Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

По уточненной информации сухогруз ARVİN, который сегодня затонул у берегов Турции в акватории Черного моря, шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию.

При этом, из-за плохих погодных условий сухогруз изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

При этом экипаж судна – граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.

Как сообщалось, согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.

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В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.