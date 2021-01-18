Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN

Спасенные с сухогруза ARVİN украинские моряки, который затонул у берегов провинции Бартын, рассказали, что с момента, когда судно начало тонуть до полного затопления прошло около 5 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.

Они сказали, что из-за плохих погодных условий они не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5 - 4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

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