Стали известны имена пятерых спасенных украинцев с затонувшего в Черном море сухогруза Arvin. СПИСОК

Стали известны имена пятерых украинских моряков, которые были спасены с сухогруза Arvin, затонувшего в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции.

Спасенные граждане Украины:

1. Геннадий Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 года, гражданин Украины

2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет, гражданин Украины

3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год, гражданин Украины

4. Виталий Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 лет, гражданин Украины

5. Виталий Качур (VİTALİ KACHUR), 23 года, гражданин Украины

Гражданин РФ - Николай Кринов (NİKOLAİİ KRİNOV), 44 года.

Личность погибшего устанавливается.

Телефон горячей линии для родственников пострадавших моряков (90) 539 550 98 98.

Как сообщалось, сегодня в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был российским, позднее стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. По предварительным данным, сухогруз затонул в связи с погодными условиями, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут.