Почему именно 6,99 грн за куб.м?, - Шмыгаль рассказал, каким образом определили предельную цену на газ для населения

Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение Кабмин примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме этого он отмечает, что ВР должна одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр.

"Почему резко выросли цены на газ? С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа, когда цены на голубое топливо формирует спрос и предложение. К сожалению, в некоторых областях компании до сих пор могут злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках. Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем Правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках", - написал Шмыгаль.

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"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - добавил премьер.

Также, по словам Шмыгаля, есть поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.