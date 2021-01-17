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Генеральные спонсоры "Skoda" и "Nivea" отказываются финансировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Генеральные спонсоры чемпионата мира по хоккею "Skoda" и "Nivea" отказались финансировать турнир, если его не перенесут из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлениях компаний.

Чешский производитель автомобилей и двигателей "Skoda" предупредил, что не намерен спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он состоится в Минске.

"Мы гордимся тем, что являемся партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому "Skoda" откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

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Солидарную позицию имеет другой партнер чемпионата – "Nivea". Они так же возмущены произволом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и насилием по отношению к протестующим.

"Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Учитывая текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже уведомили Международную федерацию хоккея об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями вопроса", - заняла твердую позицию компания.

ЧМ-2021 должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Решение о том, состоится ли чемпионат мира в Беларуси, будет принято до 27 января на Совете Международной федерации хоккея.

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Автор: 

Беларусь (7937) права человека (990) хоккей (132)


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Топ комментарии
+10
Зачем ты в Германию переехал? Тебе в Мухосранске самое место! Оттуда бы изобличал мировое правительство, чипирование и 5G!
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17.01.2021 16:38 Ответить
+9
Так Шкоді всього 125 років, це ж не ВАЗ, який старше за Христа.
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17.01.2021 17:08 Ответить
+7
Бацька докукарекался. "Skoda" и "Nivea" оказались бульбобандеровцами.
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17.01.2021 15:54 Ответить
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Бацька докукарекался. "Skoda" и "Nivea" оказались бульбобандеровцами.
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17.01.2021 15:54 Ответить
але ж наш зелерожський за гроши в церкві напердить... тому, доречи, і імпортує електроенергію з лукашевщини...
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17.01.2021 16:42 Ответить
Так пригрузили новую АЭС, что трансформаторы горят...
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17.01.2021 17:30 Ответить
Прийдется немного потерпеть этого ЗЕбанутого идиота. Думаю, не долго ему осталось рулить.
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17.01.2021 18:16 Ответить
А кто хочет санкций)))
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17.01.2021 15:55 Ответить
Саме час перенести чемпіонат світу до офісу зеленої шмарклі - і подивитися, як вона буде його приймати.
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17.01.2021 15:57 Ответить
Такие яйца ещё бы и международной федерации хоккея...
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17.01.2021 15:59 Ответить
Экспорт революции, внешнее управление -- импортный товар всегда лучше местного...
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17.01.2021 16:03 Ответить
Зачем ты в Германию переехал? Тебе в Мухосранске самое место! Оттуда бы изобличал мировое правительство, чипирование и 5G!
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17.01.2021 16:38 Ответить
В Германию я переехал, что бы с такими как ты, пореже встречаться.
...про мировое правительство и чипирование -- ничего не знаю...
Знаю только, что совок -- это тот, кто поддерживает все мировые народно-освободительные безнадёги -- пока сам без трусов не останется...*)
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17.01.2021 17:04 Ответить
Он "мыслями в Германи", а ж@пой в Ольгино за проксей.
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17.01.2021 17:31 Ответить
ему по происхождению немцы должны..
фольксдойч,ага..
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17.01.2021 17:50 Ответить
Ну... в Україні Шкоду випускають, а Лади нам намагаються завезти... Точно імпортний товар краще?)))
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17.01.2021 18:04 Ответить
Арфы нет -- возьмите бубен! (с)
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17.01.2021 18:08 Ответить
Лука, вот тебе чешско-немецкий буллит и - шайба в рот. Гооол!!!
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17.01.2021 16:07 Ответить
Личный психиатр луки поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.
- И это вы называете прогрессом завопил лука??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...
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17.01.2021 16:11 Ответить
Сейчас он уже Нерон. Что тоже исторически почётно...*)
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17.01.2021 16:33 Ответить
Так при власти всегда были и есть агенты Кремля, да и сейчас их сильно прибавилось.
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17.01.2021 16:16 Ответить
А чё, ***** не хочет уже?
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17.01.2021 16:21 Ответить
Nebudet Belorus cempionata vsio tut jasno,nikto sponsrami soritsia nebudet bystrel prezidenta federaciji vybrosit.
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17.01.2021 16:29 Ответить
Да никто и не хочет. Туристов-болельщиков сейчас нет, и толку от чемпионата, только убытки. Пускай Латвия проводит, мы по телеку результат узнаем.
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17.01.2021 16:56 Ответить
Da glavnoje televizor stob bil,vot eto xoroso sto ecio lukosenko razresajet smotret hokey
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17.01.2021 17:25 Ответить
Телевизор у меня всегда фоном включен. Да я хоккей и не смотрю никогда, сейчас такие скорости, что и шайбы не видно. Лучше про рыбалку, или огородничество, это занятие достойных людей.
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17.01.2021 17:48 Ответить
сельская жижнь и ленинский университет миллионов еще..
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17.01.2021 17:52 Ответить
Ты,что ли достойный? Всю жизнь проводишь на коленях,-и ты достойный? Дерьмо ты с советскими мозгами,позорящий Беларусию!
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17.01.2021 18:16 Ответить
И рыбак и огородник. Дважды достойный.
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17.01.2021 18:57 Ответить
Ты первое слово из моего последнего предложения,-больше ты никто!Тьфу на тебя
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17.01.2021 19:04 Ответить
Тільки бидло у 2021 році дивиться телевізор. Навіть у фоновому режимі.
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17.01.2021 22:17 Ответить
У меня три телевизора, хороших ,современных. 150 каналов. Можно и интернет, и комп подключать. Вот сейчас жирик кричит что то.
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17.01.2021 22:20 Ответить
Та хоч 100500. Телебачення для бидла, тим паче у 2021 році.
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18.01.2021 03:19 Ответить
А как быть с Циклоном-Б от NIVEA для Майданека!
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17.01.2021 16:34 Ответить
а что,никто не берёт ?
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17.01.2021 17:53 Ответить
Тут самое время у старшего брата пару лярдов американских денег занять для проведения чемпионата😁
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17.01.2021 16:40 Ответить
В Беларуси и так спортивная жизнь бьет ключем. У них там каждую неделю чемпионат какой-то проводится. То по бегу от ментов с препятствиями, то по избиению задержанных без правил, то по метанию гранат в протестующих и спортивной стрельбе в них же. Зачем им тот скучный хоккей
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17.01.2021 16:53 Ответить
Що, навіть частіше за москалів?
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17.01.2021 17:09 Ответить
Уже регулярно не попадає - Домрачова на пенсію пішла...
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17.01.2021 18:07 Ответить
А ты не заметил,случайно,когда начались "успехи" беларуских биатлонистов? Поинтересуйся,в какое время,кто и за кого вышла замуж.
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17.01.2021 18:19 Ответить
"Шкода" порахувала,що відмова від участі принесе їй більше реклами,ніж сама участь...І тут вона стовідсотково права...Єдино що - старі поважаючі себе фірми таких вивертів не роблять ніколи,завжди дотримуючи домовленостей при будь яких обставинах...Тільки китайські автогавноділи можуть метатись туди-сюди,та і вони вже потроху розуміють,що автовиробництво не політика,тут реклама мусить бути лишень позитивна...Шкода "Шкоду",хороші,надійні,недорогі автівки,П"ятнадцять років я від"їздив на дизельку А-5 "Октавія",всі свої машини любив,але цю особливо...
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17.01.2021 16:58 Ответить
Так Шкоді всього 125 років, це ж не ВАЗ, який старше за Христа.
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17.01.2021 17:08 Ответить
ну ВАЗ успешно выпускает автомобили, не такие как Шкода конечно но получше ЗАЗ или прости господи ЛуАЗ
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17.01.2021 17:40 Ответить
ай,красава,бл...
АВТОМОБИЛИ,Карл !!! ВАЗ !!
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17.01.2021 17:56 Ответить
Тільки от в ЄС ВАЗи чомусь не продають через невідповідність стандартам екології і безпеки
Навіть при совку продавали в Європі, а зараз - ніт!
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17.01.2021 18:03 Ответить
ви, його не вірно тлумачите, воно надіялось, що його пошлють... А тут смайлики.
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17.01.2021 20:36 Ответить
Відкрию секрет, Лада феКаліна показала на краш-тесті гірший результат, ніж ЗАЗ Ланос! А Лайнос представили у 1998 році!

