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Власть Зеленского пошла против ЕС, остановив выплату долгов за "зеленую" энергию, - Гончаренко

Власть Зеленского пошла против ЕС, остановив выплату долгов за

Чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссию по вопросам энергетики и Кабинет Министров, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими организациями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, международные партнеры Украины обеспокоены решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об отказе рассматривать вопрос о выплате долгов производителям "зеленой" электроэнергии за счет кредитных средств "Укрэнерго".

"Вчерашнее решение Комиссии вообще вышло за все рамки дозволенного смысла. Речь идет о том, что НКРЭКУ должна была принять решение для выплаты всех долгов перед "зелеными" инвесторами. Однако всячески затягивает этот процесс и не оставляет идею на коррупционный распил этих денег. Даже несмотря на шквал критики со стороны ЕС", - написал Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году не выплачено ни копейки по долгу перед производителями возобновляемой энергетики. Кабмин тянет в одну сторону, НКРЭКУ - в другую, президент вообще отстранился, - глава УАВЭ Козакевич

По его мнению, такие действия отраслевого регулятора будут иметь негативные последствия для Украины, в частности, ухудшат имидж страны и отношение иностранных инвесторов.

"Вот конкретный список тех, кого сознательно игнорирует председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк:
ЕБРР, Энергосообщество, 11 посольств разных стран, международные инвесторы, ассоциации "зеленой" энергетики, энергетики, депутаты всех фракций, которые входят в наше межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", - перечислил депутат.

Гончаренко считает, что политика НКРЭКУ относительно "зеленой" генерации свидетельствует об отношении к ней самого президента, который готов уничтожить отрасль и инвесторов, которые ее развивают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действиями против зеленой энергетики НКРЭКУ провоцирует конфликт государства с инвесторами - Энергосообщество

"Поведение Тарасюка и других членов Комиссии следует читать так, что это трансляция реального отношения Зеленского ко всем партнерам. Конечно, они все повторяют поведение самого Зеленского. И мы фактически видим два разных президента - того, который улыбается инвесторам и партнерам в зарубежных командировках, и того, который ни во что их не ставит в Украине и уничтожает - ради коррупции и собственных клоунских амбиций", - написал Гончаренко.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) с выражением беспокойства относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

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Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Автор: 

