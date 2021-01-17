Латвия готова делиться с Украиной опытом реформ на пути интеграции в ЕС, - Шмыгаль
Латвия готова делиться с Украиной опытом реформ на пути интеграции в Европейский Союз. Кроме этого данная страна также является неизменным защитником интересов Украины на международной арене.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе в формате видеоконференции встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, с которым обсудили интенсификацию наших экономических отношений", - отметил Шмыгаль.
При этом он напомнил, что в августе 2020 года в Украине возобновило деятельность Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA), которое в 2016 году приостановило работу из-за сложных условий инвестиционной деятельности.
"Возобновление работы офиса LIAA является свидетельством улучшения инвест-климата в Украине и сигналом для других международных инвесторов вкладываться в развитие украинской экономики", - подчеркивает премьер.
"Латвия также является неизменным защитником интересов Украины на международной арене и крепким партнером в противодействии российской агрессии. В частности, в бюджете на 2021 год они предусмотрели финансирование проекта по реабилитации украинских военнослужащих. Поэтому пригласил Латвию присоединиться и к работе над созданием Крымской платформы и ее дальнейшей деятельности", - подытожил он.
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За моїми спостереженнями, кожний 3-й в цій країні такий.
но мудрому нариту хочется приключений и романтики...шоб экстрим,шоб адреналин.и поплакаться про зубожиння на плече друг друга
наверное порох накидал бюллетеней во все урны страны.
а сплетни базарные я каждый день слушаю,не надо еще и здесь
П.С. Я до речі за нього голосував. Дуже обідно.
А в інші облради такі ж купили місця в його партії.
"вы все президенты"
твои внуки разберутся,когда услышат твою версию событий
завтра тебе якийсь фотограф замалює з якимось таким же авторітетом-ти теж будеш винний?
и не забудь,шо разбойник варрава висел на соседнем с Христом кресте.
а еще Иисус сказал,что камни может бросать тот,кто сам без греха.
вот такая диалектика
Я ж кажу ма-ні-пу-ля-тор, бо як раз в цьому місці я нагадав один з фактів декому про те, чому зараз у кріслі президента сидить якесь недорозуміння янелохоманський, а не Порох. До речі, Порох також пристойний майстер маніпуляцій.
"а чего тебе гудеть,если ты не пчела"?отож...
а у нас-дидываивали и зимний брали...
Спершу Кучма роздав все крупним буржуа-бандитам. А потім Януковича вибрали.
Но только со Шмыргалем
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=556199081526566&id=100014094366155