P.S. Зараз ЗАЗ Рено робить...
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17.01.2021 18:02 Ответить
І відкрию секрет - Шкоду в Україні теж випускають!
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17.01.2021 18:05 Ответить
Пердь в калюжу
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17.01.2021 17:12 Ответить
Україна має підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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17.01.2021 17:07 Ответить
Навальний вилетів із Берліна в Москву!!!
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17.01.2021 17:54 Ответить
Можна просто збити літак як москалі завжди роблять, яке все таке сикливе плем'я, московити.
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17.01.2021 18:20 Ответить
В самолете очень много корреспондентов,вряд ли они посмеют сбить самолет в прямом эфире! Самолет уже заходит на посадку.
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17.01.2021 18:29 Ответить
Flyradar показывает,что самолет повернул на юг,возможно в Домодедово,а возможно еще куда-то дальше...
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17.01.2021 18:37 Ответить
Сел в Шереметьево.
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17.01.2021 19:16 Ответить
нужно быть больным наголову что бы еще поехать туда болельщиком
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17.01.2021 17:58 Ответить
Отменить проведение и перенести в другую страну. В Латвию . А узурпатор , он же гаулятер Минского генерал- губернаторства РФ пускай организовывает альтернативный чемпионат в составе Беларусь, Рашисташн, ДНРия, ЛНРия, Приднестровье, Абхазия, Юж. Осетия, Карабах, Сербия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Зимбабве, Узбекистан, Таджикистан ну и прочие " товарищи" ( кстати кто не умеет на коньках, может на лыжах или на верблюдах)
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17.01.2021 19:39 Ответить
 
 