?
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17.01.2021 15:17 Ответить
Не важно у кого скупил. Важно при ком он в карман "вумному наріду" залазит.
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17.01.2021 16:14 Ответить
А чому на складах немае украінського вугілля??Чому не працюють єнергоблоки атомних станцій??Постає питання!!А ви керівництво для чого сидите на посадах панове дармоіди!!!
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17.01.2021 14:14 Ответить
Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев. Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" несут нагрузку полным составом оборудования Источник: https://censor.net/ru/n3242262

Для стабілізації енергосистеми України треба запустити на повну потужність всі АЕС України які олігархи вивели зі строю, а вас шісток олігархів разом з олігархами поразвішувати по деревам як гірлянди за афери у галузі енергоутворення і грабіж бюджета України і самих українців
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17.01.2021 14:18 Ответить
Какой еще Казахстан- о чем ти дурилка картонная!
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17.01.2021 14:21 Ответить
какая безмозгло воровская власть позор страны а с марса не пробовали доставлять с формулой Ахметоф++ Коломойский + крохи для Зе уродов и шмугалей так уничтожить все за 2 года в стране даже в войну не могли
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17.01.2021 14:26 Ответить
Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 6761
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17.01.2021 14:28 Ответить
Так це ж, фактично, ілюстрація до фільму "Платформа"!
Там на платформу насипали купу їжі, і вона поступово рухалася згори до низу. На верхніх поверхах встигали вибрати найкраще, щоб нажертися. А на найнижчих поверхах вдовольнялися крихтами, або практикували канібалізм.
Фільм не для слабкодухих. Але з глибоким соціально-філософським підтекстом.

Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 9625
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17.01.2021 14:43 Ответить
Млять, вешать их нужно за такие оборудки. Это не просто бизнес на крови, это бизнес на будущем государства и народа. Эти сволочи себя повелителями времени чувствуют. Их происхождение немного помогает им, но у таких сук нет национальности.
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17.01.2021 14:28 Ответить
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1350506020695584770 18 ч Про Дерибан Землi вже всi замовкли...
Це вам не газ,який украiнцi замiнили на дрова та кiзяки Чим ХЛIБ замiнете,украiнцi?Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 3081
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17.01.2021 14:30 Ответить
І відкрийте нам таємницю, як вугілля з Казахстану потрапить до України? Через територію балалайні? Чекаю на "новину", що в балалайні скопичились вагони з вігіллям які не пропускають до України.
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17.01.2021 14:57 Ответить
Зачем, когда можно просто уголь, добытый в ОРДЛО, везти из Роиси под видом казахского?
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18.01.2021 01:59 Ответить
У колаборантів і агентів Кремля , як не сам окупант та його друг. Там повинна бути чорна дирка, і з неї навіть фотони світла не брати. Нехай там срепляться один з одним, їх влада гвалтує їх народ і опозицією (це їх заводить). Там орки живуть.
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17.01.2021 15:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1350761689671729154 2 ч

В стране которой управляет марионетка двух угольных олигархов уже нет угля. Ахметов его из "Казахстана" возить будет. Они вам в феврале такие цены нарисуют ...
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17.01.2021 15:31 Ответить
Постоянно брешут.
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17.01.2021 16:08 Ответить
..а в это время шахты ДТЭК (как минимум это "Новодонецкая" и "Пионер"....) на неоккупированном Донбассе Ахметов останавливает..
с чего бы это?..
шо готовят "крепкие хозяйственники"?..
не хотят вкладывать своИ деньги в новые лавы?..
- это бюджетное бабло они готовы осваивать - "всегда пожалустА"..
шахты, в принципе, не супер, но перспективные, они крайние - копать можно аж "под Днепропетровскую область".. прибыль, понятно, не такая, когда привык только снимать сливки с готового-нарезаного, ну, или основная рабочая схема рыгоанальных бырыг - купи-продай..
шо людям делать?.., "гордому народу Бимбасса", который януковочи так любят?

Зеля, их привезут под Банковую стучать касками куда скажут..
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17.01.2021 16:26 Ответить
И снова вранье.

14:45
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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18.01.2021 01:54 Ответить
А я, наивный, считал, что Запорожская и прочие украинские АЭС победят (ПобедЮт? ПобЕдят?) этот дефицит. За что их так-то: бымць - и стоять!!!
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18.01.2021 09:22 Ответить
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