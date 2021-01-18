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Новости Силовики
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Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек

Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту пожара в частном отеле в курортной зоне в Одессе.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по предварительным данным, пламя охватило порядка 2 тыс. кв. метров, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские опрашивают администрацию отеля и его жителей для установления причины и обстоятельств пожара", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Отметим, что в региональном управлении ГСЧС заявили, что пожар в 3-этажном здании на ул. Посмитного ликвидирован в 23:51.

Как рассказали постояльцы отеля журналистам, накануне в здании чинили проводку, а перед пожаром они слышали "как что-то трещит", передает УНИАН. Один из спасшихся жильцов предположил, что такой звук мог исходить от горящей проводки.

Отмечается, что люди из пылающего здания звали на помощь, некоторые прыгали из окон.

На место ЧП прибыло руководство города, чтобы решить вопрос о временном расселении погорельцев.

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Одесса (7962) пожар (5983) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261)


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Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек - Цензор.НЕТ 8108
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18.01.2021 06:32 Ответить
Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек - Цензор.НЕТ 8911
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18.01.2021 06:35 Ответить
Пля, Одесса ето что-то невероятное в плане пожаров
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18.01.2021 06:52 Ответить
 
 