РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8823 посетителя онлайн
Новости
13 293 160

Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

По уточненной информации сухогруз ARVİN, который сегодня затонул у берегов Турции в акватории Черного моря, шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию.

При этом, из-за плохих погодных условий сухогруз изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

При этом экипаж судна – граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.

Как сообщалось, согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский моряк пропал без вести, выпав за борт судна в Балтийском море

В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.

Автор: 

корабль (2047) Турция (3508) Черное море (1489) мореплавание (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Труп ворога для всіх радість.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:55 Ответить
+14
Тоді співчуття загиблим і їх сім"ям.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:51 Ответить
+10
Скажи, как думаешь, неужели русские и впрямь ничтожная, вырождающаяся нация, раз уж крошечная Чечня правит балом и кричать ;Чечня круто!; у русских просто в костном мозге уже?
показать весь комментарий
17.01.2021 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
не типа ,а Медведчука
показать весь комментарий
17.01.2021 16:33 Ответить
Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина уточнила, что судно проверяли последний раз 18 июля 2020 года в Ростове-на-Дону
показать весь комментарий
17.01.2021 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=72kNCbdYSAA

Вот оно чё Михалыч
показать весь комментарий
17.01.2021 16:31 Ответить
стопудово в Крим шастали в обхід закону України .
показать весь комментарий
17.01.2021 16:32 Ответить
І що з того ?
ти не радів загибелі українців ?
от я чекаю, коли кацапню будуть спутніком щеплювати.
багатьох не дорахуєтесь, ага..
показать весь комментарий
17.01.2021 17:20 Ответить
чому було ? Є .
показать весь комментарий
17.01.2021 16:39 Ответить
забороняєш нам радіти загибелі ворогів ?
може ти сам кацап ?
пс. сталась помилка, шкода, що не кацапи
показать весь комментарий
17.01.2021 17:08 Ответить
Там і москалі були. Так що...
Знаєш, що найприкріше - світ ще не навчився відрізняти українців від кацапів, тому і сталась помилка.
показать весь комментарий
17.01.2021 17:26 Ответить
а хто ж розповсюдив новину про кацапів ?
це ж явно не з українських джерел.
показать весь комментарий
17.01.2021 17:30 Ответить
пс. всім найтупішим коментам - кацапським, ви відлайкали.
показать весь комментарий
17.01.2021 17:30 Ответить
мені без ворога веселіше .
показать весь комментарий
17.01.2021 17:41 Ответить
це я блокую кацапів , біжи , скаржся .
показать весь комментарий
17.01.2021 17:42 Ответить
"Arvin Shipping LTD" ну прямо очень "украинская" компания. Корабли под флагом Папуа , а контора под юрисдикцией Белиза . Так что судовладелец - очередной офшорник, что для морских дел не редкость
показать весь комментарий
17.01.2021 16:39 Ответить
Яка контора?
Власник і менеждер зареєстровані в Україні,
Прапор: Палау
Беліз ніякого відношення до цього не має....
До 2013го року це корито було належало кацапам...
Ship manager/Commercial manager: TESORO MARINE LLCdoroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013

Registered owner: ARVIN SHIPPING LTDCare of Tesoro Marine LLC , doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
показать весь комментарий
17.01.2021 18:44 Ответить
выучи фарватер, юнга, и не гони волну
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822

https://www.amondsmith.ua/article/offshornye-sudohodnye-kompanii/
показать весь комментарий
17.01.2021 19:38 Ответить
та ж як ВолгоБалт 189 РУ не називай...
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер - Цензор.НЕТ 4345
показать весь комментарий
17.01.2021 16:51 Ответить
И шо ну?
показать весь комментарий
17.01.2021 18:13 Ответить
Я не буду удалять https://censor.net/ru/news/3242268/suhogruz_arvin_zatonul_u_beregov_turtsii_v_chernom_more_nayideny_tela_4h_pogibshih_chlenov_ekipaja_obnovleno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75461899 с той новости. Пошибших не вернешь... а морячок так хорошо танцует...
показать весь комментарий
17.01.2021 18:21 Ответить
він теж думав , що окупант краще платитиме .
показать весь комментарий
17.01.2021 18:24 Ответить
Морячка, будь ласка, не чіпай. Він свою справу виконує на відмінно
показать весь комментарий
17.01.2021 18:26 Ответить
Взагалі то я, як людина чесна шаную кожну працю. Поважаю навіть двірників з двома дипломами з вищою освітою. Але шо мають ці "морачки" за душею? По декілька сімей в різних портах, сотні шлюх в багатьох містах світу? Вони хоч податки в скарбницю України платять? Це я не про те добре це чи погано, я про те як це ваще взагалі...
показать весь комментарий
17.01.2021 18:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 