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Стало известно о первых указах Байдена: возврат в Парижскую климатическую сделку и масштабный иммиграционный план

Стало известно о первых указах Байдена: возврат в Парижскую климатическую сделку и масштабный иммиграционный план

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в первый день своего пребывания в должности главы государства собирается подписать около дюжины указов, в том числе о присоединении к Парижскому соглашению о климате.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишут американские СМИ со ссылкой на информацию нового главы администрации Рона Клейна.

Байден в первый день пребывания на должности вернет США в Парижское климатическое соглашение – глобальный пакт о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли при Трампе.

Также Байден отменит спорный запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

Кроме того, новый президент сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп покинет Вашингтон утром 20 января перед инаугурацией Байдена, - СМИ

Он также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим ссудам во время пандемии коронавируса.

Помимо исполнительных указов в первые дни его пребывания в должности Байден планирует направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

На этой неделе Байден объявил о своем первом законодательном приоритете, объявив о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам. Байден ясно дал понять, что хотел бы, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс рассмотрит после его инаугурации 20 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27331)


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Топ комментарии
+24
Мдаааа... судя по всему, США ждёт виток новой жопы. Маски, миллионы безработных голодранцев на пособиях за счёт налогоплательщиков, инфляция и т.д.
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17.01.2021 13:43 Ответить
+22
Порохоботы с уважением относятся к грамматике любого языка, а ЗЕбилоидов, не владеющих ни одним языком, считают дебилами.
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17.01.2021 13:44 Ответить
+21
Ну что ж, ждем отрезанных голов на улице как в Париже
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17.01.2021 13:41 Ответить
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Чем мексиканцьі в США отличаются от русскоязьічного сброда в США?
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17.01.2021 15:28 Ответить
Гарри Трумэн был как раз демократом - рука не дрогнула устроить японцам капитализм.
Автомобили и электронику они теперь делают "на ура".
А были милитаристами, как московиты.
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17.01.2021 14:48 Ответить
Да ужж, с таким президентом и врагов не надо, сами все развалят.
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17.01.2021 14:54 Ответить
Пока что успешнее всех разваливает свою страну путин.
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17.01.2021 15:04 Ответить
ОЖИДАЯ ОТ БАЙДЕНА СВОИХ ЗАВЫШЕННЫХ ХОТЕЛОК, ПРОСЬБА НЕЗАБЫВАТЬ ЧТО БАЙДЕН ЕСТЬ АВТОР ТОЙ САМОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЙ С рф. КОТОРАЯ ПРОСТИЛА москалям ВОЙНУ В ГРУЗИИ, И ПООЩРИЛА ИХ НА ВОЙНУ В УКРАИНЕ.
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17.01.2021 15:25 Ответить
Байден не является автором "перегрузки".
Её толкала Хиллари Клинтон. с раскрасневшейся красной кнопкой.
.
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17.01.2021 15:52 Ответить
ПРОСИМ, У МЕНЯ ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ. КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ГИЛЛАРИ КЛИНТОН В АДМИНИСТРАЦИИ ОБАМЫ??????? 😅🤣😂😆😝
А КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ДЖО БАЙДЕНА?????? 😆😅🤣😂😝
ВАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЗ СЕРИИ ЧТО ЭТО НЕКТО ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА ТУРЧИНОВУ ЗАЩИЩАТЬ КРЫМ. ДО ЧЕГО ВЫ СКАТИЛИСЬ ,,МУЖИКИ"????? 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 16:10 Ответить
Именно Юля именно и запретила Турчинову защищать Крым.
Вот до чего он скатился, и за что ответит вместе с Юлей.
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17.01.2021 16:52 Ответить
я ПОНЯЛ. ТЫ ИДИОТ. 😆😅🤣😂😝
КСТАТИ ИДИОТ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ О ДОЛЖНОСТЯХ ГИЛАРРИ И ДЖО? ???? 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 17:03 Ответить
В который раз убедился что амеориканская глубинка нас спасет.
Вчера был в районе Ричмонд, столица Вирджинии. Дальние пригороды - все вокруг - и черные и белые южане, ревностные баптисты. Баптистские церкви строгие в стиле сарай со шпилем везде. Возле одной из таких бегущая строка напоминающая прихожанам что явка на утреннюю службу строго обязательна. И тут же тема проповеди на воскресенье - Trump 2020, Biden 2021, China 2022! Я представляю какую политинформацию пастор им вдует сегодня
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17.01.2021 16:01 Ответить
Молодцы баптисты. Просвещают граждан. Чтобы не слушали абы кого.
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17.01.2021 16:55 Ответить
если б я был хоть чуть-чуть верующим то тоже стал бы баптистом евангелистом
хотя бывают случаи когда человек ударится головой и очнется уже заново рожденным во Христе
мне такие попадались
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17.01.2021 19:52 Ответить
круто
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17.01.2021 18:40 Ответить
какую? ОЧЕНЬ интересно!
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17.01.2021 20:46 Ответить
так а что тут непонятно - Трампа изгнали в 2020, Байден правит а 2021 а в 2022 China overtakes
радует что вчера как сказал Помпео xiaomi определили как угрозу безопасности и наложили санкции
Xiaomi это ударный кулак компартии и их надо давить
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17.01.2021 23:25 Ответить
Отак міліони мексиканців - католиків без шуму і пилу стануть американцями, не дарма ж вони під стіну на кордоні рили проходи
Що скажу - Америка перстає бут Америкою і країною свобод, а становиться схожою на Європу, це погано, добре що клоун Трамп пішов, а от про Україну Байден ще ні слова...
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17.01.2021 17:22 Ответить
он понимает, что люди без документов могут быть потенциально опасными?
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17.01.2021 18:42 Ответить
Чим він має =панімать= ?
Він нічого не вирішує: там =команда= вказівки дає.
А дідо озвучує.
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17.01.2021 20:30 Ответить
25% ЭЛЕКТОРАТА ДЕМОКРАТОВ черные и безработные. Жопа будет США!
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17.01.2021 20:47 Ответить
ВАМ ВСЕМ ЗВЕЗДЕТЬ ЛЕГКО, А РЕАЛЬНО ПРАВИТЬ ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ТАКОЙ СТРАНОЙ КАК АМЕРИКА ТИТАНИЧЕСКИ ТРУДНО, ЧТО БЫ И ВОЛКИ СЫТЫ И ОВЦЫ ЦЕЛЫ!!! БАЙДЕН ТАКОЙ ПАРЕНЬ, ЧТО СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ, ТО Я ДУМАЮ ЧТО У НЕГО ВСЕ БУДЕТ КЛАССНО, ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!
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18.01.2021 09:35 Ответить
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