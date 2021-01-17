РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3465 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
834 14

Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр

В течение текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону позиций ОС из станкового противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, 17 января саперы разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" презентовал фильм "Восемь месяцев на Светлодарской дуге". ВИДЕО

Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр 01

Напомним, за минувшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Автор: 

обстрел (28239) Донбасс (26958) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Шёл стопицотый день "зелёной тишины"...
показать весь комментарий
17.01.2021 18:43 Ответить
+10
Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4364
показать весь комментарий
17.01.2021 18:39 Ответить
+4
Был бы у нас президент Алиев - вжопучленцы и пукнуть побоялись !
показать весь комментарий
17.01.2021 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4364
показать весь комментарий
17.01.2021 18:39 Ответить
Шёл стопицотый день "зелёной тишины"...
показать весь комментарий
17.01.2021 18:43 Ответить
Зебіл, 73% сидячи на диванах тебе підтримують.
показать весь комментарий
17.01.2021 19:03 Ответить
Из тебя стрелочник, как из твоего избранника пианист - х#@вый.
показать весь комментарий
17.01.2021 19:30 Ответить
Вы не правы, 73% сидячи на диване поддерживают, а он сидячи на диване категорически против!
показать весь комментарий
17.01.2021 21:37 Ответить
стрельнуть из чего-нибудь в ответ-западло?
показать весь комментарий
17.01.2021 18:44 Ответить
Был бы у нас президент Алиев - вжопучленцы и пукнуть побоялись !
показать весь комментарий
17.01.2021 18:51 Ответить
А наріду ближче до душі кловун.
показать весь комментарий
17.01.2021 19:02 Ответить
А что наш главнокомандующий? Наверное у его "надо просто перестать стрелять" срок годности истек. Протухло короче все.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:56 Ответить
Можуть собі дозволити.
https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
показать весь комментарий
17.01.2021 18:57 Ответить
Так хто торгує з агресором? ЗЕлохи, де ви там поховались?
показать весь комментарий
17.01.2021 19:01 Ответить
Ворог обстрілював зі станкового протитанкового гранатомета позиції ОС недалеко від Широкиного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4428
показать весь комментарий
17.01.2021 19:01 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3172654-navalnij-priletiv-u-rosiu.html Навальний прилетів у Росію
показать весь комментарий
17.01.2021 19:03 Ответить
Та нехай хоч в Ґондурас. Мені дуже пох
показать весь комментарий
18.01.2021 08:54 Ответить
 
 