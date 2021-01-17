Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от COVID-19 в течение месяца, а прививать начнут во второй половине февраля, - Радуцкий

В ходе онлайн-встречи с народными депутатами от "Слуги народа" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил на странице в Facebook.



"Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину, согласно контракту, завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.



По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля.



"В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.

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