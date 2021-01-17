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Новости Местные выборы-2020
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Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Все избирательные участки в Киевской области закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства, в полицию поступило 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"По состоянию на 20:00 часов в полицию Киевщины поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", - говорится в сообщении.

Ранее работники полиции составили административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП относительно броварчанина, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

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Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

По состоянию на 20:00 явка избирателей на повторных выборах городского головы в г. Борисполь Киевской области составляет 30,15%, а в г. Бровары Киевской области явка избирателей составила 43,02%, сообщают в гражданском движении "ЧЕСНО".

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Автор: 

Борисполь (770) Бровары (338) Киевская область (4239) местные выборы (2752) Нацполиция (16608) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+1
Гудки тревожно прогудели, норот валИт густой толпой
И вот зеленого дебила несут с разбитой (нужное вставить самостоятельно)
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17.01.2021 22:42 Ответить
+1
нарiду пiхуй
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18.01.2021 06:33 Ответить
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в Броварах аномально высокая явка
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17.01.2021 22:28 Ответить
Гудки тревожно прогудели, норот валИт густой толпой
И вот зеленого дебила несут с разбитой (нужное вставить самостоятельно)
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17.01.2021 22:42 Ответить
слово "ипало" не рифмуется...
а жаль!
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17.01.2021 22:46 Ответить
О как, в Украине тоже фотографировать бюллетени нельзя ?
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17.01.2021 22:52 Ответить
Такого разрыва по явке не бывает МЕЖДУ ГОРОДАМИ 23 КМ ПО ПРЯМОЙ

фальсификации всегда там, где явка выше.

ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ ПРЕКРАТИТЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ В БРОВАРАХ
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17.01.2021 22:57 Ответить
нарiду пiхуй
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18.01.2021 06:33 Ответить
 
 