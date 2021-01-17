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Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий

Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий

В ходе онлайн-встречи с народными депутатами от "Слуги народа" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил на странице в Facebook.

"Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину, согласно контракту, завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.

По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля.

"В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) Радуцкий Михаил (288)


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Топ комментарии
+29
зебілам китайську вакцину, а порохоботам пфайзер.
70 на 20 % - як на виборах було
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17.01.2021 16:18 Ответить
+24
Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3955
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17.01.2021 16:22 Ответить
+19
ПроконтролювавСтепанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 799
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17.01.2021 16:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тупые, по моему, лохи, которых они разводят прикидываясь дурачками...
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17.01.2021 16:49 Ответить
Как можно этой твари верить пшн
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17.01.2021 16:17 Ответить
ПроконтролювавСтепанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 799
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17.01.2021 16:18 Ответить
просрав можливість, якщо точніше.
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17.01.2021 16:19 Ответить
Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1385.
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17.01.2021 16:25 Ответить
Зеленский тоже контролировал эвакуацию Журавля
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17.01.2021 16:38 Ответить
зебілам китайську вакцину, а порохоботам пфайзер.
70 на 20 % - як на виборах було
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17.01.2021 16:18 Ответить
Ні, порохоботам ліпєцкій спутнік сивий привезе
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17.01.2021 17:01 Ответить
А тобі у сраку встромлять просто зелену бутілка і скажуть, шо тебе нагородив ********** Зе і нагородить тебе званням Герой України за особливий дебілізм
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17.01.2021 17:14 Ответить
Н ПНХ!
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17.01.2021 19:09 Ответить
Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5111
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17.01.2021 16:19 Ответить
Синоним выражению "Степанов заверил" - "Степашка опять наобувает".
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17.01.2021 16:19 Ответить
Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3955
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17.01.2021 16:22 Ответить
На жаль ...
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17.01.2021 20:09 Ответить
Ну китайская бормотуха это самое то для зелебобиков , 50% эффективность, то есть дебилов в Украине станет в 2 раза меньше , а это очень хорошо.
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17.01.2021 16:23 Ответить
Зеленский, когда ты Радуцкого за продажу масок, будешь судить?
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17.01.2021 16:23 Ответить
Єлажєв, а ти думаєш Радуцкій отак просто сам відкрив Держрезерви?
Ні, сонце. Зеленський в долі.
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17.01.2021 16:25 Ответить
Кацахол тебе что скучно, что никто не хочет с тобой общатся.
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17.01.2021 16:44 Ответить
Я спілкуюсь, решта теж, а ти від свого стада відбився?
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17.01.2021 16:47 Ответить
Та я якраз і не нудьгую. Славко, а ти за доставку газу заплатив?
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17.01.2021 17:00 Ответить
иди целуй своего дружка полицая - он всё ещё за твоего ЗЕленскага...
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17.01.2021 17:51 Ответить
До речі, росіяни на своїх форумах уже плачуть що після ;Спутнік-5; не працює піся. Одне з ускладнень- повна імпотенція.
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17.01.2021 16:24 Ответить
Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8817.
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17.01.2021 16:33 Ответить
Ну, нарештi кацапи знайшли спосiб, як самостреалiзуватись вiд усього.
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17.01.2021 17:07 Ответить
а если китайская окажется не 70% что он будет делать
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17.01.2021 16:25 Ответить
Як завжди придумає тупу відмазку.
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17.01.2021 16:30 Ответить
Поднимут показатель. Бумага всё стерпит. Главное чтобы бабло шло через фирму-прокладку, а так работать нормальные производители не хотят, нормальные производители работают напрямую с государством, никаких посредников
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17.01.2021 16:35 Ответить
Вакцинация должна длиться не более 3 -- 4 месяцев.

