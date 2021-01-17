Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев
Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" несут нагрузку полным составом оборудования, генерируя на 48,5% больше электроэнергии, чем предусмотрено прогнозным балансом Минэнерго.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Інтерфакс-Украина" со ссылкой на слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.
"Шахты "ДТЭК Энерго" продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана", – сообщил гендиректор.
Салеев отметил, что импорт угля – это крайняя и временная мера для стабилизации работы энергосистемы. Гендиректор подчеркнул, что "ДТЭК Энерго" заранее подготовилось к отопительному сезону, обеспечив добычу угля в необходимых объемах и проведя ремонтную кампанию, и был готов к его прохождению в предусмотренному Минэнерго прогнозном балансе. Однако из-за критической ситуации в энергосистеме и высокой ее потребности в маневренных мощностях ТЭС "ДТЭК Энерго" уже несколько месяцев работают полным составом оборудования, что и привело к исчерпанию запасов.
К примеру, только в декабре 2020 года выработка ТЭС "ДТЭК Энерго" на 48,5%, или 1,142 млрд кВт час превысила прогнозный баланс, утвержденный Минэнерго. Также гендиректор добавил, что ДТЭК по просьбе государственной "Центрэнерго" отгрузил в адрес ее ТЭС 400 тыс. тонн угля в ноябре-декабре, и еще 50 тыс. тонн поставит в ближайшее время.
Главной причиной низких запасов угля на складах он назвал несвоевременный выход атомных блоков из ремонтов. По его словам, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял временный простой шахт в первой половине прошлого года из-за невостребованности украинского угля и системного кризиса в отрасли, спровоцированного импортом тока из Беларуси и России в начале года.
"ДТЭК вынужден был останавливать шахты "Добропольеугля" (в марте 2020 г. - Ред.), а это, ориентировочно, недополученные 700 тыс. тонн, которых бы хватило для стабильной работы энергосистемы и прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов", – отметил Салеев.
Напомним, 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской ТЭС государственной "Центрэнерго" были остановлены на аварийный ремонт через отсутствие угля. Еще 13 января запаса угля на этой станции хватало на 2 дня работы. НЭК "Укрэнерго" уведомил Министерство энергетике о дефиците мощности системы на уровне 2,6 ГВт и предупредил о рисках отключений. С лета 2019 г. операционный контроль над компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват".
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А не которая зеленее.
Ахметов и компашка идут лесом.
Все що з -за поребрика лиють - все тхне ...
А криворожское чмо ЗЕ только старые фокусы показывать умеет.
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
Во избежание тупых инсинуаций за сим персонжем
Для стабілізації енергосистеми України треба запустити на повну потужність всі АЕС України які олігархи вивели зі строю, а вас шісток олігархів разом з олігархами поразвішувати по деревам як гірлянди за афери у галузі енергоутворення і грабіж бюджета України і самих українців
Там на платформу насипали купу їжі, і вона поступово рухалася згори до низу. На верхніх поверхах встигали вибрати найкраще, щоб нажертися. А на найнижчих поверхах вдовольнялися крихтами, або практикували канібалізм.
Фільм не для слабкодухих. Але з глибоким соціально-філософським підтекстом.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1350506020695584770 18 ч Про Дерибан Землi вже всi замовкли...
Це вам не газ,який украiнцi замiнили на дрова та кiзяки Чим ХЛIБ замiнете,украiнцi?
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1350761689671729154 2 ч
В стране которой управляет марионетка двух угольных олигархов уже нет угля. Ахметов его из "Казахстана" возить будет. Они вам в феврале такие цены нарисуют ...
с чего бы это?..
шо готовят "крепкие хозяйственники"?..
не хотят вкладывать своИ деньги в новые лавы?..
- это бюджетное бабло они готовы осваивать - "всегда пожалустА"..
шахты, в принципе, не супер, но перспективные, они крайние - копать можно аж "под Днепропетровскую область".. прибыль, понятно, не такая, когда привык только снимать сливки с готового-нарезаного, ну, или основная рабочая схема рыгоанальных бырыг - купи-продай..
шо людям делать?.., "гордому народу Бимбасса", который януковочи так любят?
Зеля, их привезут под Банковую стучать касками куда скажут..
14:45
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu