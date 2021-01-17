Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко
Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.
Это решение будет действовать до конца карантина или до 31 марта. Об этом на встрече с журналистами сообщила замглавы ОП Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - сказала она.
Это самая низкая цена, которая сложилась на рынке по состоянию на январь 2021 года. Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.
Свириденко уточнила, что ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".
Заместитель главы Офиса президента отметила, что такое решение принято после анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение Кабмин примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.
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Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.11.2018 по 30.04.2019
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/ Для всех видов использования природного газа 8,54892 (грн. за 1 м³, с НДС)
Чи це
Та комуналка, що ми маємо зараз власне набуття Порошенка. Звісно погано що Зеленський нічого відносно неї не зробив, як обіцяв, але давайте правді у очі дивитися - це все що ми зараз маємо зробив сивочолий рехворматор разом зі своім Кролегом. Така ось прикра правда.
ПДВ йде в кишеню,окремим особам.
https://www.youtube.com/watch?v=XU0HvsVzp1c Украину загоняют обратно в газовую ловушку Пу .
и вот этому:
https://www.youtube.com/watch?v=XWily6nPrZU Таємні посиденьки: пройшла зустріч Єрмака з Козаком у Берліні .
потом посовещаются-снизят на 1.5%
и сразу в кассу за премией-за выполненую работу
Вот жаль только, что когда он сбежал в казне оставалось только 30 тыс гривен..
Бред и бред 1000 раз...
не идем далеко, - вот это чел и тысячи, тысячи кто был с ним - мордвинами были что ли?
І я мав на увазі що тобі до вподоби комуністична ідеологія.
Украина без Кучмы, говоришь?
Дали .Цена на газ.
в 2121 году продается на аукционе в Украине
С. Дали 1959 год. Продана на аукционе за 135000 долларов. Вряд ли ты так сможешь , у тебя торговой марки нет, и ее надо сразу раскрутить, чтоб давали столько. Так бы купил 553 737 кубов газа (курс НБУ 28 15)
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Завтра будет лучше, чем вчера.
Кабмин постоянно ищет себе выгодную временную работу... *)
кинули с барского плеча пару крошек, типа снизили. моча от земафии
Там все за народ.))
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