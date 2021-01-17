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Киевский суд будет рассматривать дело о финансировании террористов ОРДЛО Жириновским и другими членами его партии

Киевский суд будет рассматривать дело о финансировании террористов ОРДЛО Жириновским и другими членами его партии

Во вторник, 19 января, Шевченковский суд Киева начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, а также руководителя фракции партии в российском парламенте Алексея Диденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, их обвиняют в финансировании терроризма. Политиков будут судить заочно.

По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в "материальном обеспечении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", признанных на Украине террористическими организациями.

Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по статье уголовного кодекса "Финансирование терроризма" - 12 лет лишение свободы.

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До назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Главой края он стал после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала в июле 2020 года. С тех пор в крае продолжаются протесты в поддержку бывшего чиновника. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над Фургалом, которого обвиняют в организации нескольких заказных убийств. Кроме того, они выдвигали политические лозунги, в том числе отставку Михаила Дегтярева и Владимира Путина.

Напомним, 15 января стало известно, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России".

Автор: 

Жириновский Владимир (502) Киев (25795) суд (25157) терроризм (18693)


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Топ комментарии
+12
А когда Зеленского за торговлю на крови??
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17.01.2021 21:03 Ответить
+12
Фінансування терористів ОРДЛО бандитом ахметкою вже розслідували і бандит ахметка "сидить" - у віллі під Києвом! Господи яке ж це блюзнірство!!!
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17.01.2021 21:04 Ответить
+6
Не смешите мои тапочки....
А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
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17.01.2021 21:11 Ответить
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Ну що тут скажеш...........
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17.01.2021 21:02 Ответить
Жириновский делит УкраинуКиївський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 3489
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17.01.2021 22:22 Ответить
Надо копать глубже и рассмотреть,кто из украинцев финансировал кацапоа и сепаров.
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17.01.2021 21:02 Ответить
А когда Зеленского за торговлю на крови??
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17.01.2021 21:03 Ответить
Спочатку треба папєрєдніка судити,а потім вже і послідовника.Ти отримував гуманітарку з росіянських гімноконвоїв?
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17.01.2021 21:36 Ответить
Фінансування терористів ОРДЛО бандитом ахметкою вже розслідували і бандит ахметка "сидить" - у віллі під Києвом! Господи яке ж це блюзнірство!!!
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17.01.2021 21:04 Ответить
Бпюзнірство - це надати Ахмєхову владу, яку він не мав навіть при Януковичі. Блюзнірство - це замутити з ним аферу "Роттердам+", і т.д.
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17.01.2021 21:45 Ответить
І це блюзнірство Ви праві - і за це він має сидіти і вбивства які він робив власними руками також блюзнірство і за це він має сидіти! Але хто ж його посадисть коли ті що мають садити точнісінько такі самі!!!
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18.01.2021 08:22 Ответить
Типа суды не зря хлеб едят и в ОАЭ летают отдыхать? Та подавляющее большинство населения и не обращались в суды никогда! И не заметят их исчезновение!
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17.01.2021 21:06 Ответить
Не смешите мои тапочки....
А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
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17.01.2021 21:11 Ответить
Бо як казав генпрокурвор Луцик--Ахметов попутник революції.
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17.01.2021 21:38 Ответить
"Сколько лет прошло - и тишина." Именно так!!!! С 2014 года войны с Россией и избрания Порошенко президентом прошло уже 6 лет. Кстати, и Медведчука именно Порошенко из небытия вытащил.
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17.01.2021 21:48 Ответить
мертвечук никогда "в небытие" не уходил - он всегда отсвечивал со своим "украинским выбором", а в 2014 его ху*йло вытащил вперед, пользуясь тяжелой ситуацией на фронте
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17.01.2021 22:14 Ответить
А шо Ху"ло тоді був президентом України?
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17.01.2021 22:16 Ответить
для декого ху*ло й досі президент совєцького союзу
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17.01.2021 22:49 Ответить
Саме так, тоді один Х...ло був президентом Рашки, а інший Х...ло президентом України.
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17.01.2021 22:55 Ответить
До того, как Порошенко назначил Медведчука спецпредставителем от СБУ в Минске, он был маргинальным политиком с рейтингом 1%. О том, что Медведчука назначил именно Порошенко, сказал даже человек из его компании - Бессмертный. Да и не мог никакой другой Х...ло кроме Порошенко назначить Медведчука спецпредставителем от СБУ.
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17.01.2021 22:53 Ответить
Нехай київський суд розгляне яке падло з лугандона сотнями вагонів вугілля завозе до нас за наші кошти?
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17.01.2021 21:14 Ответить
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 98
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17.01.2021 21:17 Ответить
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 4974
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17.01.2021 21:17 Ответить
На заднем фоне - наша ОГА и баррикада перед ней. Да-да, та самая, где "в результате варварской бомбардировки 2го июня погибли дети", ага.
Вот эти.
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17.01.2021 23:16 Ответить
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 279
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17.01.2021 23:20 Ответить
Печальная судьба постигла подарок главного шута российской политики Жириновского террористам из "донецкой народной республики" - военный автомобиль "Тигр".

Как сообщается в социальных сетях, этот подарок российского политика террористы разбили в пьяном виде, не справившись с управлением, передает "Пресса Украины".

Будут ли террористы с Востока Украины переправлять дорогой военный подарок в Российскую Федерацию на ремонт - неизвестно.

На фото возле разрушенной машины, как сообщается, находится российский террорист-наемник какой-то Дмитрий Григорьев.

Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 5434
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17.01.2021 21:18 Ответить
Такую машину ещё надо постараться ушатать... прямо как реформированные пилицаи...
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17.01.2021 21:22 Ответить
Рашка не фінансує? Тільки жирік?
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17.01.2021 21:22 Ответить
а их дружбанов и помошников Медведчука,Бойко,Бондаренко,Новинского,Шуфрича и тд. когда судить будут?
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17.01.2021 21:45 Ответить
А про своих шариковых уже начали забывать?
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17.01.2021 21:48 Ответить
Це неправильно: Жидриновського треба судити не за фінансування, а за статтею "тероризм": він говорив:"Как только я в"єду в Кремль президентом, такое государство как Украина навсегда исчезнет с лица Земли! А в інші рази, так як і ще один Держдумець Хазін: А кто будет сопротивляться расстрєлівать всєх бєз разбору! Повторить ***** обрєзаніє, але вже по шию !
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17.01.2021 21:51 Ответить
Мертвечука спочатку варто посадити за антиукраїнську пропаганду,суддів за відмазування ригів,бо Жирік на весь цей цирк просто хєр ложив.
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17.01.2021 21:57 Ответить
боюся , щоб не виправдали ...
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17.01.2021 22:04 Ответить
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17.01.2021 22:05 Ответить
А о финансировании тигипкой, ефремовым, порошенко ( часть ндс отдавалась) - не ? Не будут расследовать ?
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17.01.2021 22:56 Ответить
как ваще смог создать партию этот шизоид?
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18.01.2021 08:59 Ответить
 
 