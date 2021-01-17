"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко рассказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов
Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина предварительно с 25 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко у себя в Телеграме.
"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.
Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля.
"И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.
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Той самой, которую создал «95 Квартал». Франшизу на производство этого шоу, как пишут российские СМИ, купил российский телеканал «СТС». Организует шоу Международный союз КВН во главе с Масляковым.
Руденко отмечает, в итоге, Зеленский, который имеет роялти с «95-го Квартала», отныне получает свой «Липецк» в России.
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