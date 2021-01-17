Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Все избирательные участки в Киевской области закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства, в полицию поступило 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"По состоянию на 20:00 часов в полицию Киевщины поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", - говорится в сообщении.

Ранее работники полиции составили административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП относительно броварчанина, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в "каруселях" на выборах мэра Броваров. ФОТОрепортаж

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

По состоянию на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г. Борисполь Киевской области составляет 30,15%, а в г. Бровары Киевской области явка избирателей составила 43,02%, сообщают в гражданском движении "ЧЕСНО".

Также читайте: 17 января в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском пройдут повторные выборы мэров