Украина выясняет гражданство моряка, погибшего при аварии сухогруза в Турции, - посол Сибига
Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что пока неизвестно, является ли гражданином Украины погибший моряк, находившийся на борту затонувшего 17 января у берегов Турции сухогруза ARVIN.
Об этом он сказал в комментарии Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига подтвердил, что по состоянию на 17 января шесть моряков, находившихся на борту судна, спасены, из них пятеро граждан Украины. Сейчас моряки чувствуют себя удовлетворительно.
"На сегодняшний день найдено одно тело. Еще по пяти морякам ведутся спасательно-поисковые работы. Очень сложные условия на море сейчас. Я не могу вам подтвердить, один погибший - украинец ли, потому что еще не проведена процедура опознания", - рассказал посол.
Он добавил, что Украина предоставит турецкой стороне необходимую помощь и проведет процедуры, связанные с документированием украинских граждан.
"У государства в таких случаях есть необходимый инструментарий оказания помощи. Мы обеспечим возвращение на родину в самом скором срок наших соотечественников, спасенных моряков", - отметил посол Украины в Турции.
По его данным, к месту аварии направили вертолет и спасательное судно с командой водолазов, а Минобороны Турции приняло решение направить туда дополнительный корабль.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
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