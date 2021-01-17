В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина

В ведущих странах мира военный человек где-то за полгода до ухода из армии получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью Радіо Свобода.

Говоря о необходимости психологической помощи людям, которые завершили или завершают службу в Вооруженных силах Украины и похожих структурах, она заявила, что для этого также нужно использовать уже имеющиеся возможности - центры психологической реабилитации, - а также привлекать и помощь международных организаций, и религиозные организации.

По ее словам, в психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные: "В ведущих странах мира существует практика, когда человек где-то за полгода до освобождения получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства. Ибо психологическое состояние - это не только от того, что человек видел боевые действия, получила там травму. Человек видит разочарование в будущем, она не знает, куда ей пойти дальше, и она еще больше фрустрирует из этого ".

Институт капелланов, или военных священников, в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины был официально введен в июле 2014 года, после начала российско-украинской войны.

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