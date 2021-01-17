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Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено существенное увеличение финансирования парламентских партий - до 697 млн гривен, тогда как в прошлом году на эти цели было запланировано 284 млн гривен, а фактически использовано 207 млн гривен.

Об этом свидетельствует аналитика движения ЧЕСНО, передает Цензор.НЕТ.

Общий размер бюджета, предусмотренного на финансирование партий, каждый год меняется и зависит от количества избирателей, принявших участие в голосовании, и от размера минимальной заработной платы. В 2021 году сумма финансирования от каждого избирателя, который принял участие в голосовании, составляет 47 гривен 23 копейки.

"Формула расчета следующая: одна сотая от размера минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января года, предшествующего году выделения средств), умноженная на количество избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах (в общегосударственном многомандатном избирательном округе). 47,23 грн × 14759548 = 697093452,04 грн", - пояснили в "ЧЕСНО".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЕС" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит Слуга народа, - ЧЕСНО 01

Также на общий фонд финансирования партий могут влиять и "законодательные качели". С момента введения государственного финансирования в 2015 году формула расчета общего бюджета менялась несколько раз, последний раз - в сентябре и декабре 2019 года, когда народные избранники сначала уменьшили, а уже через два месяца вернули на прежний уровень объемы финансирования партий. Как результат, в 2020 году на финансирование партий предусмотрели всего 283 млн гривен, тогда как годом ранее на это выделили вдвое больше (566 млн гривен).

Почти половину средств всего бюджета госфинансирование партий (49,6%) получит "Слуга народа". В течение года эта политсила получить четырьмя равными долями (средства выделяются на ежеквартальной основе) 345,8 млн гривен.

"Диспропорция в объемах средств, которые должна получить каждая из парламентских партий, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия будет получать в течение каденции", - пояснили эксперты движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК

Еще 104,5 млн должна получить ОПЗЖ. "Европейской Солидарности" планируют направить 99,7 млн гривен, "Голосу" - 81,5 млн гривен, а "Батькивщине", - 65,5 млн гривен, хотя она и получила на выборах большую поддержку избирателей, чем упомянутые партии.

"Именно между этими партиями равными долями распределят "гендерные" 10% от общего бюджета государственного финансирования. Сбалансированное формирование списков принесло этим партиям дополнительно почти по 35 млн гривен финансирования только в 2021 году", - сообщили в "ЧЕСНО".

Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит Слуга народа, - ЧЕСНО 02

В то же время там напомнили, что предусмотренные в бюджете суммы не всегда совпадают с тем, что реально получают партии. В 2016-2020 годах на финансирование партий совокупно выделили почти 2,2 млрд гривен, но по факту политсилам перечислили на 500 млн меньше.

Также читайте: "Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные"

Автор: 

