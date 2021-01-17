Вопросы передачи пленных отработаны до деталей, внезапное заявление террористов ОРДЛО - попытка давления на Украину, - Кравчук. ВИДЕО

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук пообещал отработать вопрос внезапного предложения ОРДЛО по возвращению удерживаемых лиц.

Об этом он заявил в комментарии "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Та сторона отказывалась решать этот вопрос, а теперь вдруг поставила вот такое что-то неожиданное. Я думаю, что это такой пробный шарик. Не просто передать на территорию Украины, а передать Медведчуку, я не знаю, какую роль там должен выполнять Медведчук. Потому что вопросы передачи пленных отработаны до деталей. Здесь есть какая-то попытка давления на Украину, мол, вот мы предлагаем, а Украина требует формальных решений", - сказал Кравчук.

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Издание отмечает, что ранее украинские правозащитники были уверены: пленных намерены отдать куму российского президента Виктору Медведчуку, чтобы добавить популярности пророссийским партиям в Украине.

Напомним, накануне в ОРДЛО заявили, что они планируют передать пленных Украине в одностороннем порядке. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что переданных боевиками заключенных встретят уполномоченные органы, а не пророссийский деятель Виктор Медведчук. Кроме того, их проверят спецслужбы Украины.