Сторонники проигравшего на выборах президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января здание Конгресса США (Капитолий), начали давать показания в ФБР о том, что к таким действиям их подстрекал сам Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этомпишет The Washington Post.

Они отметили, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", – подчеркнул один из задержанных. Другой подозреваемый, который во время штурма Капитолия бросался в полицейских огнетушителями, тоже признался ФБР, что получил соответствующие "инструкции" от действующего президента.

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Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

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В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.