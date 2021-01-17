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"Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал

Сторонники проигравшего на выборах президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января здание Конгресса США (Капитолий), начали давать показания в ФБР о том, что к таким действиям их подстрекал сам Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этомпишет The Washington Post.

Они отметили, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", – подчеркнул один из задержанных. Другой подозреваемый, который во время штурма Капитолия бросался в полицейских огнетушителями, тоже признался ФБР, что получил соответствующие "инструкции" от действующего президента.

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Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

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В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Автор: 

Конгресс США (1249) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+56
Тобто, підтвердили, що своїх мізків у них нема. З нашими зелебобами така ж самі фігня...
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17.01.2021 19:12 Ответить
+25
трофеи бывают разные )))))
"Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал - Цензор.НЕТ 6630

...
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17.01.2021 19:21 Ответить
+18
"Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал - Цензор.НЕТ 8023
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17.01.2021 19:14 Ответить
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Слава Україні
Чур москальським тролякам
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18.01.2021 02:19 Ответить
Неосоциалистов, устроивших госпереворот в США, даже не тревожит тот факт что любой человек может легко найти речь и высказывания Трампа и увидеть что никаких призывов к насилию там не было, а наоборот, были просьбы демонстрировать мирно и без насилия. Но что им факты? Слова незамысловато организованных провокаторов для них важнее чем речь самого Трампа. Это всё срублено куда топорнее чем пресловутый майнильский инцидент 80 лет назад или чем нападение на Южную Осетию в 2008.
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18.01.2021 05:39 Ответить
о как возбудились троляки из мокшанских болот защищая вашингтонского орангутанга
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18.01.2021 09:31 Ответить
"Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював - Цензор.НЕТ 6857
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18.01.2021 09:35 Ответить
Цікаво, що якось майже непоміченою пройшла інформація про самогубство чувака, який забрав пелосін ноутбук. Мабуть йому стало соромно, от він і самовбився, правда ж, панове корисні ідіоти глобалістів?
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18.01.2021 13:04 Ответить
"
В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году
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18.01.2021 13:07 Ответить
А я знаю кто установил ВУ - это Ху-ло. Деньги давай!
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18.01.2021 18:21 Ответить
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