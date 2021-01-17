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Новости Революция в Беларуси
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За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место

За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место

Беларусь опустилась на 98 позиций в рейтинге безопасных стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает ресурс Numbeo.

В начале 2020 года Беларусь занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

Сервис Numbeo собирает статистику о качестве жизни в различных странах. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта.

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В Беларуси уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем себя объявил захвативший власть в стране Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+11
Бульборейх.
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17.01.2021 19:26 Ответить
+4
Бо бандити засіли при владі і в органах правопорядку.
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17.01.2021 19:27 Ответить
+4
От дивні рейтинги.
В тій же рашці в рази небезпечніше ніж в Білорусі.
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17.01.2021 19:28 Ответить
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Бульборейх.
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17.01.2021 19:26 Ответить
Бо бандити засіли при владі і в органах правопорядку.
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17.01.2021 19:27 Ответить
в Україні то все Слава Богу , так ? "рейтинги" ні про що
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17.01.2021 19:41 Ответить
Так було безпечно, поки не влаштували бардак імені кухарки Свєти
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17.01.2021 20:19 Ответить
От дивні рейтинги.
В тій же рашці в рази небезпечніше ніж в Білорусі.
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17.01.2021 19:28 Ответить
ахахахах, Беларусь біла на 16 месте, сирйозна? єто рейтинг Разумкова?
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17.01.2021 19:28 Ответить
За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место - Цензор.НЕТ 4595
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17.01.2021 19:30 Ответить
А на якому місці Україна?
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17.01.2021 19:32 Ответить
За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место - Цензор.НЕТ 9855
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17.01.2021 19:32 Ответить
Во бандитов расплодилось за полгода.
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17.01.2021 19:33 Ответить
Ага...и все как один в погонах...бандиты и омон это ныне в беларуссии слова синонимы...
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17.01.2021 23:01 Ответить
Ты же недавно так и свою полицию ругал.
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17.01.2021 23:09 Ответить
"безопасности" для кого ... в Україні безпечніше ніж у Білорусі , навряд
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17.01.2021 19:39 Ответить
В Україні в особливій небезпеці зараз перебувають російськомовні...десять раз озирнеться, десять раз подумає потім десять раз перехреститься і лише потім скаже якесь російське слово, і щоб ніхто не почув, звичайно і після цього знову - десять раз озирнеться...і т.д. і т.п...
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17.01.2021 19:50 Ответить
Мячня.
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17.01.2021 19:55 Ответить
Да да! праильно гутариш епта!!
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17.01.2021 19:59 Ответить
та ну нах... як акали яухкали так і далі будуть ...ображає не російська мова від росіянина а та місцева гидота що "російську" вивчило з 95го телевізора ... те меньшовартісне бидло що не усвідомлює свою належить українському народу ... оте болото що кожен раз на виборах робить "вибір" з дерьма
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17.01.2021 20:19 Ответить
ключевое слово - каждый раз. Шо последний, шо предпоследний
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17.01.2021 23:05 Ответить
togo i nado bylo ozidat,tam teper na mnogo opasnej cem bolsinstve afrikanskix stran
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17.01.2021 19:49 Ответить
Бо той рейтинг повна фікція. Як і більшість рейтингів взазалі.
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17.01.2021 19:55 Ответить
И что говорит этот рейтинг? За 26 лет правления бацьки на 16 месте, с приходом дымократов - 114. No comments
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17.01.2021 20:00 Ответить
А когда демократы то пришли в белоруссии?? И куда??
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17.01.2021 23:02 Ответить
Я всегда говорил, что все эти рейтинги полная фигня, по этой логике Северная Корея должна быть на первом месте 😁😁😁😁
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17.01.2021 20:10 Ответить
16 МЕСТО ...СЕРЬЙОЗНО???? БЕЗОПАСНЕЙ ЧЕМ В СТРАНАХ ЕС? ШО ЗА ДЕБИЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ И С КАКОЙ ЗАДНИЦИ ЕГО ВИТЯНУЛИ????
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17.01.2021 21:59 Ответить
а что в ней стало так опасно ?
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18.01.2021 04:09 Ответить
Мені абсолютно не зрозуміло яким чином диктаторська Білорусь Лукашенко могла займати, навіть на початку 2020 року!, 16 місце. Щось з тими "методиками" не так.
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18.01.2021 07:46 Ответить
 
 