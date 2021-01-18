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Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN

Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN

Спасенные с сухогруза ARVİN украинские моряки, который затонул у берегов провинции Бартын, рассказали, что с момента, когда судно начало тонуть до полного затопления прошло около 5 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.

Они сказали, что из-за плохих погодных условий они не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5 - 4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сухогруз ARVİN затонул у берегов Турции в Черном море. Найдены тела 4-х погибших членов экипажа (обновлено). ФОТО

корабль (2047) моряки (1079) сухогруз (45) Турция (3508) Черное море (1489) крушение (501)


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Топ комментарии
+10
Пояснення для автора заголовку. Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. Плавзасіб який перевозить вантажі, це судно.
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18.01.2021 07:44 Ответить
+10
Волны 6 метров, а они на якорь стали??? Гениально!
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18.01.2021 08:56 Ответить
+7
Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD" владела одним ржавым волго-болтом АРВИН 75-го года постройки. Разрешительные документы на подобные корыта продлеваются за деньги.В нормальные страны не заходят так как нарвутся на портстэйт контроль.Молодые моряки (та и старые которым нормальные суда уже не светят ) к сожалению с большим риском для жизни идут на них работать.В основном все аварии на черном море связаны с этим типом судов
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18.01.2021 07:52 Ответить
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Швидше за все репнув корпус навпіл.
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18.01.2021 07:28 Ответить
Таким судам в море краще не виходити. Воно і нове розраховане на хвилю не більше 2м, а спущене на воду 1978 року, взагалі давно мало бути списане на брухт.
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18.01.2021 07:53 Ответить
Річ в тім, що коли корпус потрапляє носом і кормою на дві хвилі, то їх піднімає а середина провисає і вантаж його переламує. Або навпаки центр піднімає хвиля а ніс і корма зависають.
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18.01.2021 08:01 Ответить
Таке швидше в океані трапляється. При довжині судна в 114 м і хвиль висотою в 6м, там вздовж курпусу над вершинами і западинами хвиль йдуть хвилі деформацій і в місці найбільшої стомленості металу корпус руйнується.
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18.01.2021 10:18 Ответить
ну от его наконец и списали
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18.01.2021 08:57 Ответить
Рік побудови судна - 1975

Прапор: Palau [PW]
Валова місткість: 2516
Літній дедвейт: 3509 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 114 x 14 m
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18.01.2021 11:59 Ответить
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:20 Ответить
Пояснення для автора заголовку. Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. Плавзасіб який перевозить вантажі, це судно.
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18.01.2021 07:44 Ответить
КОРАБЕ́ЛЬ, ***, чол. 1. Велике морське судно. До самої хмари 3 щоглистими кора***ми Палає Скутара (Тарас Шевченко, I, 1951, 202); На синьому морі плив здоровий корабель (Нечуй-Левицький, II, 1956, 233); Велика Вітчизна веде у моря Із мирним добром кораблі (Терень Масенко, Київ. каштани, 1954, 35); * Образно. Комбайнер.. упевнено веде свій корабель (Радянська Україна, 9.VIII 1949, 2).
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18.01.2021 09:35 Ответить
Письменники та поети для мене не авторитет.
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18.01.2021 09:43 Ответить
Це витяг з "Академічний тлумачний словник (1970-1980)"
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18.01.2021 09:48 Ответить
Забий в Гуглі різницю між кораблем і судном.
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18.01.2021 09:53 Ответить
якби ти навчався в спеціалізованому учбовому закладі на кшалт миколаївського, ти б літераторів не цитував)))
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18.01.2021 22:51 Ответить
та знаємо ми що кораблі ходять а не плавають. Що таке камбуз та корма.
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18.01.2021 22:54 Ответить
Вообще-то корабль это парусное судно с прамым парусным вооружением. Для тех кто в танке.
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18.01.2021 09:47 Ответить
Не вчи мене, проффесор.
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18.01.2021 09:52 Ответить
Ага - ты же всезнайка Небось из зеленой волны, они все такие.
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18.01.2021 18:03 Ответить
Салага, я служив в ВМФ і знаю що кажу.
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18.01.2021 18:43 Ответить
Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD" владела одним ржавым волго-болтом АРВИН 75-го года постройки. Разрешительные документы на подобные корыта продлеваются за деньги.В нормальные страны не заходят так как нарвутся на портстэйт контроль.Молодые моряки (та и старые которым нормальные суда уже не светят ) к сожалению с большим риском для жизни идут на них работать.В основном все аварии на черном море связаны с этим типом судов
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18.01.2021 07:52 Ответить
между собой моряки говорят - на волго-балт идут пионеры и пенсионеры
настоящее корыто,а его в море выпускают
мой папа ходил на траулерах ЧСЗ,в Тихом океане,на 40-вых выдерживали 10 бальные шторма
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18.01.2021 08:23 Ответить
Траулер расчитан на любой шторм....просто порыгаешь немного
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18.01.2021 08:57 Ответить
я бы не хотела так прыгать
один рейс был чудо-капитан с Владивостока,при 6 баллах с тралом штормовал,заклинило ваерные лебёдки и накренило больше 30 ",Так он убежал в каюту и оттуда папе(дед) кричал - командуйте вы
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18.01.2021 09:20 Ответить
IMO номер: 8874316
Имя: ARVIN
Тип судна - общий: Cargo
Тип судна - Подробнее: General Cargo
Статус: Активно
MMSI номер: 511315000
Позывной: T8A2278
Флаг: Palau [PW]
Валовая вместимость: 2516
Летний дедвейт: 3509 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 114 x 14 m
Год постройки: 1975
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18.01.2021 08:51 Ответить
Волны 6 метров, а они на якорь стали??? Гениально!
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18.01.2021 08:56 Ответить
А без якоря могло быть намного хуже. Даже потонуть могли бы.
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18.01.2021 22:53 Ответить
С якорем, конечно, они погорячились.
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18.01.2021 13:36 Ответить
 
 