Вертолет Robinson 44 разбился в районе Борисполя, жертв нет, - СМИ. ФОТО

В районе Борисполя Киевской области в субботу, 16 января, разбился вертолет Robinson 44.

Во время инцидента никто не пострадал. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В издании подчеркнули, что по предварительной информации транспорт неудачно совершил посадку.

По данным издания Думская, согласно госреестру гражданских воздушных судов хозяин вертолета — некто Халимбеков В.Ш.

"Инцидент произошел возле Борисполя примерно в 15:00 16 января. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны. Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов, хозяином вертолета R 44 II, UR-ASD 2007 года выпуска является Халимбеков В.Ш. из Закарпатской области", - пишет по данной теме издание об украинской авиации "Крылья".

Он получил регистрационное удостоверение в августе 2019 года.

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Отметим, что на сайте Нацполиции Киевской области на данный момент нет информации о данном происшествии.