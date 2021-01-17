Латвия готова делиться с Украиной опытом реформ на пути интеграции в ЕС, - Шмыгаль

Латвия готова делиться с Украиной опытом реформ на пути интеграции в Европейский Союз. Кроме этого данная страна также является неизменным защитником интересов Украины на международной арене.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в формате видеоконференции встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, с которым обсудили интенсификацию наших экономических отношений", - отметил Шмыгаль.

При этом он напомнил, что в августе 2020 года в Украине возобновило деятельность Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA), которое в 2016 году приостановило работу из-за сложных условий инвестиционной деятельности.

"Возобновление работы офиса LIAA является свидетельством улучшения инвест-климата в Украине и сигналом для других международных инвесторов вкладываться в развитие украинской экономики", - подчеркивает премьер.

"Латвия также является неизменным защитником интересов Украины на международной арене и крепким партнером в противодействии российской агрессии. В частности, в бюджете на 2021 год они предусмотрели финансирование проекта по реабилитации украинских военнослужащих. Поэтому пригласил Латвию присоединиться и к работе над созданием Крымской платформы и ее дальнейшей деятельности", - подытожил он.

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