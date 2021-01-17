Генеральные спонсоры "Skoda" и "Nivea" отказываются финансировать ЧМ по хоккею в Беларуси
Генеральные спонсоры чемпионата мира по хоккею "Skoda" и "Nivea" отказались финансировать турнир, если его не перенесут из Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлениях компаний.
Чешский производитель автомобилей и двигателей "Skoda" предупредил, что не намерен спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он состоится в Минске.
"Мы гордимся тем, что являемся партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому "Skoda" откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.
We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021
Солидарную позицию имеет другой партнер чемпионата – "Nivea". Они так же возмущены произволом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и насилием по отношению к протестующим.
"Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Учитывая текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже уведомили Международную федерацию хоккея об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями вопроса", - заняла твердую позицию компания.
ЧМ-2021 должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Решение о том, состоится ли чемпионат мира в Беларуси, будет принято до 27 января на Совете Международной федерации хоккея.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...про мировое правительство и чипирование -- ничего не знаю...
Знаю только, что совок -- это тот, кто поддерживает все мировые народно-освободительные безнадёги -- пока сам без трусов не останется...*)
фольксдойч,ага..
- И это вы называете прогрессом завопил лука??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...
АВТОМОБИЛИ,Карл !!! ВАЗ !!
Навіть при совку продавали в Європі, а зараз - ніт!
P.S. Зараз ЗАЗ Рено робить...