партия (566) финансирование (1814) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+17
Торгівля на крові, нє?
"Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3764
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17.01.2021 19:44 Ответить
+13
Неплохо для партии сброда сколоченного из говна и палок за несколько месяцев до выборов.
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17.01.2021 19:45 Ответить
+13
У народного фронта и бпп были свои партийные ячейки задолго до выборов, а квартальные комедианты набирали фотографов за накануне выборов.
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17.01.2021 19:49 Ответить
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ще , голодні ?
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17.01.2021 19:42 Ответить
Торгівля на крові, нє?
"Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3764
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17.01.2021 19:44 Ответить
Та да, така сама дурня.
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17.01.2021 19:45 Ответить
Яка? Отака?
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7356
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17.01.2021 19:48 Ответить
Глузд ухуватий? Лора нормального нема в твоїй поліклініці?
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17.01.2021 19:53 Ответить
Наступник робе те саме,шо і папєрєднік,бо послідовний.
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17.01.2021 19:49 Ответить
Ой, кротусику, в Горлівці ти справжнього шоколаду і не коштував...
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17.01.2021 20:09 Ответить
Я там не був з 2015 року,але кажуть шо Рошена там багато))
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17.01.2021 20:12 Ответить
Крот, шнифты протри может развидишь.
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17.01.2021 20:09 Ответить
О,та ти скрєпна свинособака,з Януком шапки тирив?
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17.01.2021 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Тут какая-то скрэпная свинособака ведет анти-Украинскую пропаганду за срублишки. Не припомнишь, кто это?
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17.01.2021 21:21 Ответить
Вони роБлять - це знами раз за разом.
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17.01.2021 20:02 Ответить
Дембельский аккорд!
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17.01.2021 19:44 Ответить
Таке фінансування нормальна практика в демократичних країнах, я тільки "За"!
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17.01.2021 19:44 Ответить
Неплохо для партии сброда сколоченного из говна и палок за несколько месяцев до выборов.
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17.01.2021 19:45 Ответить
Як БПП та НФ свого часу?
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17.01.2021 19:46 Ответить
У народного фронта и бпп были свои партийные ячейки задолго до выборов, а квартальные комедианты набирали фотографов за накануне выборов.
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17.01.2021 19:49 Ответить
Алаверды, демисезонное. И это вся благодарность за введение в новейшую историю Украины? Как это типично для порохни
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17.01.2021 21:06 Ответить
Гарні хрестики.
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17.01.2021 21:08 Ответить
Нечего вспоминать имя спасителя Украины всуе. Грех это
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17.01.2021 21:11 Ответить
Ніколи такого не було,і от знову))
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17.01.2021 19:46 Ответить
Только с 2020-го началось бюджетное финансирование партий.
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17.01.2021 19:53 Ответить
Ой как невдобно то опять получилось
https://daily.rbc.ua/rus/show/partii-poluchayut-tratyat-gosudarstvennoe-1500905663.html СРЕДА 26 ИЮЛЯ 2017 07:55. на сегодня финансирование из госбюджета для партий распределилось так: "Народный фронт" получил 135,5 млн гривен, БПП - 133,5 млн гривен
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17.01.2021 20:40 Ответить
Надо помочь партиям, хоть на бигморды по всей Украине денег дать и то помощь основным спонсорам олигархам.
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17.01.2021 19:49 Ответить
Ну в принципе уже ни для кого не секрет, что увеличение в три раза бюджетного содержания монобольшинства, при тотальном сокращении расходов на армию и медицину - это доказательство того, что зеленский со своей шоблой пришли грабить лохов которые их избрали
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17.01.2021 19:52 Ответить
Финансируем непонятно кого и зачем( .Партий в Украине НЕТУ....Все эти образования(ПАРТИИ) - просто клубы по интересам....
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17.01.2021 19:52 Ответить
а якщо я не є членом жодної партії і не був ні в сс ні в кпсс. то чону я повинен платити так званим партійцям?
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17.01.2021 19:52 Ответить
СН разом опзж лайна на скрепній лопаті!
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17.01.2021 19:55 Ответить
Все как по рояльным нотам - себе в карман, зебилам по губам, и все в суперскоростном "турборежиме"
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17.01.2021 19:56 Ответить
БПП фактически развалилась за 4 года, когда на фоне новой не запятнанной партии от нее депутаты начали разбегаться как крысы с корабля, посмотрим что будет со слугами
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17.01.2021 19:58 Ответить
Большинство слуг вскоре займуться своим привычным делом - чисткой сараев...
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17.01.2021 20:14 Ответить
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2818
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17.01.2021 19:59 Ответить
А цей Єврейчик теж гроші любе))
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17.01.2021 20:07 Ответить
А, що опзж та сн це Українські партії? Ні, вони агітують за росію, не Українські вони.
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17.01.2021 20:11 Ответить
Это также относится к партии СН
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2417
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17.01.2021 20:23 Ответить
Слышком много партий в Украине, с этим нада чтото делать... Достаточно 2 партии, как в США. В Украине любое шмыгло может создать свою партию.
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17.01.2021 20:32 Ответить
Хрен їм по всій морді, а не грошей цим дармоїдам!
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17.01.2021 20:39 Ответить
Це ж скільки доз вакцини від Covid за ці гроші можна було б придбати ? Як казав "служка народний -колякатлєта" - " Вы еще не нажрались ?" Щоб їм ті гроші на могильні надгробки пішли , якраз для всіх вистачить як оптом у Коростишеві замовити !
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17.01.2021 20:55 Ответить
а по какому принципу распределяются эти деньги?
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17.01.2021 21:01 Ответить
зачем вообще финансирование партий?
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17.01.2021 21:02 Ответить
https://twitter.com/Musyachlopczik Мусь
Шиншилли напряглися

Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 788

Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8367
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17.01.2021 21:20 Ответить
вот чернь,плееи и прастый нарит возрадуется за своих слуг,ужо они родимые будут стараться для своих убогих хазяев,ведь они все президентЫнтиликтуалы.
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17.01.2021 21:36 Ответить
Несправедливо!!!!

приСлугам повысили финансирование на 10%
а народу тарифы на 300%
)(уйло!!! п-а-м-а-г-и своим крысам и кротам
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17.01.2021 22:41 Ответить
они живут при коммунизме
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17.01.2021 23:02 Ответить
деньги, выброшенные на помойку. партии СН не существует. это просто сутуативное сборище случайного сброда, объединенного идеей тупого грабежа страны.
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17.01.2021 23:30 Ответить
хорошо, правильно, ведь у СН большинство.
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17.01.2021 23:37 Ответить
Т.е. мы зеленых обрагынов Коломойского еще и за свой счет содержим?

Коломой окончательно охренел...
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18.01.2021 01:50 Ответить
Я *уею,*бенею и о*уеваю одномоментно... Есть партия, есть члены... При чём государство?! Нехай члены финансиркют свои партии. Никакой поддержки государства! Иначе - порнография какая-то: я против, а с моих налогов ненавистную мне партию государство финансирует... На ковид деньги потратьте, ублюдки клованские!
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18.01.2021 06:50 Ответить
не можна давати 1 гривні партіі манкуртів де е такі як верещук камельчук вуду анна герман медведчук шарій бо це чиряки на тілі мого народу
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18.01.2021 07:54 Ответить
Партії повинні існувати за рахунок членських внесків, решта підкуп за лояльність!
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18.01.2021 09:01 Ответить
малоПИД,,,рский, бенин, нарко-Дэбил главное не забудь ОПГ за Жопу их мало ПИД,,,раша спонсирует.....
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18.01.2021 09:01 Ответить
Партии, которые не имеют идеологии, устава, структуры, программы.
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18.01.2021 10:22 Ответить
 
 