Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА
В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено существенное увеличение финансирования парламентских партий - до 697 млн гривен, тогда как в прошлом году на эти цели было запланировано 284 млн гривен, а фактически использовано 207 млн гривен.
Об этом свидетельствует аналитика движения ЧЕСНО, передает Цензор.НЕТ.
Общий размер бюджета, предусмотренного на финансирование партий, каждый год меняется и зависит от количества избирателей, принявших участие в голосовании, и от размера минимальной заработной платы. В 2021 году сумма финансирования от каждого избирателя, который принял участие в голосовании, составляет 47 гривен 23 копейки.
"Формула расчета следующая: одна сотая от размера минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января года, предшествующего году выделения средств), умноженная на количество избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах (в общегосударственном многомандатном избирательном округе). 47,23 грн × 14759548 = 697093452,04 грн", - пояснили в "ЧЕСНО".
Также на общий фонд финансирования партий могут влиять и "законодательные качели". С момента введения государственного финансирования в 2015 году формула расчета общего бюджета менялась несколько раз, последний раз - в сентябре и декабре 2019 года, когда народные избранники сначала уменьшили, а уже через два месяца вернули на прежний уровень объемы финансирования партий. Как результат, в 2020 году на финансирование партий предусмотрели всего 283 млн гривен, тогда как годом ранее на это выделили вдвое больше (566 млн гривен).
Почти половину средств всего бюджета госфинансирование партий (49,6%) получит "Слуга народа". В течение года эта политсила получить четырьмя равными долями (средства выделяются на ежеквартальной основе) 345,8 млн гривен.
"Диспропорция в объемах средств, которые должна получить каждая из парламентских партий, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия будет получать в течение каденции", - пояснили эксперты движения.
Еще 104,5 млн должна получить ОПЗЖ. "Европейской Солидарности" планируют направить 99,7 млн гривен, "Голосу" - 81,5 млн гривен, а "Батькивщине", - 65,5 млн гривен, хотя она и получила на выборах большую поддержку избирателей, чем упомянутые партии.
"Именно между этими партиями равными долями распределят "гендерные" 10% от общего бюджета государственного финансирования. Сбалансированное формирование списков принесло этим партиям дополнительно почти по 35 млн гривен финансирования только в 2021 году", - сообщили в "ЧЕСНО".
В то же время там напомнили, что предусмотренные в бюджете суммы не всегда совпадают с тем, что реально получают партии. В 2016-2020 годах на финансирование партий совокупно выделили почти 2,2 млрд гривен, но по факту политсилам перечислили на 500 млн меньше.
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https://daily.rbc.ua/rus/show/partii-poluchayut-tratyat-gosudarstvennoe-1500905663.html СРЕДА 26 ИЮЛЯ 2017 07:55. на сегодня финансирование из госбюджета для партий распределилось так: "Народный фронт" получил 135,5 млн гривен, БПП - 133,5 млн гривен
Шиншилли напряглися
приСлугам повысили финансирование на 10%
а народу тарифы на 300%
)(уйло!!! п-а-м-а-г-и своим крысам и кротам
Коломой окончательно охренел...