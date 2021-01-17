Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий
В ходе онлайн-встречи с народными депутатами от "Слуги народа" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил на странице в Facebook.
"Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину, согласно контракту, завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.
По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля.
"В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.
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70 на 20 % - як на виборах було
Ні, сонце. Зеленський в долі.
Отсюда, уместней вопрос: Когда планируется окончание поголовной вакцинации?
Это как с денежным долгом, когда заёмщик каждый день обещает тебе отдать на следующий день.
Да и количество доз с каждым интервью всё уменьшается.
Запасаемся попкорном.
1. С какими фармакомпаниями заключены договора.
2. Сколько спецхранилищь оборудованно для хранения и транспортировки вакцины ви где они.
3. Каким образом, если выполнени условия по двум первым вопросам, будет формироваться очередь на вакцинирование и способ опорвещение людей о их очереди.
4. Уж не собирается ли Степанов подать до февраля в отставку и выехать с женой и домочадчами за рубеж? Иначе с чего эти росказни про вакцинирование вч феврале. ВАот правда февраль какого года он не уточняет.
ЗеДолбоДятлам всё равно не понять.
писдговорят !?
"Суточное количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к отметке 40-50 тыс., а общее количество переболевших вместе с детьми может достигать 13-15 млн человек !!! Украинские власти долго добивались, чтобы украинцы поменьше тестировались. И они этого добились.Теперь пытаются хоть немного переубедить людей - чтобы не настолько лживо выглядела статистика. Но этого добиться пока не получается…" (с)
И выходит что Вакцинация - единственная гарантия, что ты точно не пропетляешь от заражения.
не вирусом так непонятной вакциной, тарифами, безработицей, массовым уничтожением среднего и малого бизнеса.. уничтожение людей происходит в турборежиме
А вакцинація примусова.
А если серьезно,онемения лица у 13 человек могло быть по многим причинам,тем более временное, а вот с украинцами,почему дают китайскую вакцину, потому, что она хуже и побочных эфектов больше, если бы было наоборот, то ею кололи бы и в Израиле и ЕС и США и том же Китае и нам бы опять ее не дали.
Її коефіцієнт становить 50%
Степашка натягнув уже на 60%
залишиться ще10% і він у долях і не факт що ця вакцина до 3.14.
Нічого Святого...тільки гроші.
Одне слово маланець з Одеси.
Вместо конкретики и сроков бла бла бла....
И до сих пор не понял как степашка аргументировал привлечение за бабки посредника для закупок вместо гос предприятия. Не его бла бла и жалкие отмазки, а аргументы подтвержденые фактажем и документами.