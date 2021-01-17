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Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа (обновлено). ФОТО

Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа (обновлено). ФОТО

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз ARVİN. Изначально сообщалось, что он шел под флагом РФ. Однако позже стало известно, что судно под флагом Палау перевозило грузы из Грузии в Болгарию. Экипаж - граждане Украины. Согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.

Как сообщает Mash, происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как сообщает "Анадолу", турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

Сухогруз затонул у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын. 

Позже Анадолу сообщило, что в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти трех членов команды затонувшего сухогруза ARVİN.

"Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский моряк пропал без вести, выпав за борт судна в Балтийском море

В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа 01

Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.

Автор: 

корабль (2047) россия (96446) Турция (3508) Черное море (1489) мореплавание (28)


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Топ комментарии
+28
яка сумна новина
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17.01.2021 13:20 Ответить
+21
Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Спасатели ищут 15 членов экипажа, - СМИ - Цензор.НЕТ 9168
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17.01.2021 13:32 Ответить
+18
Мда, а колись співчували москалям після волгоградського теракту....
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17.01.2021 13:34 Ответить
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Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского судна погибли.На данный момент спасены пять человек, поиск шестерых продолжается, добавил Гюнер.
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17.01.2021 13:57 Ответить
Та і чорт з ними.
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17.01.2021 13:59 Ответить
Плохие погодные условия затрудняют поисковую операцию.
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17.01.2021 14:01 Ответить
сьогодні Чорне море парує...

Одесити вранці 17 січня спостерігали незвичне природне явище - невисокий туман над незамерзаючим морем - вода в морі ніби "кипіла".
Вночі 17 січня в Одесі температура повітря була мінус 14. Температура ж води у Чорному морі становила 3-5 градусів тепла. Різниця температур довкілля і моря була близько 20 градусів. Через що одесити спостерігали природне явище, коли над водою клубочиться пара.Зазвичай море парує в арктичних широтах в зимовий час. Пара створює складні умови для судноводіння і викликає обмерзання суден. Бувають випадки, коли пара має вигляд окремих цівок туману, що виникають у поверхні води і розсіюються вже на висоті 1-2 метра.

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 1424
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17.01.2021 14:37 Ответить
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000
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17.01.2021 14:03 Ответить
уголь жалко.
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17.01.2021 14:14 Ответить
Всё., не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна.
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17.01.2021 14:17 Ответить
там ще сьогодні в аеропорту внуково кроваве валєво має бути. можливі жмурі
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17.01.2021 14:23 Ответить
Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 1002
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17.01.2021 14:45 Ответить
Волго-Балт 1975 року...
Люди, які на цих суднах погоджуються працювати, майже самогубці...
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17.01.2021 14:55 Ответить
ось він

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 9979
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17.01.2021 15:19 Ответить
История повторяется

10.01.2019Трагедия «Волго-Балт 214» - лицо судоходства в Черном море
Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 4890
Крушение судна «Волго-Балт 214» и гибель моряков снова обнажили проблемы судоходства в Черном море, уже давно известном профсоюзам и морякам как «море позора».
Судно класса река-море «Волго-Балт 214» (флаг Панамы) затонуло у побережья Турции 7 января 2019 года. Сухогруз вышел из российского порта Азов курсом на Самсун. Не дойдя до Турции, «Волго-Балт 214» не выдержал удара волны и разломился пополам. На его борту находилось 13 человек, только семерых из них удалось достать из воды. Спасательно-поисковые продолжаются.

На всех «Волго-Балтах» неоднократно менялся флаг, компании, классификационные общества, многие из них задерживались портовыми контролями, а начиная с 2014 года, экипажи неоднократно обращались в МФТ за помощью, - комментирует инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина. - Сегодня сухогрузы работают под флагом Панамы и управлением «Orbital Ship Management»: все суда старые и проблемные».

Российский профсоюз моряков (РПСМ) настоятельно рекомендует морякам не трудоустраиваться на эти суда. Все сухогрузы представляют угрозу безопасности мореплавания и жизни моряков.
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17.01.2021 15:43 Ответить
Та знаю я, як вони виглядають... Вони всі давно повинні були на голки піти...
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17.01.2021 17:33 Ответить
пока рано радоваться, нужно убедиться, что члены экипажа - не граждане Украины
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17.01.2021 14:58 Ответить
вы угадали...там 12 - украинцев (6 спасли)
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17.01.2021 15:32 Ответить
«В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию»
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17.01.2021 14:58 Ответить
На тих коритах кацапських майже вся команда з малоросів. Кацапи плавати не вміють ото наші узкоязичниє і наймаються.
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17.01.2021 15:29 Ответить
Ніби так. Але прапор Палау, рейси не по рф. Лиш приналежність судна російська. А типу в нас нема банків, мереж супермаркетів, нерухомості і т.д. і т.п. з фактичною приналежністю громадянам росії.
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17.01.2021 15:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242268/rossiyiskiyi_suhogruz_zatonul_u_beregov_turtsii_v_chernom_more_nayideny_tela_dvuh_pogibshih_chlenov#comments
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17.01.2021 15:00 Ответить
шось вас в этой новости не видно https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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17.01.2021 17:41 Ответить
кацапы пишут то наш корабль
Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании. Об этом сообщает информационное агентство http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.
Представители ведомства сообщили, что судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.
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17.01.2021 15:11 Ответить
та ж як ВолгоБалт 189 РУ не називай...
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 7293
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17.01.2021 15:26 Ответить
Тяжело в реестрах посмотреть? Наша компания, экипаж тоже....Company Name Full, ARVIN SHIPPING LTD. Activity, Owner, Manager. Address, c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.
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17.01.2021 15:23 Ответить
Согласно сообщению,. которое мы здесь обсуждаем,
сухогруз шёл ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ.
То есть возил грузы в интересах страны-агрессора !
А вы нам будете втирать, что "там же наши люди"?
Нет, они не наши, они ватники с укранскими паспортами и портом приписки.
С судовладельцами должна разобраться прокуратура.
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17.01.2021 15:33 Ответить
Губернатор провинции Бартын сообщил, что по уточненной информации сухогруз ARVİN шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.
При этом экипаж судна - граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.
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17.01.2021 15:36 Ответить
Колоборанти терористів не є громадянами України.
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17.01.2021 15:53 Ответить
До тебя всё ещё не дошло? https://world-ships.com/company/********************************

Company Name: ARVIN SHIPPING LTD
Activity: Owner, Manager
Address: c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine
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17.01.2021 15:57 Ответить
Кацапи просто маскуються.
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17.01.2021 16:11 Ответить
До співались скрепники - Не нужен мне берег Турецкий и Африка мне не нужна.... Турецький берег це зрозумів буквально. Тому я стурбований ситуацією.
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17.01.2021 15:28 Ответить
Чим більше здохне балалайок-терористів,тим краще для України.
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17.01.2021 15:51 Ответить
-15 ватных фрагов
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17.01.2021 16:06 Ответить
Ухо Мацквы::
https://echo.msk.ru/news/2775344-echo.html Число погибших в результате крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех
На судне, по последним данным, были, в том числе, и российские моряки…
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17.01.2021 16:17 Ответить
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