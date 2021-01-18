Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN
Спасенные с сухогруза ARVİN украинские моряки, который затонул у берегов провинции Бартын, рассказали, что с момента, когда судно начало тонуть до полного затопления прошло около 5 минут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
"Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.
Они сказали, что из-за плохих погодных условий они не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5 - 4 метра.
Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
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Прапор: Palau [PW]
Валова місткість: 2516
Літній дедвейт: 3509 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 114 x 14 m
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
настоящее корыто,а его в море выпускают
мой папа ходил на траулерах ЧСЗ,в Тихом океане,на 40-вых выдерживали 10 бальные шторма
один рейс был чудо-капитан с Владивостока,при 6 баллах с тралом штормовал,заклинило ваерные лебёдки и накренило больше 30 ",Так он убежал в каюту и оттуда папе(дед) кричал - командуйте вы
Имя: ARVIN
Тип судна - общий: Cargo
Тип судна - Подробнее: General Cargo
Статус: Активно
MMSI номер: 511315000
Позывной: T8A2278
Флаг: Palau [PW]
Валовая вместимость: 2516
Летний дедвейт: 3509 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 114 x 14 m
Год постройки: 1975