Укрэнерго (660) Гончаренко (535) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+31
Верните на 100% атомную генерацию! Обеспечьте население дешевой энергией, а потом, если хотите, производите зеленую. И продавайте ее тем, кто может себе позволить вые...ываться. Хоть в ту же Европу. А нам, млять, верните наше! И хватит е...ать нас высосанными из х...я тарифами! Понятие "экономическое обоснование цены" похерено полностью. Уровни цен и тарифов определяются только степенью жадности Бени с Ахметовым. А там верхней планки вообще нет. Понятно, зачем им дурачок зеленский в кресле президента?
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17.01.2021 13:07 Ответить
+29
Алексей Гончаренко -- ахметовское говорящее очко иди на хутор вместе с (инвесторами зеленными ) !!! Все кто к этим схемам причастны должны быть под следствием А зеленные енергетики должны продавать свою вонючую енергию по цене атомной а не хотят пусть себе пользуються для внутренних своих нужд
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17.01.2021 13:07 Ответить
+26
Порошенко дав азметці "зелений" коридор з баксів і має свою долю з цього не даремно ж так його захищає. ЕСолідарність такими діями знищує потенціал атомної енергетики України.
Коли розвалиться атомна енергетика тариф буде 20-30 грн за квт. От тоді то Ахметка заживе по новому.
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17.01.2021 12:56 Ответить
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Прийняв Янукович. . . це за нього така фігня трапилася.
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17.01.2021 13:26 Ответить
Что, прямо в Ростове Янукович принимал, а потом звонил Порошенко и говорил "Я тут принял закон в Ростове - будьте добры исполнить"?
Что за бред??
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4307
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17.01.2021 19:11 Ответить
Падаль шоколадная, понавводила зеленых тарифов, под них, с дружбанами настроила станций и теперь тварь воет. Самому сцыкливо, шавку Лешу подставляет.
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17.01.2021 13:19 Ответить
источник вони, разгоняемой по поводу "инвесторов" в "зеленую" энергетику Украины, известен. ****(европейский банк реконструкции и развития)! именно он раздавал "займы" "инвесторам", для деребана украинского бюджета(одни из самых высоких в мире тарифов на "зеленую" энергетику). теперь, когда получение денег за "кредиты" превратилось в фигуру похожую на дулю, начали всплывать всевозможные "лёшики", готовые "за недорого" "порешать" или просто погавкать(не безкорыстно конечно) на форумах и сайтах!
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17.01.2021 13:19 Ответить
3х - копеечные зебильные боты набежали отмазывать потерпевшего писькограя с жадной шоблой.
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17.01.2021 13:22 Ответить
В один голос! Как- будто в энергетике разбираются😂
Как-будто им на я* наступили!
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17.01.2021 13:25 Ответить
ага. в "энергетике разбирается" только продажный до мозга костей леша гончаренко и порохоботы, старающиеся замазать мнения отличные от их.
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17.01.2021 15:57 Ответить
Ну конечно ахметовские боты им не ровня, по вашему и солнце ночью светит, и порош такой молодой)
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17.01.2021 18:11 Ответить
Ну не насилуй себя, вова, украинским языком! Ну все равно гугль- переводчик коряво переводит. Вот твоя исходная фраза для тех украиноязычных, кто выстарчил от твоего украинского 😂: "Ну хватит, хватит шантажировать нас "разрывом отношений с ЕС" ... Мы им сейчас выплачиваем на порядок больше, чем ждем (только ждем!) От них ... Не пора ли нам взять пример с президента Голобородько и послать все эти ЕС, МВФ, их требования и претензии нахрен ... Нам, простым, хуже не будет, а властным шелупонь тоже ... как говорил Голобородько - нах ... и !"
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17.01.2021 13:35 Ответить
Краще тебе прокацапський сморід послати в парашку.
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17.01.2021 13:43 Ответить
Правильно, нехай зелень сре на інвесторів і валить енергетику далі.
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17.01.2021 13:53 Ответить
Что, на всех трёх инфесторов "среть"?
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5631
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17.01.2021 19:14 Ответить
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 162
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17.01.2021 13:54 Ответить
говорящяя жопа
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17.01.2021 13:55 Ответить
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6370
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17.01.2021 15:37 Ответить
отличное видео. схвачена сама суть цены "мнения" этого "эксперта")))))))))))))))
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17.01.2021 15:59 Ответить
Вот есть такие фамилии авторов под статьями, которые тут же ставят крест на их прочтении.)) Гончаренко одна из таких. 99% вероятности, что потратите несколько минут на очередной желтый, пустопрожний вброс с голословными у утверждениями и притянутыми за уши заключениями. В стиле- одна бабка сказала... Смело проходите мимо.
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17.01.2021 13:56 Ответить
Типу "зелена енергетика" апріорі збиткова і її фінансування - це фінансування приватних компаній за державний рахунок, що заборонено законами. В реально ринковій економіці такі станції ніхто та ніколи б не побудував.
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17.01.2021 17:53 Ответить
Він за ЄСВлада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1064
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17.01.2021 13:57 Ответить
Да не платить инвесторам за "ззеленную энергетику" вообще, от слова "совсем", вот потеха-то будет, а то только и слышно "Дэнги давай!".
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17.01.2021 13:59 Ответить
Народ що ви мелте..що ви гризетесь.....Вся ця катовасія с зеленой нергетикой с самого початку була дуже велика крупційна схема... Який дебіл придумав тарифи за зелну нергію ставити быльш ніж друга елктроенергіі.. Отут то і криється все гівно... Ці на зеленої повинн бути такою як і атомна...тоді буде баланс... Доречі хто це ввів порох....Ахметкі тупо зливали бабло та і порох має свої станції .... Вас народ об..бали як і завжди.. Ось тому і атомна енергктика тухне ....
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17.01.2021 14:00 Ответить
Вот пусть по таким тарифам в ЕС и продают. А мы как нибудь без таких "инвесторов" обойдемся. И все довольны - И ЕС и инвесторы.
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17.01.2021 14:07 Ответить
https://biz.censor.net/resonance/3146724/komu_nalejit_zelena_generatsya_ukrani
Кому лінь читати - Порошенко не винен і у Ахметова всього 23%...
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17.01.2021 14:19 Ответить
Адкуль такие цены? Солнце и ветер бесплатны.
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17.01.2021 14:35 Ответить
Так и нефть с газом и углем тоже бесплатны. Там, в недрах.
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17.01.2021 15:47 Ответить
мало того, пока не переписали Коституцию, эти недра типа принадлежат нариду
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17.01.2021 16:56 Ответить
обладнання дороге
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17.01.2021 16:41 Ответить
Ну и втыкайте вилку питания холодильника - в солнце.

Сюрреализм: Вроде как у Украины есть проблемы в экономике, помимо источников получения энергии. Тем не менее, дешевейшая атомная энергия - вытесняется неимоверно дорогой "зелёной". (при том что основное загрязнение идёт отнюдь не от атомной энергетики). А чтоб зелёную энергию хоть кто то покупал иначе как под прицелом автомата - государство платит миллиарды на компенсации. Послать бы этот ЕС, с его требованиями и упрёками... Далеко. Нужна зелёная энергетика? Пусть сами и компенсируют за неё.
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17.01.2021 17:28 Ответить
І ще цікава міленька дурниця... Людям дома заборонили мати зелені станції окрім на дахах будинків.. Фігня ..так фігня...
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17.01.2021 14:36 Ответить
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540
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17.01.2021 15:55 Ответить
так если ему это нравится, почему бы и нет
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17.01.2021 16:57 Ответить
ох и Леша..

