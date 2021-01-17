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Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми

Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми

Силам безопасности США в связи с близящейся инаугурацией избранного президента Джо Байдена следует принять во внимание возможную опасность со стороны вооруженных противников Байдена.

Об этом телеканалу Sky news заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обеспокоен из-за вооруженных, взбудораженных людей, которые в таком состоянии духа, что они верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.

Он отметил, что, хотя угроза представляется "очень серьезной", он думает, что американские правоохранительные органы смогут провести должное расследование и обеспечить внутреннюю безопасность.

В то же время Коми выразил "гнев" в связи с неспособностью сил правопорядка защитить Капитолий от протестующих 6 января и напомнил, что комплекс Капитолия ежедневно охраняют 2 тыс. человек. Экс-глава ФБР подчеркнул, что к тому же, угрозы насильственных действий заранее циркулировали в Интернете.

Sky news напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку еще в 2017 году, когда ФБР вело расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года. При этом Коми является последовательным критиком Трампа.

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6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.

По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.

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Автор: 

Байден Джо (2795) инаугурация (467) США (27331) ФБР (220) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+14
Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 3790
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17.01.2021 14:35 Ответить
+13
Эта опасность существует несколько сотен лет. И Штаты эту опасность несколько раз спасали от развала, кормили гуманитаркой, что странно...

Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 2255
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17.01.2021 14:23 Ответить
+9
Короче нужно делать инаугурацию ночью, как Лукашенко, без шума и пыли.
Бац, проснулись, а он уже с портфелем и стрелять не в кого.
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17.01.2021 14:24 Ответить
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Эта опасность существует несколько сотен лет. И Штаты эту опасность несколько раз спасали от развала, кормили гуманитаркой, что странно...

Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 2255
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17.01.2021 14:23 Ответить
Короче нужно делать инаугурацию ночью, как Лукашенко, без шума и пыли.
Бац, проснулись, а он уже с портфелем и стрелять не в кого.
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17.01.2021 14:24 Ответить
Я оценила вашу шутку и думаю, в ней огромная доля правды.
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17.01.2021 14:41 Ответить
лапти тут кричали что 17 января будет переворот ,что то Я ничего не вижу ,так будет и на Инаугурации
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17.01.2021 14:27 Ответить
У лаптей всю жизнь переворот ! Потому, что мазги перевёрнутые !
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17.01.2021 15:02 Ответить
Конечно существует. Трампу некуда бежать. Хиба шо на ростов
Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 5871
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17.01.2021 14:27 Ответить
давай что то новое , эти уже приелись
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17.01.2021 14:31 Ответить
Та мені також пріпіздєнт вже за два роки приївся
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17.01.2021 14:33 Ответить
Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 3790
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17.01.2021 14:35 Ответить
Да кто ж его отпустит? Он же госсекрнты знает. К тому же под следствием. 😛
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17.01.2021 14:58 Ответить
Бояться що Путін нападе...
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17.01.2021 14:31 Ответить
упаде
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17.01.2021 14:43 Ответить
Комі -зрадник, який приймав участь в заколоті проти Трампа! Цензор, не марайте репутацію цитуючи цих потвор! За Трампа проголосувало 70 міліонів американців! А ви, українці запам'ятайте: Байден і деми (соціалісти)-це союзники Москви!
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17.01.2021 14:33 Ответить
Про стосунки Трампа із кацапами верещали самі деми, використовуючи досьє куплене за 10 тисяч в російського агента і кацапи їм активно допомагали! Розвели весь світ як і вас із Зеленським!
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17.01.2021 14:35 Ответить
Какая боль! 😧
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17.01.2021 14:59 Ответить
Рюзьгє, пиши загальнозрозумілою.
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17.01.2021 15:02 Ответить
真痛苦！
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17.01.2021 15:21 Ответить
Яка кумедна кацапська хрюшка-сам собі здається дотепним! Це український ресурс, кацап-пиши українською!
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17.01.2021 15:37 Ответить
Якшо це український ресурс - то пошукай собі гамериканський ресурс в Гамериці, а не розповсюджуй тут ватні фейки українською мовою
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17.01.2021 16:55 Ответить
Не знаю хто ти є Грабовський, можливо козачок засланий але підтримка проросійського трампа багато про що говорить. Щонайменше про повне нерозуміння теперішніх подій , а можливо свідому гру на полі росіїї. Не можу повірити, що свідома людина може підтримувати лузера трампа.
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17.01.2021 15:13 Ответить
Пане Хорхе, я тут на сайті вже із п'ять років і пишу із Америки. Where the US are you exactly from?
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17.01.2021 15:38 Ответить
У мене, на відміну від вас, як раз повне усвідомлення подій навколо мене. Чик ви бажаэте пройтись по пунктам щодо президента Трампа? Які у вас особисто до нього претензії? We can discuss this in English. No problem. So?
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17.01.2021 15:41 Ответить
I go first because no one so far have delivered more or less acceptable answer to this question: What was drug addict Biden Junior doing in Russian controlled company in Ukraine making crazy daw for doing literally nothing?
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17.01.2021 15:45 Ответить
You said nothing so far Mr. Dusio except trying to insult me. Give me the facts. Do you diligence! Where are you George?
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17.01.2021 15:51 Ответить
All you can do to me who ever you are-just bun me. Go ahead!
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17.01.2021 15:58 Ответить
No point to argue with you because we seeing things differently. For me tramp is pathologic lier, stupid, narcissistic, crazy jealous men. For you he is an idol. I understand Putin and russian community support tramp. He worked for them all his term. But you? The most important he lost and now America got chance to recover due to damage done during the last 4 years.
God bless America and Слава Україні!!!
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17.01.2021 16:40 Ответить
...ох ти ж і шизоїд! Це український ресурс, піндос-пиши українською!
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17.01.2021 16:57 Ответить
Прийняв. Виправлюсь.👍😁
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17.01.2021 16:59 Ответить
Я теж не розумію, як доросла людина може підтримувати московську консерву Трампа. Вже стільки інфо було про його любов до *****. Вже стільки раз він казав, натякав й робив те, що подобається кремлядям. Що він зараз зробив? А зробив він те, що й чекають від нього його друзі "фром паребрік", тобто підбурює половину населення до громадянської війни. Краще президента США для кремлядей ще не було.
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17.01.2021 17:16 Ответить
Все просто. Людина дивиться рус пропаганда а потім ретранслює їхні наративи видаючи за свої. Добре казав професор Преображенський " не читайте російських газет і журналів вранці"
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17.01.2021 17:35 Ответить
З першої війни в Перської затоки я цікавлюсь міжнародною политикою. Я був тоді малим хлопцем і вже був прихильником республіканців Але я не розумію прихильників-українців Трампа. Це ж не соціаліст Сандерс став президентом. Байден з "Діп Стейт". Він не є лівим. Навіть, якщо Сандерс би переміг, то це привід знищіти твою країну й твоє і твоїх дітей майбутне?
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17.01.2021 17:47 Ответить
І мені політика республіканців є набагато ближчою і зрозумілішою. Але трамп і близько не стояв коло республіканців. Порівняйте з John McCain. трамп це російський проект, який на щастя провалився.
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17.01.2021 17:56 Ответить
Провалився? Ще рано про це говорити....
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17.01.2021 18:10 Ответить
Коми нужно чаще смотреть телевизор (из которого он и узнал в свое время об его увольнениии с должности директора ФБР), тогда бы Коми знал, что инаугурацию Байдена планируют провести в бункере:
"Новоизбранный президент США Джо Байден допустил, что инаугурация 20 января может пройти в тайном формате, в одном из подземных бункеров под Белым домом"

"«Мы уже привыкли делать многое дистанционно, поэтому можно провести и инаугурацию. Конечно, если она пройдёт в бункере под Белым дом, то не будет транслироваться, да и гостей будет гораздо меньше. Просто помещения не рассчитаны на большие количества. Американские законы не говорят ничего относительно процедуры: где проводить, как проводить, кого приглашать.. В любом случае я буду приносить присягу в присутствии конгрессменов», - рассказал Байден."
https://panorama.pub/news/bajden-ne-isklyuchaet-vozmozhnosti-provedeniya-tajnoj-inauguraczii

