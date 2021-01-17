Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа (обновлено). ФОТО
У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз ARVİN. Изначально сообщалось, что он шел под флагом РФ. Однако позже стало известно, что судно под флагом Палау перевозило грузы из Грузии в Болгарию. Экипаж - граждане Украины. Согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.
Как сообщает Mash, происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
Как сообщает "Анадолу", турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.
Сухогруз затонул у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын.
Позже Анадолу сообщило, что в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти трех членов команды затонувшего сухогруза ARVİN.
"Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.
В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего сухогруза задействован также фрегат ВМС.
Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.
"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.
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Одесити вранці 17 січня спостерігали незвичне природне явище - невисокий туман над незамерзаючим морем - вода в морі ніби "кипіла".
Вночі 17 січня в Одесі температура повітря була мінус 14. Температура ж води у Чорному морі становила 3-5 градусів тепла. Різниця температур довкілля і моря була близько 20 градусів. Через що одесити спостерігали природне явище, коли над водою клубочиться пара.Зазвичай море парує в арктичних широтах в зимовий час. Пара створює складні умови для судноводіння і викликає обмерзання суден. Бувають випадки, коли пара має вигляд окремих цівок туману, що виникають у поверхні води і розсіюються вже на висоті 1-2 метра.
Люди, які на цих суднах погоджуються працювати, майже самогубці...
10.01.2019Трагедия «Волго-Балт 214» - лицо судоходства в Черном море
Крушение судна «Волго-Балт 214» и гибель моряков снова обнажили проблемы судоходства в Черном море, уже давно известном профсоюзам и морякам как «море позора».
Судно класса река-море «Волго-Балт 214» (флаг Панамы) затонуло у побережья Турции 7 января 2019 года. Сухогруз вышел из российского порта Азов курсом на Самсун. Не дойдя до Турции, «Волго-Балт 214» не выдержал удара волны и разломился пополам. На его борту находилось 13 человек, только семерых из них удалось достать из воды. Спасательно-поисковые продолжаются.
На всех «Волго-Балтах» неоднократно менялся флаг, компании, классификационные общества, многие из них задерживались портовыми контролями, а начиная с 2014 года, экипажи неоднократно обращались в МФТ за помощью, - комментирует инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина. - Сегодня сухогрузы работают под флагом Панамы и управлением «Orbital Ship Management»: все суда старые и проблемные».
Российский профсоюз моряков (РПСМ) настоятельно рекомендует морякам не трудоустраиваться на эти суда. Все сухогрузы представляют угрозу безопасности мореплавания и жизни моряков.
Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании. Об этом сообщает информационное агентство http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.
Представители ведомства сообщили, что судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000
сухогруз шёл ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ.
То есть возил грузы в интересах страны-агрессора !
А вы нам будете втирать, что "там же наши люди"?
Нет, они не наши, они ватники с укранскими паспортами и портом приписки.
С судовладельцами должна разобраться прокуратура.
При этом экипаж судна - граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.
Company Name: ARVIN SHIPPING LTD
Activity: Owner, Manager
Address: c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine
https://echo.msk.ru/news/2775344-echo.html Число погибших в результате крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех
На судне, по последним данным, были, в том числе, и российские моряки…