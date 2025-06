Генеральные спонсоры "Skoda" и "Nivea" отказываются финансировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Генеральные спонсоры чемпионата мира по хоккею "Skoda" и "Nivea" отказались финансировать турнир, если его не перенесут из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлениях компаний.

Чешский производитель автомобилей и двигателей "Skoda" предупредил, что не намерен спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он состоится в Минске.

"Мы гордимся тем, что являемся партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому "Skoda" откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG