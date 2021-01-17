На затонувшем у берегов Турции сухогрузе Arvin было 10 украинцев и 2 иностранца, 6 человек спасли, 2 погибли, поиски 4 продолжаются, - МИД Украины

На сухогрузе ARVİN, который сегодня затонул у берегов Турции в акватории Черного моря было 10 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. "Гаряча" лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер