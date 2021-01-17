Стало известно о первых указах Байдена: возврат в Парижскую климатическую сделку и масштабный иммиграционный план
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в первый день своего пребывания в должности главы государства собирается подписать около дюжины указов, в том числе о присоединении к Парижскому соглашению о климате.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишут американские СМИ со ссылкой на информацию нового главы администрации Рона Клейна.
Байден в первый день пребывания на должности вернет США в Парижское климатическое соглашение – глобальный пакт о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли при Трампе.
Также Байден отменит спорный запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.
Кроме того, новый президент сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.
Он также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим ссудам во время пандемии коронавируса.
Помимо исполнительных указов в первые дни его пребывания в должности Байден планирует направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.
На этой неделе Байден объявил о своем первом законодательном приоритете, объявив о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам. Байден ясно дал понять, что хотел бы, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс рассмотрит после его инаугурации 20 января.
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Автомобили и электронику они теперь делают "на ура".
А были милитаристами, как московиты.
Её толкала Хиллари Клинтон. с раскрасневшейся красной кнопкой.
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А КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ДЖО БАЙДЕНА?????? 😆😅🤣😂😝
ВАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЗ СЕРИИ ЧТО ЭТО НЕКТО ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА ТУРЧИНОВУ ЗАЩИЩАТЬ КРЫМ. ДО ЧЕГО ВЫ СКАТИЛИСЬ ,,МУЖИКИ"????? 😆😅🤣😂😝
Вот до чего он скатился, и за что ответит вместе с Юлей.
КСТАТИ ИДИОТ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ О ДОЛЖНОСТЯХ ГИЛАРРИ И ДЖО? ???? 😆😅🤣😂😝
Вчера был в районе Ричмонд, столица Вирджинии. Дальние пригороды - все вокруг - и черные и белые южане, ревностные баптисты. Баптистские церкви строгие в стиле сарай со шпилем везде. Возле одной из таких бегущая строка напоминающая прихожанам что явка на утреннюю службу строго обязательна. И тут же тема проповеди на воскресенье - Trump 2020, Biden 2021, China 2022! Я представляю какую политинформацию пастор им вдует сегодня
хотя бывают случаи когда человек ударится головой и очнется уже заново рожденным во Христе
мне такие попадались
радует что вчера как сказал Помпео xiaomi определили как угрозу безопасности и наложили санкции
Xiaomi это ударный кулак компартии и их надо давить
Що скажу - Америка перстає бут Америкою і країною свобод, а становиться схожою на Європу, це погано, добре що клоун Трамп пішов, а от про Україну Байден ще ні слова...
Він нічого не вирішує: там =команда= вказівки дає.
А дідо озвучує.