Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер
По уточненной информации сухогруз ARVİN, который сегодня затонул у берегов Турции в акватории Черного моря, шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию.
При этом, из-за плохих погодных условий сухогруз изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
При этом экипаж судна – граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.
Как сообщалось, согласно обновленной информации, в ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти 6 членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела четырех погибших.
В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.
В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.
Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.
"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — рассказал Гюнер.
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Вот оно чё Михалыч
ти не радів загибелі українців ?
от я чекаю, коли кацапню будуть спутніком щеплювати.
багатьох не дорахуєтесь, ага..
може ти сам кацап ?
пс. сталась помилка, шкода, що не кацапи
Знаєш, що найприкріше - світ ще не навчився відрізняти українців від кацапів, тому і сталась помилка.
це ж явно не з українських джерел.
Власник і менеждер зареєстровані в Україні,
Прапор: Палау
Беліз ніякого відношення до цього не має....
До 2013го року це корито було належало кацапам...
Ship manager/Commercial manager: TESORO MARINE LLCdoroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
Registered owner: ARVIN SHIPPING LTDCare of Tesoro Marine LLC , doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822
https://www.amondsmith.ua/article/offshornye-sudohodnye-kompanii/
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000