Отсюда, уместней вопрос: Когда планируется окончание поголовной вакцинации?
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17.01.2021 16:28 Ответить
,,поголовная"будет если вакцинировать будут,,спутник v"(скотский вариант вакцины)а если нормальной вакциной то тут уместно употребить слово,,повсеместной вакцинации"(как вариант то, что то ближе к этой формулировке)Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7192 Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4997
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17.01.2021 17:03 Ответить
-- вот и посмотрим на формулировки, в зависимости от вакцины... *)
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17.01.2021 17:07 Ответить
а что за вакцина тишина или «Лекхим» бадяжит вакцину ударными темпами так как врет Степанов можно подумать о чем хочешь то лекхим купить технологию производства CoronaVac (Sinovac Biotech) Вы уже определитесь в своем вранье
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17.01.2021 16:29 Ответить
Клоуны забрехались по самое немогу.
Это как с денежным долгом, когда заёмщик каждый день обещает тебе отдать на следующий день.
Да и количество доз с каждым интервью всё уменьшается.
Запасаемся попкорном.
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17.01.2021 16:30 Ответить
альо, крадуцкій, в Бразілії іспитанія вже пройшли-ефективність 50%.
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17.01.2021 16:32 Ответить
50% то без вакцини зовсім. Перехворіли усією сім'єю, якби в мене нюх не пропав, то не здогадались. Обійшлись без медичної допомоги. В мого чоловіка лише температура 12 днів трималась 38+-. В решти носи позакладало і горло трохи дерло.
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18.01.2021 01:01 Ответить
А эти всё китайскую вакцину пропихнуть стараются, деваться им некуда - коррупционная схема запущена.
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17.01.2021 16:32 Ответить
Pfizer/BioNTech Они исрользуют для себя любимых. А китайскую паленку предложат нам за деньги, а когда Украинцы не захотят себе что попало колоть то они умоют руки - мол мы предложили, обеспечили "вакциной" а они не хотят, сами виноваты.
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17.01.2021 16:32 Ответить
Пускай сами ширяются российским или китайским дерьмом
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17.01.2021 16:33 Ответить
Несколько вопросов к Степанову:
1. С какими фармакомпаниями заключены договора.
2. Сколько спецхранилищь оборудованно для хранения и транспортировки вакцины ви где они.
3. Каким образом, если выполнени условия по двум первым вопросам, будет формироваться очередь на вакцинирование и способ опорвещение людей о их очереди.
4. Уж не собирается ли Степанов подать до февраля в отставку и выехать с женой и домочадчами за рубеж? Иначе с чего эти росказни про вакцинирование вч феврале. ВАот правда февраль какого года он не уточняет.
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17.01.2021 16:34 Ответить
Это сложные вопросы. Точнее паливные.
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17.01.2021 16:41 Ответить
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА?
ЗеДолбоДятлам всё равно не понять.
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17.01.2021 17:11 Ответить
90 тысяч доз уже "усохло", не успев даже доехать?
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17.01.2021 16:34 Ответить
На фото - Радуцкий считает бабки Степанова
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17.01.2021 16:35 Ответить
Китай хочет проверить свою вакцину на украинцах (пройти третий этап), Степанов хочет на этом заработать.
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17.01.2021 16:36 Ответить
не ту страну назвали Гандурасом!!!
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17.01.2021 16:36 Ответить
Какая уже в куя вакцинация !? О чем эти кандидаты в доХтора нам писд говорят !?
"Суточное количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к отметке 40-50 тыс., а общее количество переболевших вместе с детьми может достигать 13-15 млн человек !!! Украинские власти долго добивались, чтобы украинцы поменьше тестировались. И они этого добились.Теперь пытаются хоть немного переубедить людей - чтобы не настолько лживо выглядела статистика. Но этого добиться пока не получается…" (с)

