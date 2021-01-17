Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр

В течение текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону позиций ОС из станкового противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, 17 января саперы разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

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Напомним, за минувшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.