В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина
В ведущих странах мира военный человек где-то за полгода до ухода из армии получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью Радіо Свобода.
Говоря о необходимости психологической помощи людям, которые завершили или завершают службу в Вооруженных силах Украины и похожих структурах, она заявила, что для этого также нужно использовать уже имеющиеся возможности - центры психологической реабилитации, - а также привлекать и помощь международных организаций, и религиозные организации.
По ее словам, в психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные: "В ведущих странах мира существует практика, когда человек где-то за полгода до освобождения получает не просто психологическую помощь, а ориентацию на возможности трудоустройства. Ибо психологическое состояние - это не только от того, что человек видел боевые действия, получила там травму. Человек видит разочарование в будущем, она не знает, куда ей пойти дальше, и она еще больше фрустрирует из этого ".
Институт капелланов, или военных священников, в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины был официально введен в июле 2014 года, после начала российско-украинской войны.
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Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
Если на передовой з/п будет ниже или соответствовать, то желающих воевать будет в разы меньше! Нужно понимать, что там далеко не все патриоты (Многие вояки так вообще любители РФ и "служат" исключительно потому, что особых талантов такая работа не требует а деньги капают...Достаточно вспомнить предательство наших вояк в Крыму).
Поэтому, не должна быть выше з/п, а долхна быть программа социализации (псих. помощь, помощь трудоустройстве, организации бизнеса.....)
Не в кожного витримає психіка.
ДМБ 1984!? Весна? Осінь?
щоб менше гадив нє по тємє