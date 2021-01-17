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В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина

В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина

В ведущих странах мира военный человек где-то за полгода до ухода из армии получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью Радіо Свобода.

Говоря о необходимости психологической помощи людям, которые завершили или завершают службу в Вооруженных силах Украины и похожих структурах, она заявила, что для этого также нужно использовать уже имеющиеся возможности - центры психологической реабилитации, - а также привлекать и помощь международных организаций, и религиозные организации.

По ее словам, в психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные: "В ведущих странах мира существует практика, когда человек где-то за полгода до освобождения получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства. Ибо психологическое состояние - это не только от того, что человек видел боевые действия, получила там травму. Человек видит разочарование в будущем, она не знает, куда ей пойти дальше, и она еще больше фрустрирует из этого ".

Институт капелланов, или военных священников, в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины был официально введен в июле 2014 года, после начала российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина

Автор: 

ветераны (1120) реабилитация (349) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+3
Да все население Украины нуждается и в первую очередь Президент...
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17.01.2021 13:10 Ответить
+3
Вот назрел интересный вопрос. Может ли офицер в городе Киеве получать з/п выше, чем на передовой?
Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
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17.01.2021 13:16 Ответить
+2
И еще 73. Те нуждаються в особенно плотной помощи
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17.01.2021 13:54 Ответить
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Да все население Украины нуждается и в первую очередь Президент...
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17.01.2021 13:10 Ответить
"Скажите, когда Вас впервые посетила мысль снять штаны при виде фортепиано?"
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17.01.2021 13:17 Ответить
Только попугаю нужна помощь не психолога, а психиатра. И желательно с долгосрочной изоляцией.
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17.01.2021 13:27 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html «Вся власть мелкого зеленого пианиста держится на тесной связке с олигархами» - политолог 17 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 4754 Вовка ВсемОлигархамДавалка - мечта страны. Молодцы, что избрали ЭТО президентом…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html#more-122976 Читать далее
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17.01.2021 13:11 Ответить
Дайте праням работу и достойный доход. Смысл жизни они и без вас найдут и социализируются. И не надо их плющить. Они люди нервные и остро воспринимают нае...алово и несправедливость. Вы сильно рискуете, господа руководители страны. Очень сильно!
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17.01.2021 13:12 Ответить
Вот назрел интересный вопрос. Может ли офицер в городе Киеве получать з/п выше, чем на передовой?
Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
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17.01.2021 13:16 Ответить
З/п на гражданке по определению должна быть ниже чем на передовой.
Если на передовой з/п будет ниже или соответствовать, то желающих воевать будет в разы меньше! Нужно понимать, что там далеко не все патриоты (Многие вояки так вообще любители РФ и "служат" исключительно потому, что особых талантов такая работа не требует а деньги капают...Достаточно вспомнить предательство наших вояк в Крыму).
Поэтому, не должна быть выше з/п, а долхна быть программа социализации (псих. помощь, помощь трудоустройстве, организации бизнеса.....)
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17.01.2021 13:32 Ответить
Бла бла бла!! А для чого ти туди йшов. Я туди вас не посилав. Це перше що чуєш.у всіх силових та правоохоронних структурах!
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17.01.2021 16:29 Ответить
Важко змусити людей чорне сприймати білим.......
Не в кожного витримає психіка.
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17.01.2021 13:18 Ответить
... а в психіатричній допомозі Зе і його слуги.
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17.01.2021 13:19 Ответить
я так понял - всем кто когда то служил в армии, дама предлагает "помощь"? запишите меня - служил в армии в 1982-1984 годах.
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17.01.2021 13:30 Ответить
Зьома, а де служив
ДМБ 1984!? Весна? Осінь?
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17.01.2021 13:43 Ответить
КСАВО. Казахстан. призывался из Днепра.
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17.01.2021 13:47 Ответить
А мене в травні у Днепр завезли! Дніпропетровська девизія ППО країни.
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17.01.2021 13:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/479731 звертайся за психіческою помощщю за місцем ДМБ - там тобі очко зашьють

щоб менше гадив нє по тємє
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17.01.2021 18:00 Ответить
А главнокомандующий, так даже в психиатрической - бедняга не может самостоятельно без бумажки договорить ни одного предложения...
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17.01.2021 13:33 Ответить
Не кажуть , він навіть у баночку боїться надзюрити, щоб не наврочіли
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17.01.2021 13:45 Ответить
И еще 73. Те нуждаються в особенно плотной помощи
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17.01.2021 13:54 Ответить
 
 