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Вертолет Robinson 44 разбился в районе Борисполя, жертв нет, - СМИ. ФОТО

Вертолет Robinson 44 разбился в районе Борисполя, жертв нет, - СМИ. ФОТО

В районе Борисполя Киевской области в субботу, 16 января, разбился вертолет Robinson 44.

Во время инцидента никто не пострадал. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В издании подчеркнули, что по предварительной информации транспорт неудачно совершил посадку.

По данным издания Думская, согласно госреестру гражданских воздушных судов хозяин вертолета — некто Халимбеков В.Ш. 

"Инцидент произошел возле Борисполя примерно в 15:00 16 января. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны. Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов, хозяином вертолета R 44 II, UR-ASD 2007 года выпуска является Халимбеков В.Ш. из Закарпатской области", - пишет по данной теме издание об украинской авиации "Крылья".

Он получил регистрационное удостоверение в августе 2019 года.

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Отметим, что на сайте Нацполиции Киевской области на данный момент нет информации о данном происшествии. 

Вертолет Robinson 44 разбился в районе Борисполя, жертв нет, - СМИ 01

Автор: 

авария (1285) Борисполь (770) вертолёт (1111)


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Топ комментарии
+14
Наши люди за хлебом на такси не ездют.
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17.01.2021 13:02 Ответить
+8
казан з пловом не по центру поставили
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17.01.2021 14:10 Ответить
+7
Не. Как и предыдущий, возьмёт в ведомстве авакова, т.е. сп-здит у Украины.
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17.01.2021 14:03 Ответить
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Наши люди за хлебом на такси не ездют.
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17.01.2021 13:02 Ответить
Не ездют на такси, только на вертолете.
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17.01.2021 13:07 Ответить
В Булочную на такси не ездят. А за хлебом... Не шутите! 😂
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18.01.2021 09:13 Ответить
Посадка посреди пустынного поля?
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17.01.2021 13:11 Ответить
Ну вибачайте, буряки вже висапали.
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17.01.2021 13:21 Ответить
а пилот, пассажиры где, катапультировались
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17.01.2021 13:12 Ответить
Их там не было.
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17.01.2021 13:16 Ответить
Розбився це сильно сказано, а так взагалі то повезло.
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17.01.2021 13:20 Ответить
Да, даже стекла целые! Падения как такового вообще не было, скорее всего просто неудачно сел - накренило по какой то причине (боковой ветер или кривые руки...) и винтами по земле....
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17.01.2021 14:05 Ответить
казан з пловом не по центру поставили
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17.01.2021 14:10 Ответить
Незручно одночасно рулювати й зайців стріляти.
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17.01.2021 14:32 Ответить
Как вариант кстати! Все "охотники" на один борт переползли забыв, что это не десантный вертолет
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18.01.2021 08:54 Ответить
Мисливці з влади полювали на кабанів у полі, займалися бракон"єрством.
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17.01.2021 13:23 Ответить
так це хіба РОЗБИВСЯ? розбиваються на металолом. а цей упав. цілий, кабіна ціла, і людина ціла.
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17.01.2021 13:24 Ответить
Шо за стрекоза? Не чув про таку.
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17.01.2021 13:25 Ответить
Это тот, который купила полиция за налоги граждан, а потом опа, и он "частный"....
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17.01.2021 13:37 Ответить
Ви помиляєтесь.Належав Шварцам (теж з Ужгорода,але в Києві живуть),які здавали в оренду мєнтам на час Євробачення .
Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2519
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17.01.2021 14:58 Ответить
Жалко, что без халимбекова разбился.
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17.01.2021 13:27 Ответить
«Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден, господарем вертольота R 44 II, UR-ASD 2007 року випуску є Халімбеков В.Ш. Раніше з'являлася інформація, що даний вертоліт був орендований для поліції Міністерством Внутрішніх справ», - сказано у повідомленні.

https://ua.news/ua/foto-na-kyevshhyne-razbylsya-vertolet/
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17.01.2021 13:47 Ответить
Халимбеков завтра купит себе другой...
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17.01.2021 13:50 Ответить
Не. Как и предыдущий, возьмёт в ведомстве авакова, т.е. сп-здит у Украины.
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17.01.2021 14:03 Ответить
Правахоронні органи мають з'ясувати походження грошей на гелікоптер та чи були сплачені податки..... стоп.... це ж Україна.... таке взагалі робити є сенс в Україні як що немає покарання за корупцію й махинації....
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17.01.2021 13:56 Ответить
Вообще-то этот геликоптер у органов и сп-зжен.
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17.01.2021 14:04 Ответить
Каждый день по несколько раз пролетает) на работу ездят)
Из Килова в Киев)
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17.01.2021 14:06 Ответить
похож на какой то большой квадрокоптер
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17.01.2021 14:22 Ответить
А как без вертолета курево через кордон возить? Предмет первой необходимости ,однако....Хозяин ,конечно,гуцул природный и ему сочувствие ....батраки подвели.
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17.01.2021 14:35 Ответить
Такий морозяка, а їм літати...
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17.01.2021 14:56 Ответить
Вони як на срачку літають. Кожен упакований бобер вже як бон тон має в оренді чи свій вертоліт. Тому і тарифи зростають бо їх ненаситна жадоба до пожади випереджає зростання економіки і всі розкрадені кредити МВФ.
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17.01.2021 15:00 Ответить
одни пилоты вертолета в каментах)))
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17.01.2021 15:51 Ответить
очевидно , непоганий апарат ! Сподіваюсь , що без важких травм обійшлося , тоді ще краще !
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17.01.2021 16:23 Ответить
Как я понимаю это тот самый коптер, который летом мостился у меня на участке, но потом таки к соседям на целину сел. Мои были на даче как раз - офигели. Видосик сняли на взлете уже. Оказывается пилот к костоправше нашей местной прилетел на процедуры
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17.01.2021 19:13 Ответить
 
 