И выходит что Вакцинация - единственная гарантия, что ты точно не пропетляешь от заражения.
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17.01.2021 16:40 Ответить
я кажу, що вин сбрехав
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17.01.2021 16:49 Ответить
Я одне не зрозумію, чому така висока ціна китайської вакцини? (504 гривні) ви не уху їли?
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17.01.2021 16:49 Ответить
В ходе тайнойвстречи с народными депутатами от "Слуги народа" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс доз которые продадут а деньги поделят
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17.01.2021 16:56 Ответить
слуги народа (какого народа?) любыми способами уничтожают население Украины..
не вирусом так непонятной вакциной, тарифами, безработицей, массовым уничтожением среднего и малого бизнеса.. уничтожение людей происходит в турборежиме
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17.01.2021 17:05 Ответить
Буде нам, нерозумним, наука назавжди: владу в Укра1н1 повинн1 мати ЛИШЕ УКРА1НЦ1 !!! Не можна обирати н1кого з коренями з 1нш1х земель до тих п1р, коли не лишиться загрози перетворення кра1ни на сировинний додаток будь-кого. Практично ще десятки рок1в не мае бути обраний н1хто з д1дом чи бабкою (не говорячи вже мати, батько, чолов1к чи дружина) н1яко1 1ншо1 нац11- лише кор1нн1 укра1нц1. Це якщо е бажання мати незалежну державу з 1м"ям Укра1на. И мы, продолжающие пользоваться русским языком, а не укра1нською мовою, тоже виноваты. Виновны в вытеснении украинского языка и украинской культуры с территории Украины и заменой их на русские - а ведь это на сегодняшний день враг на фронте!
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18.01.2021 03:53 Ответить
х/з что они там притарят... как оно хранилось пока ехало? как оно будет храниться когда приедет?... эти торгашами от медицины веры нет...
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17.01.2021 17:15 Ответить
Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7575
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17.01.2021 17:17 Ответить
У 13 израильтян прививка вакциной Pfizer против COVID-19 вызвала паралич лица
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17.01.2021 17:25 Ответить
Росіяни плачуться що після ;Спутнік-5; не працює піся. Одне з ускладнень- повна імпотенція.
А вакцинація примусова.
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17.01.2021 17:44 Ответить
Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3727
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17.01.2021 17:47 Ответить
13 пацієнтів в Ізралі постраждали тимчасовим паралічем м"язів обличчя після першої вакцинації , другу лікарі вважають небезпечною. ЦЕНЗОРУ.НЕТ
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17.01.2021 17:49 Ответить
Й це після Pfizer -то може то й на краще, що для українців це ще недоступно. Мій син медик теж був з декілька хвилин в такому ж стані , поки що після першого вакцинування
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17.01.2021 17:52 Ответить
И много в савушкино сейчас за мову доплачивают?
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17.01.2021 18:12 Ответить
Так почему китайскую вакцину в Израиле не колят, если она такая хорошая, а Pfizer плохая, еще соросята из отдела супрунят депутацкой партии Пинчука - Голос, предлагают закупить индийскую вакцину по 2 $,-цена 2 литров молока и таким образом сэкономить бюджетные деньги от коррупции, а можно вообще на медицину деньги не выделять, тогда еще больше можно сэкономить и заплатить по %.
А если серьезно,онемения лица у 13 человек могло быть по многим причинам,тем более временное, а вот с украинцами,почему дают китайскую вакцину, потому, что она хуже и побочных эфектов больше, если бы было наоборот, то ею кололи бы и в Израиле и ЕС и США и том же Китае и нам бы опять ее не дали.
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17.01.2021 19:29 Ответить
Вот это работа у Степанова - телипать языком впустую и нифига не делать. Мечта санитара.
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17.01.2021 18:04 Ответить
Лікар до 3.14 - Богатирьова постачатиме вакцину з Китаю......
Її коефіцієнт становить 50%
Степашка натягнув уже на 60%
залишиться ще10% і він у долях і не факт що ця вакцина до 3.14.
Нічого Святого...тільки гроші.
Одне слово маланець з Одеси.
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17.01.2021 18:04 Ответить
кто кинул народ единожды - будет его кидать до тех пор, пока народ его не погонит
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17.01.2021 18:19 Ответить
хвельдшар з недоробленим міністром,- поспілкувався, як красиво заробити бабла,- маски з держрезерва вже закінчилися, а апетит зростає
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17.01.2021 18:21 Ответить
Так как привить нужно дважды то это всего то на 455 тысяч человек. Правда одна трудность, как найти желающих пройти вакцинацию, а если она еще окажется в добавок платной,то это вообще нерешаемая проблема.
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17.01.2021 19:32 Ответить
так це ше цирк буде з пошуком бажаючих проколотись
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17.01.2021 19:51 Ответить
На 1 человека надо 2 дозы.
Вместо конкретики и сроков бла бла бла....
И до сих пор не понял как степашка аргументировал привлечение за бабки посредника для закупок вместо гос предприятия. Не его бла бла и жалкие отмазки, а аргументы подтвержденые фактажем и документами.
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17.01.2021 21:17 Ответить
500 тисяч українців уже зробили щеплення від коронавірусу. Почуваються вони чудово, але сумують за Батьківщиною. Бо живуть в Італії, Польщі, Ізраїлі. Анекдот, надрукований в Газеті по-українські від 14.01.2021
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18.01.2021 08:14 Ответить
зеленздеть - не мёух на рояле вып*здрениватяся. Де слово, а де діло?!
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18.01.2021 09:05 Ответить
 
 