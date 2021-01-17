Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа (обновлено). ФОТО

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз ARVİN. Изначально сообщалось, что он шел под флагом РФ. Однако позже стало известно, что судно под флагом Палау перевозило грузы из Грузии в Болгарию. Экипаж - граждане Украины. Согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.

Как сообщает Mash, происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как сообщает "Анадолу", турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

Сухогруз затонул у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын.

Позже Анадолу сообщило, что в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти трех членов команды затонувшего сухогруза ARVİN.

"Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

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В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.