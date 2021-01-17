Киевский суд будет рассматривать дело о финансировании террористов ОРДЛО Жириновским и другими членами его партии
Во вторник, 19 января, Шевченковский суд Киева начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, а также руководителя фракции партии в российском парламенте Алексея Диденко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, их обвиняют в финансировании терроризма. Политиков будут судить заочно.
По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в "материальном обеспечении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", признанных на Украине террористическими организациями.
Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по статье уголовного кодекса "Финансирование терроризма" - 12 лет лишение свободы.
До назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Главой края он стал после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала в июле 2020 года. С тех пор в крае продолжаются протесты в поддержку бывшего чиновника. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над Фургалом, которого обвиняют в организации нескольких заказных убийств. Кроме того, они выдвигали политические лозунги, в том числе отставку Михаила Дегтярева и Владимира Путина.
Напомним, 15 января стало известно, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России".
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А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
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