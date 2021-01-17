Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%
Все избирательные участки в Киевской области закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства, в полицию поступило 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"По состоянию на 20:00 часов в полицию Киевщины поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", - говорится в сообщении.
Ранее работники полиции составили административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП относительно броварчанина, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.
Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней.
Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.
По состоянию на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г. Борисполь Киевской области составляет 30,15%, а в г. Бровары Киевской области явка избирателей составила 43,02%, сообщают в гражданском движении "ЧЕСНО".
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И вот зеленого дебила несут с разбитой (нужное вставить самостоятельно)
а жаль!
фальсификации всегда там, где явка выше.
ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ ПРЕКРАТИТЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ В БРОВАРАХ