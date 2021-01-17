Почему именно 6,99 грн за куб.м?, - Шмыгаль рассказал, каким образом определили предельную цену на газ для населения
Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение Кабмин примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме этого он отмечает, что ВР должна одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр.
"Почему резко выросли цены на газ? С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа, когда цены на голубое топливо формирует спрос и предложение. К сожалению, в некоторых областях компании до сих пор могут злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках. Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем Правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках", - написал Шмыгаль.
"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - добавил премьер.
Также, по словам Шмыгаля, есть поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.
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300 семейных кланов правят Украиной и дерибанят бюджет. Кто то в руководстве Нафтогаза, сын в Прокуратуре, дочь владеет фирмой по ремонту дорог, а тесть в правительстве...
А тепер порахуємо і порівняємо:
28.0524
1,79 · 1000 = 1790 грн за 1000 куб. м.
Сьогодні курс НБУ 28,0524 грн за 1 долар.
Отже, за доставку газу кожен українець повинен заплатити
1790 : 28, 0524 = 63,81 долара за 1000 куб. метрів.
Водночас російський Газпром, прокачуючи газ через всю територію України (понад 1000 км), платить майже 30 доларів за 1000 куб. м. Поясню звідки взялося останнє число. Трошки більше року тому панове Вітренко і Коболєв з гордістю і пихою розповідали про надзвичайно вигідний контракт з Газпромом. За умовами цього п'ятирічного контракту Газпром платить Нафтогазу 7,2 мільярдів доларів за прокачування 245 мільярдів кубічних метрів газу. Поділивши одне число на друге, одержуємо ціну за транспортування російського газу 29,39 доларів за 1000 куб. м. Одне з двох: або ж кожного з нас нахабно, цинічно грабують, або договір з Газпромом не є таким вигідним для України. Але за що ж тоді Вітренко з Коболєвим одержали мільйони доларів премії?
- підняття цін на газ - до спроби переконати нарід в необхідності купувати газ у московії;
- новини про майбутні віялові відключення - до купівлі електричної енергії у московії;
- завивання про те, що в Криму теж наші люди - до подачі води в Крим !!
Надо было привести аргументы в виде допустим вырос курс доллара и поэтому пришлось поднять зп рабочим, или еще что нибудь убедительное придумать.
Если все так будут поступать, то вернемся в 90е к деньгам на туалетной бумаге и станем миллионерами, как в Зимбабве, где хлеб стоит за миллиард.