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Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко

Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко

Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

Это решение будет действовать до конца карантина или до 31 марта. Об этом на встрече с журналистами сообщила замглавы ОП Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - сказала она.

Это самая низкая цена, которая сложилась на рынке по состоянию на январь 2021 года. Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Свириденко уточнила, что ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение

Заместитель главы Офиса президента отметила, что такое решение принято после анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение Кабмин примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Автор: 

Газ (10238) Кабмин (14043) Тарифы на газ (352) Свириденко Юлия (142)


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Топ комментарии
+20
Это конгениально, Киса! Закупить газ летом за государственные деньги по 2 гр.30 коп за куб, хранить его в государственных хранилищах за бюджетные деньги, а с 1 января 2021 года олигархи типа Коломойского и ахметова, через Зеленского будут продавать этот газ нам, как своё, по 6 гр. 99 коп. за тот же кубический метр!
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17.01.2021 14:54 Ответить
+15
Знизили ціну аж на 3,2 % Дібіли ***! А ті хто його вибрав- подвійні.
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17.01.2021 14:53 Ответить
+11
Я голосував за Порошенка, а не за зє сцикуна.
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17.01.2021 14:56 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знизили ціну аж на 3,2 % Дібіли ***! А ті хто його вибрав- подвійні.
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17.01.2021 14:53 Ответить
ты же сам выбирал ,а щас притворяешься
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17.01.2021 14:55 Ответить
Я голосував за Порошенка, а не за зє сцикуна.
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17.01.2021 14:56 Ответить
так Я тебе и поверил
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17.01.2021 14:57 Ответить
та мені якось на тебе пофіг.
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17.01.2021 14:59 Ответить
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17.01.2021 14:59 Ответить
Точно!))....они оба одинаковы!))
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17.01.2021 15:36 Ответить
значит ты подвийный
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17.01.2021 14:56 Ответить
Вау! В тебе рюській глючить , чуєш мене рюзьгє?
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17.01.2021 14:58 Ответить
Саша, а він і російською мовою писати без помилок не може. Щелепа у нього така, унікальна бо має він зайву хромосому.
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17.01.2021 15:46 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2370
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17.01.2021 15:04 Ответить
Те же что и выбирали Порошенко который до этого в 5-10 коммуналку поднял
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17.01.2021 14:57 Ответить
Цифри в студію.
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17.01.2021 15:04 Ответить
(или на хер со студии))))))))
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17.01.2021 15:08 Ответить
А які цифри Ви чекаєте?
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.11.2018 по 30.04.2019

https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/ Для всех видов использования природного газа 8,54892 (грн. за 1 м³, с НДС)

Чи це
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4289

Та комуналка, що ми маємо зараз власне набуття Порошенка. Звісно погано що Зеленський нічого відносно неї не зробив, як обіцяв, але давайте правді у очі дивитися - це все що ми зараз маємо зробив сивочолий рехворматор разом зі своім Кролегом. Така ось прикра правда.
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17.01.2021 16:30 Ответить
кацапа.хто тебе так фамилиё поковеркал?
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17.01.2021 15:16 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 5802
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17.01.2021 15:29 Ответить
не я а ти.
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17.01.2021 15:30 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6839
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17.01.2021 15:31 Ответить
Это конгениально, Киса! Закупить газ летом за государственные деньги по 2 гр.30 коп за куб, хранить его в государственных хранилищах за бюджетные деньги, а с 1 января 2021 года олигархи типа Коломойского и ахметова, через Зеленского будут продавать этот газ нам, как своё, по 6 гр. 99 коп. за тот же кубический метр!
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17.01.2021 14:54 Ответить
а за Январь что три шкуры сдерут ?
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17.01.2021 14:54 Ответить
И за половину Апреля доберут .
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17.01.2021 15:05 Ответить
''Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.Источник: https://censor.net/ru/n3242277''

