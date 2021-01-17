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Новости Коронавирус и карантин
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"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко рассказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов

Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина предварительно с 25 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко у себя в Телеграме.

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля.

"И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.

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Автор: 

карантин (16729) Ткаченко Александр (429) локдаун (294)


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Топ комментарии
+7
Та шо там, давай вже до весни 2024. Там вже новий президент, все за вас убогих розруле.
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17.01.2021 17:24 Ответить
+6
25 числа у глав,патєрпєвшого день нажаль народження.
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17.01.2021 17:21 Ответить
+6
Я так думаю, що тоді презервативи були дефіцитом.
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17.01.2021 17:26 Ответить
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"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко расказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов - Цензор.НЕТ 5665
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17.01.2021 17:20 Ответить
Тележурналист: долго ждать не пришлось - вот и «Липецк» для Зеленского!

Бллогер и журналист Сергей Руденко пишет на своей странице в Facebook, 24-27 января во Москве состоится кастинг-фестиваль Лиги смеха.
Той самой, которую создал «95 Квартал». Франшизу на производство этого шоу, как пишут российские СМИ, купил российский телеканал «СТС». Организует шоу Международный союз КВН во главе с Масляковым.
Руденко отмечает, в итоге, Зеленский, который имеет роялти с «95-го Квартала», отныне получает свой «Липецк» в России.

Там активно анонсируют проект. «Квартал» об этом - ни слова.
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17.01.2021 17:46 Ответить
Оно из этого "липецка" и не вылезало! Его бизнес постоянно работает на кацапии еще и деньги из их бюджета получает. Только в Украине у него все "убыточно"---за пять лет войны--1 млн. грв налогами заплатил, все остальное в десятках миллионов"Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів - Цензор.НЕТ 6269 баксов в офшурах на Кипре--ворюга зеленая!
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17.01.2021 21:09 Ответить
Це двері сільського сортиру?
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17.01.2021 18:19 Ответить
-- все ушли в горком...
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17.01.2021 19:27 Ответить
Министров и их замов как крыс расплодилось..
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17.01.2021 17:21 Ответить
25 числа у глав,патєрпєвшого день нажаль народження.
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17.01.2021 17:21 Ответить
хочешь сказать, что в то время тоже был карантин и презервативы не продавали?
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17.01.2021 17:23 Ответить
Я так думаю, що тоді презервативи були дефіцитом.
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17.01.2021 17:26 Ответить
тобто завдяки дефиціту маємо зелене непорозуміння?
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17.01.2021 17:28 Ответить
Ні, завдяки 73% його виборців.
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17.01.2021 17:32 Ответить
одни гондолы выбрали других гондонов, которые запретили продавать гондоны.
Тепер маємо, що маємо
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17.01.2021 17:35 Ответить
Можеш пореготать - наш придуркуватий "самолайкер" "Хабібулла", якого тут підозрюють у роботі на "Лахту" і провокаторстві, на сайті "Кримський бандерівець" заслужив особистого поздоровлення САМОГО!!! "КБ"... За "суперпатріотичний" коментар... Оце "розводняк"!!!
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17.01.2021 18:02 Ответить
Судя по результату, плохо заштопали...
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17.01.2021 17:28 Ответить
В 43 .лять, 43 .лять
Зелю в клоуны опять
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17.01.2021 17:28 Ответить
Представники бізнесу,самі просять карантину.
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17.01.2021 17:24 Ответить
Та шо там, давай вже до весни 2024. Там вже новий президент, все за вас убогих розруле.
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17.01.2021 17:24 Ответить
Це не міністр - ЦЕ ЛОБІСТ БІЗНЕСУ ПРеЗЕдента
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17.01.2021 17:30 Ответить
суміщення держпосади та лобіювання - ЦЕ ВИРОК!
наберіть ось оце наприклад:
Офис президента засветился в очередном скандале со США из-за связи с сомнительными лоббистами
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17.01.2021 17:34 Ответить
російськими з великої букви з крапкою перед словом НЕТ - цезорунет
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17.01.2021 17:36 Ответить
До конца 21 года вся эта зелено кацапская нечисть будет или в Ростове или тюрьме , и карантин их уже не будет волновать совсем.
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17.01.2021 17:32 Ответить
Коротше. Один клоун ляпнув до кінця 2021, шапіто зрозуміло що щось не те ляпнув, то випустили другого клоуна щоб якось згладив ляпсус першого.
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17.01.2021 17:35 Ответить
Вы ж в курсе, что в больницах ряд кабинетов по лечению закрыта, большинство социальных заведений закрытлись, например Киевский аквапарк. В общем это история о том, как купка отсталых дуралеев оказалась упереди всех и просрала все за всех.
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17.01.2021 17:50 Ответить
"......и просрала все за всех."

"Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів - Цензор.НЕТ 1113
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17.01.2021 18:03 Ответить
Він конкретно довів, що він таки відсталий, без знань і умінь. А ви довели, що ви присосувалися, і що вами й дурень поганяти може. То навіть не знати, хто відсталішим став.
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17.01.2021 18:06 Ответить
Если нарисовать интеллектуальную гипсометрическую карту Европы, то на месте Украины возникнет огромная Марианская впадина.
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17.01.2021 17:55 Ответить
Давайте придурки все позакрывайте до конца года, и экономике будет полная опа.
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17.01.2021 18:03 Ответить
Завзятий зебіл називає зелень придурками. Ахх-ха-ха-ха!
"Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів - Цензор.НЕТ 7524
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17.01.2021 18:29 Ответить
да пошел ты нахер пудель очкастый ты смотри тварь спортклубы значит закрыть где здоровье нации а разливухи и ломбарды от которых горе и несчастья будут работать ? да ты уже должен быть подвешен за яйца
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17.01.2021 18:08 Ответить
Тут главное не перепутать: в кинотеатрах, где люди в масках и на расстоянии 2 метра друг от друга - можно заразится короровирусом, а в забитых маршрутках, где люди друг на друге - короновируса вообще нет.
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17.01.2021 18:33 Ответить
разведывательный вброс...
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17.01.2021 20:31 Ответить
 
 