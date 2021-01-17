Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми
Силам безопасности США в связи с близящейся инаугурацией избранного президента Джо Байдена следует принять во внимание возможную опасность со стороны вооруженных противников Байдена.
Об этом телеканалу Sky news заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я обеспокоен из-за вооруженных, взбудораженных людей, которые в таком состоянии духа, что они верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.
Он отметил, что, хотя угроза представляется "очень серьезной", он думает, что американские правоохранительные органы смогут провести должное расследование и обеспечить внутреннюю безопасность.
В то же время Коми выразил "гнев" в связи с неспособностью сил правопорядка защитить Капитолий от протестующих 6 января и напомнил, что комплекс Капитолия ежедневно охраняют 2 тыс. человек. Экс-глава ФБР подчеркнул, что к тому же, угрозы насильственных действий заранее циркулировали в Интернете.
Sky news напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку еще в 2017 году, когда ФБР вело расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года. При этом Коми является последовательным критиком Трампа.
6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.
По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.
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Бац, проснулись, а он уже с портфелем и стрелять не в кого.
God bless America and Слава Україні!!!
"Новоизбранный президент США Джо Байден допустил, что инаугурация 20 января может пройти в тайном формате, в одном из подземных бункеров под Белым домом"
"«Мы уже привыкли делать многое дистанционно, поэтому можно провести и инаугурацию. Конечно, если она пройдёт в бункере под Белым дом, то не будет транслироваться, да и гостей будет гораздо меньше. Просто помещения не рассчитаны на большие количества. Американские законы не говорят ничего относительно процедуры: где проводить, как проводить, кого приглашать.. В любом случае я буду приносить присягу в присутствии конгрессменов», - рассказал Байден."
https://panorama.pub/news/bajden-ne-isklyuchaet-vozmozhnosti-provedeniya-tajnoj-inauguraczii
Или Коми так намекает, что ЯО по бункеру шарахнут?
А не перебор ли такие идеи вообще?
Есть же и предел паранойе.
ви усі три два раси а я д'Артаньян 😁
дайте час (100 днів?) Байдену зробити усі можливі помилки
let's touch base in April 😁
раша давно напрашивается
***** (в царя) "обнулила" ************* подневольная Госдура, а Трампа (в ничто) обнулили свободные всеамериканские выборы.
youtube.com/watch?v=trpDlS0n_MY
Да здравствует два интернета! Все толерасты идут в либеральное пространство адресов. Все моралисты - в традиционалистическое.
https://www.businessinsider.com/capitol-police-officer-says-cops-sent-home-ahead-of-march-2021-1
https://www.cbc.ca/news/world/capitol-breach-police-criticism-1.5864883
U.S. Capitol Police rejected offers of federal help to stop pro-Trump rioters
Three days before supporters of U.S. President Donald Trump rioted at the U.S. Capitol, the Pentagon asked the Capitol Police if it needed National Guard manpower. And as the mob descended on the building Wednesday, Justice Department leaders reached out to offer up FBI agents. The police turned them down both times, according to a defence official and two people familiar with the matter.
Despite plenty of warnings of a possible insurrection and ample resources and time to prepare, the Capitol Police planned only for a free speech demonstration.
Тому найперше і найважливіше - з*ясувати, під чию сопілку танцювала і танцює поліція, яка охороняє Капітолій.