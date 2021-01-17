"Сетка", съемка бюллетеней и скрытая агитация: зафиксированы нарушения на выборах в Броварах, - "ЧЕСТНО"

В воскресенье, 17 января, в Броварах Киевской области проходят повторные выборы депутатов горсовета и городского головы. Полиция зафиксировала признаки технологии "сетка".

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Движение ЧЕСТНО.

В частности, в ЧЕСТНО рассказали о нарушениях, которые зафиксировал наблюдатель от Движения на участке 232 (ул. Гагарина, 6).

"По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции из следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъят и событие зарегистрировали как правонарушение", - рассказали в ЧЕСТНО.

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В движении отмечают, что на этом же участке задержали мужчину, фотографировавшего свой бюллетень.

"По адресу мужчины, который успел отправить бюллетень, прописаны 36 избирателей. Такие явления могут оказать существенное влияние на результаты выборов, если явка низкая", - утверждают в ЧЕСТНО.

Сообщается, что на соседнем УИК № 233 также избиратель сфотографировал свой бюллетень.

Отмечается, что на этом же участке есть баннер, который может содержать скрытую агитацию партии одного из кандидатов на должность мэра.

А на однойм из избирательных участков в Броварах, сообщает ЧЕСТНО в Твиттере, женщина за 10 минут успела испортить бюллетень, написать заявление, чтобы ей выдали другой, потерять в соседней кабинке выданный бюллетень, который был найден другим избирателем и предан ей снова, оборвать шторку на кабинке и перейти в другую кабинку.

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В ЧЕСТНО также зафиксировали, что в Броварах полиция на участке (ул. Шевченко, 21) задержала человека, который пытался сфотографировать бюллетень.

Напомним, 17 января в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходит повторное голосование на выборах мэров. Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе не состоявшимися. Апелляционный Суд 11 ноября подтвердил это решение.

Местные выборы состоялись в Украине 25 октября.