Или Коми так намекает, что ЯО по бункеру шарахнут?
А не перебор ли такие идеи вообще?
Есть же и предел паранойе.
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17.01.2021 14:35 Ответить
Когда у руля в РФ параноики, то у них все может быть: и коммунизм, и "можем повторить", и " покажем Кузькину мать"... Пределов нет!
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17.01.2021 15:10 Ответить
Республиканец Шварценеггер назвал трумпа вареной путенской макарониной. И сказал, что трумп - наихудший президент в истории США. Он тоже предатель?
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17.01.2021 14:43 Ответить
Шкода але це так - запроданець як майже усі голівудськи зірки. Вони існують десь у паралельному світі.
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17.01.2021 16:23 Ответить
...и тока один Трамп, который должен минимум мильярд кацапам - д'Артаньян в белом пальто!
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17.01.2021 16:58 Ответить
побачимо, а чому би і ні може і вийде з цього переможцем
ви усі три два раси а я д'Артаньян 😁
дайте час (100 днів?) Байдену зробити усі можливі помилки
let's touch base in April 😁
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17.01.2021 23:15 Ответить
на Шварценеггера тоже компромат имеется
Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 7903
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17.01.2021 17:37 Ответить
а какие ваши доказательства?
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17.01.2021 23:17 Ответить
США готовят для РФ статус государства спонсора терроризма ..
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17.01.2021 14:47 Ответить
они это готовят еще в с времен Рейгана
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17.01.2021 14:50 Ответить
посмотрим...
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17.01.2021 15:01 Ответить
Так Рейган уже одну ногу этому глиняному имперскому колоссу и срубил.
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17.01.2021 15:37 Ответить
Зачем что-то готовить? Всё уже давно готово и подано к столу.
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17.01.2021 15:34 Ответить
и это правильно может успеют до вторника
раша давно напрашивается
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17.01.2021 23:19 Ответить
Почувствуйте разницу, кацапитеки..
***** (в царя) "обнулила" ************* подневольная Госдура, а Трампа (в ничто) обнулили свободные всеамериканские выборы.
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17.01.2021 14:54 Ответить
Провайдер в Айдахо заблокировал фейсбук и твиттер.
youtube.com/watch?v=trpDlS0n_MY

Да здравствует два интернета! Все толерасты идут в либеральное пространство адресов. Все моралисты - в традиционалистическое.
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17.01.2021 14:59 Ответить
От рыжего пуйловского пса и рашенских спецслужб можно ждать чего угодно, на кону вопрос дальнейшего существования террориста №1 в мире.
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17.01.2021 15:24 Ответить
А мы на своих потешных копов наезжаем...там 2000 полицейских, имеющих куда больше прав, поймали синдром "съёжившегося ануса"
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17.01.2021 17:59 Ответить
A Capitol Police officer who works the night shift said he and others expected to work on the day of the attack but were sent home

https://www.businessinsider.com/capitol-police-officer-says-cops-sent-home-ahead-of-march-2021-1

https://www.cbc.ca/news/world/capitol-breach-police-criticism-1.5864883

U.S. Capitol Police rejected offers of federal help to stop pro-Trump rioters

Three days before supporters of U.S. President Donald Trump rioted at the U.S. Capitol, the Pentagon asked the Capitol Police if it needed National Guard manpower. And as the mob descended on the building Wednesday, Justice Department leaders reached out to offer up FBI agents. The police turned them down both times, according to a defence official and two people familiar with the matter.

Despite plenty of warnings of a possible insurrection and ample resources and time to prepare, the Capitol Police planned only for a free speech demonstration.

Тому найперше і найважливіше - з*ясувати, під чию сопілку танцювала і танцює поліція, яка охороняє Капітолій.
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17.01.2021 20:12 Ответить
ФСБ и Трамп, работали последние годы не зря, многие патриоты Америки оболванены, им внушают, что Байден коммунист и они верят. Пока не докажут связь Трампа с Путиным американское общество будет разделено и ослабленно
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17.01.2021 19:53 Ответить
 
 