посути будучи у власти породили ситуацию при котороя зеленая барыжная энергетика за 5 лет выросла в разы. залезли в карман людям

с одной стороны орешь "платите олигархам"-- бо типа так нада. так требует Европа

а с другой --- чтож народ обкрадаете

https://dumskaya.net/allnews///2018/10/2/ 2 октября 2018 , 21:19
Нардеп Гончаренко на саммите Bloomberg: «Украина - это новый мир для европейского рынка»



На энергетическом саммите Гончаренко также рассказал о «зеленом тарифе», миллиардных инвестициях в украинскую экономику, «теплых» кредитах и прочих успехах в этой отрасли.
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17.01.2021 17:50 Ответить
И , казалось бы, где Гончаренко, а где зелёная энергетика. Но если подумать, то сразу все становится ясно и понятно
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17.01.2021 17:53 Ответить
Коррупция и обворовывание людей. Зачем дорогая зеленая енергия, когда рядом лежит дешевая атомная. Лежит в магазине палка колбасы за 80 грн и точно такая же (с таким же составом), но в другой упаковке - за 300 грн. Какую вы выберете?
Пускай ахметов сворачивает свои панели и дует в Европу там продает свой зеленый тариф.
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17.01.2021 19:09 Ответить
Пусть Ахметов в ЛДНР везет свои панели и там продает "зеленую электроэнергию", може сепары наконц-то прибьют где-то на окраине Донецка?
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17.01.2021 19:22 Ответить
Не для этого его фсб все эти годы лелеяла
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17.01.2021 20:35 Ответить
Інвестори, що більше схожі на кліщів. А Льоша так за них переживає наче сам інвестував.
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17.01.2021 20:13 Ответить
Достаточно вспомнить, кто ленточку перерезал на открытии полей бескрайних , утыканных энергогенерирующими гаджетами ахметова
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18.01.2021 07:03 Ответить
Навіщо нам, голодранцям, те ЄС яке тільки те й робить що бідну Україну роздягає?
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17.01.2021 20:23 Ответить
Если у вас есть какие-то вопросы,то смело обращайиесь к Лёхе-фельдшеру,он всё знает.
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17.01.2021 20:37 Ответить
В ветке куча ботов или шариковых)))Такой бред накатали, опять Порох им в штаны н...л!
Высокие тарифы на зеленую энергетику подписал Овощ под клюева на 10 лет, но пришли и другие инвесторы, иностранные в том числе

Доля ахметки в ней ок. 15%
Доля зеленой энергетики в общем производстве эл-энергии в Украине в 18 г. была 3%---почти ничего и на общую цену не влияла

При зебиле стала 7%
В Германии зеленая около 50%, отказываются от атомной

Если все делать с головой, то за зеленой энергетикой будущее, как и за электромобилями
Но говорящим желудкам нужно пожрать и поржать сейчас, думать не приучены)))
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17.01.2021 23:13 Ответить
От народ ви так і не зрозуміли...Зелена енергетика це доре це чисте повітря і майбутне...Але суть то в чому сама головна. Щоб зелена енергетика розвивалась треба її кредитувати але не підніманням ціни на неї в 5 разів вище чим всі інши види... Поясню. Нормальна держава кредитує будівництво зелених електростанцій розумієте наприклад погашає частину вартості такої електростанції... І хій потім продають по риночній цені як і атомшики А наші *** ублюдки зробили вічну кормушку для товстосумів ті один раз вложились і тепер будуть получати вічний бариш Все треба робити з умом і для людей а не для окремих тварюк... Та і людям вони не дають робить маленькі станціїї боне вигоднно щоб народ з проводів спригнув ісам себе забезпчував...бо кормушка рухне А правильно буде щоб у кожно було своє нежалежна електрика це правильно з усіх позицій тільки ім не підходит втратити мільйони дурнів які кожного ісяця несуть їм бабло ..за дарама... а як що комусь не наравиться відключими світло...отвсі і мовчать...Це проблема всього світу...
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18.01.2021 00:05 Ответить
Саме смішне те що люди плотять гроші якомусь баризі за те що їм Бог дав за сонце і вітер...а чому та тому що ці технологіїї зтримують і здорожчують штучно.... Що таке вітро генератор це простий єлектромотор навпаки просто кажучі ...та і в сонячних станціях проблема лише в акомулюванні ...воно саме дороге.... Але одне але як що захотіти то можна ці технології зробити в кожній хаті і з тепершнім розвитком технологій це непроблема....Тільки хтож нас відпустить з голки ...
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18.01.2021 00:20 Ответить
В солнечных станциях проблема: сумерки,ночь,осадки..Раз поназаключали договоров, то надо их как-то выполнять или отказаться от них напрочь..У "зелени"банально отсутствуют средства на гашение долгов пред инвесторами, посему и вся эта возня с НКРЭКУ..
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18.01.2021 13:02 Ответить
Яким би міг бути світ колиб все робилось з умом і для всіх людей... А нас в школах вчать науці для того щоб ми були освідчені і могли працювати на панів .. або як що ти згоден стати паном і вступити в еліту то ти повинен лише думати як заробити мілліард а люди то засоби виробництва...Все...іншого не дано...
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18.01.2021 00:37 Ответить
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