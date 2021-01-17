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Стали известны имена пятерых спасенных украинцев с затонувшего в Черном море сухогруза Arvin. СПИСОК

Стали известны имена пятерых спасенных украинцев с затонувшего в Черном море сухогруза Arvin. СПИСОК

Стали известны имена пятерых украинских моряков, которые были спасены с сухогруза Arvin, затонувшего в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции.

Спасенные граждане Украины:

1. Геннадий Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 года, гражданин Украины

2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет, гражданин Украины

3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год, гражданин Украины

4. Виталий Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 лет, гражданин Украины

5. Виталий Качур (VİTALİ KACHUR), 23 года, гражданин Украины

Гражданин РФ - Николай Кринов (NİKOLAİİ KRİNOV), 44 года.

Личность погибшего устанавливается.

Телефон горячей линии для родственников пострадавших моряков (90) 539 550 98 98.

Как сообщалось, сегодня в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был российским, позднее стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. По предварительным данным, сухогруз затонул в связи с погодными условиями, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут.

Автор: 

корабль (2047) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+9
Спасибо большое турецким морякам!
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17.01.2021 18:55 Ответить
+3
Судно жабадав, волну встречную поймали прямо походу и переломилось корыто пополам, ибо нех на речных судах в море выходить.
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17.01.2021 20:04 Ответить
+2
на хвилі ці довгокорпусники скручує в штопор, а як іще й обмерзне...

то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin - Цензор.НЕТ 9348
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17.01.2021 19:09 Ответить
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Перегруз по ходу.
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17.01.2021 18:49 Ответить
на хвилі ці довгокорпусники скручує в штопор, а як іще й обмерзне...

то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin - Цензор.НЕТ 9348
показать весь комментарий
17.01.2021 19:09 Ответить
Судно жабадав, волну встречную поймали прямо походу и переломилось корыто пополам, ибо нех на речных судах в море выходить.
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17.01.2021 20:04 Ответить
Спасибо большое турецким морякам!
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17.01.2021 18:55 Ответить
Стурбований.
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17.01.2021 18:56 Ответить
Чому різний непотріб з українським громадянством Українцями називають??? Які це нах українці?
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17.01.2021 19:43 Ответить
 
 