ПДВ йде в кишеню,окремим особам.
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17.01.2021 14:54 Ответить
выплавил металл. себестоимость 200$, заплатил в бюджет НДС =240$. продал своей же офшорной фирме за 241$. заплатил налоги в госбюджет Украины 0,18$ (с 1$) продал от своей офшорной фирмы на бирже LME в Лондоне за 450$. как экспортеру в Украине вернули НДС (40$) из бюджета. чистая прибыль 249,82$.
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17.01.2021 15:06 Ответить
Чому такі необгрунтовані обмеження, йдіть далі встановіть обмеження ціни на хліб, воду та кисень для ковідників.
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17.01.2021 14:55 Ответить
Скоріше встановлять обмеження на кількість кисню для ковідників.
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17.01.2021 15:00 Ответить
Возврат совка и подготовка к закупке "дешёвого газа" из паРаши...
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17.01.2021 14:57 Ответить
не паникуй , это цена Нафтогаза ,а быкует ОПЖЗ Фирташ Левочкин Бойко
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17.01.2021 14:59 Ответить
Я больше доверяю вот этому источнику:
https://www.youtube.com/watch?v=XU0HvsVzp1c Украину загоняют обратно в газовую ловушку Пу .

и вот этому:
https://www.youtube.com/watch?v=XWily6nPrZU Таємні посиденьки: пройшла зустріч Єрмака з Козаком у Берліні .
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17.01.2021 15:02 Ответить
это тебе этот ***** в уши наложил?
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6140
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17.01.2021 15:04 Ответить
а на Нафтогазы лише 300 000 абонентів..інші по облгазам Фірташа,Бойко та Льовочкіна..а про них і корова не балакала..)))
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17.01.2021 15:23 Ответить
подняли на 150%
потом посовещаются-снизят на 1.5%
и сразу в кассу за премией-за выполненую работу
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17.01.2021 14:58 Ответить
ОПЖЗ Фирташ Левочкин Бойко
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17.01.2021 15:00 Ответить
Турборежим, почему не в апреле?
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17.01.2021 14:58 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7454
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17.01.2021 15:01 Ответить
суки, мы не получаем европейские пенсии и зарплаты НА МАЙДАН, СНОСИТЬ ГАЗОВЫХ ОЛИГАРХОВ, ВЕСЬ ГАЗ НАРОДУ,КАК И ЗАПИСАНО В КОНСТИТУЦИИ
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17.01.2021 15:01 Ответить
Простой вопрос форумчанинам. При ком лучше жилось?
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7990
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17.01.2021 15:02 Ответить
Все знают правильный ответ, только никто не ответит.
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17.01.2021 15:05 Ответить
конечно при 2-ды судимом енакиевском уголовнике (3-й раз по изнасилованию отмазали) Яныке.
Вот жаль только, что когда он сбежал в казне оставалось только 30 тыс гривен..
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17.01.2021 15:09 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1890
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17.01.2021 15:14 Ответить
https://farwater.net/novosti/v-goskaznachejstve-rasskazali-skolko-deneg-ostalos-v-kazne-posle-begstva-yanukovicha-dokument/

Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 3547
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17.01.2021 15:17 Ответить
А при чем здесь казначейский счет, я за золотовалютный запас Украины имел ввиду.
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17.01.2021 15:20 Ответить
а каким боком премьеры к ЗВР? да ты полный нуль финансовый
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17.01.2021 15:20 Ответить
А ты типа умный нашелся.
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17.01.2021 15:39 Ответить
почему нашелся?сэлфмейд
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17.01.2021 15:40 Ответить
При Порошенку, при ньому ми стали Українцями.А це багато коштує.
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17.01.2021 15:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 - вот это меня бесит всегда - кто говорит при Ющенко стали украинцами..
Бред и бред 1000 раз...
не идем далеко, - вот это чел и тысячи, тысячи кто был с ним - мордвинами были что ли?

Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7320
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17.01.2021 15:22 Ответить
історія повторюється.
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17.01.2021 15:24 Ответить
я отвечу...посредине.в тебе тогда хреново жилось.я помню,как ты скулил
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17.01.2021 15:19 Ответить
при Кучме
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17.01.2021 15:06 Ответить
Вопрос был поставлен, выбрать из этих трех президентов.
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17.01.2021 15:08 Ответить
Єлажєв, признайся чесно, ти хочеш в ТС, російську державною і ***** як керівника Союзної держави?
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17.01.2021 15:10 Ответить
Прикинь, не хочу, вопросы еще есть.
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17.01.2021 15:15 Ответить
Значить, ти теж за Порошенка?
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17.01.2021 15:16 Ответить
Я за Украину без олигархов.
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17.01.2021 15:17 Ответить
Виходить, ти комуніст?
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17.01.2021 15:19 Ответить
Нет, я даже комсомольцем не был.
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17.01.2021 15:30 Ответить
Так, совок розпався коли ти був піонером. Якого ти року народження?
І я мав на увазі що тобі до вподоби комуністична ідеологія.
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17.01.2021 15:32 Ответить
Я ветеран 1812 года войны, ты что не знал.
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17.01.2021 15:37 Ответить
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6939
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17.01.2021 15:36 Ответить
При Хрущеве,- трава зеленее, небо синее и девки красивые были, а сейчас -древние сморщенные старухи
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17.01.2021 15:10 Ответить
и глеб с гороха и кукурузы
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17.01.2021 15:13 Ответить
Порошенко.
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17.01.2021 15:08 Ответить
Я бы не сказал ни при Порохе ни при Яныке ,а при клоуне вобще катастрофа
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17.01.2021 15:10 Ответить
А чим тебе твій президент ***** не влаштовує?
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17.01.2021 15:13 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2265

Украина без Кучмы, говоришь?
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17.01.2021 15:29 Ответить
бейте бубочку в бубен
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17.01.2021 15:04 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7538
Дали .Цена на газ.
в 2121 году продается на аукционе в Украине
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17.01.2021 15:07 Ответить
шо ты накалякал ?
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17.01.2021 15:10 Ответить
Картина С.Дали. вроде как
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17.01.2021 15:12 Ответить
так это и Я так могу
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17.01.2021 15:14 Ответить
только тебя распиарить,как Дали некому
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17.01.2021 15:23 Ответить
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1730
С. Дали 1959 год. Продана на аукционе за 135000 долларов. Вряд ли ты так сможешь , у тебя торговой марки нет, и ее надо сразу раскрутить, чтоб давали столько. Так бы купил 553 737 кубов газа (курс НБУ 28 15)
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17.01.2021 15:26 Ответить
Картина стоимостью 23 млн долларов.
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6370
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17.01.2021 15:35 Ответить
Звідки в тебе виписаний мною рецепт?
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17.01.2021 15:54 Ответить
А ты говоришь, что зелебобики только в Украине? 🙈
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17.01.2021 16:12 Ответить
2121? так вы из будущего
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17.01.2021 15:24 Ответить
Что и требовалось доказать. Разбираться с газом никто не собирается. Кинут народу кость в виде "снижения цены", а газовые бароны и дальше будут богатеть за счет населения.
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17.01.2021 15:40 Ответить
ну ты ж уже гвороишь про снижение цены, и пофиг что немного и на несколько месяцев... в этом и план
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17.01.2021 16:21 Ответить
З ранку всі відчують запах зеленого сіна перед носом віслюків і буде лунати пісня:

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Завтра будет лучше, чем вчера.
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17.01.2021 15:45 Ответить
Кабмин не ищет лёгких и стабильных путей -- раз и навсегда! -- типа, введения прогрессивного НДС для монополий, сводящего сверхприбыли к нулю.

Кабмин постоянно ищет себе выгодную временную работу... *)
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17.01.2021 15:50 Ответить
а почему не ограничивают прибіль єтих "поставщиков" и почем закупили газ летом?!
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17.01.2021 16:10 Ответить
>но не дольше чем до 31 марта 2021 года

кинули с барского плеча пару крошек, типа снизили. моча от земафии
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17.01.2021 16:20 Ответить
Пачему молчит баба Юля,она шо не при делах?
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17.01.2021 16:57 Ответить
Шо,в гугле забанили ? ))
Там все за народ.))
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17.01.2021 21:27 Ответить
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2392
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17.01.2021 18:23 Ответить
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4815

...
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17.01.2021 19:52 Ответить
Минимальный размер оплаты труда в Гондурасе варьируется в зависимости от сектора и количества работников с 1 января 2020 года он составляет от 6762,70 лемпир ($275,37)
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17.01.2021 23:51 Ответить
 
 