За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место

Беларусь опустилась на 98 позиций в рейтинге безопасных стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает ресурс Numbeo.

В начале 2020 года Беларусь занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

Сервис Numbeo собирает статистику о качестве жизни в различных странах. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта.

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В Беларуси уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем себя объявил захвативший власть в стране Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.