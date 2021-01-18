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Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ

Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ

Латвия, Литва и Эстония осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, опубликованном главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем на своей на странице в соцсети Twitter.

В совместном заявлении, сделанном вечером в воскресенье, 17 января, Латвия, Литва и Эстония осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию после прохождения лечения от последствий отравления боевым веществом из семейства "Новичок". При этом главы МИД балтийских стран призвали ЕС задуматься о введении санкций против Москвы, если Навальный не будет освобожден в ближайшее время.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - написал Ринкевичс.

Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

задержание (6692) Латвия (1357) Литва (2522) Эстония (1466) Навальный Алексей (856) Ринкевичс Эдгарс (144)


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Топ комментарии
+10
Для мене шо навальний, шо відвальний - один хрен лапоть.
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18.01.2021 07:46 Ответить
+8
не всегда враг твоего врага тебе друг..
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18.01.2021 07:56 Ответить
+6
Никакой "дружбы". Германия за войну до сих пор платит. Сначала признание в преступлениях, вывод войск с Крыма и Донбасса, затем - репарации государству и миллионам пострадавших - перемещенных; выплаты семьям убитых и раненных украинцев; оплата восстанавления разрушений на оккупированных территориях Украины; суд в Гааге над х@йлом и всеми причастными к убийству тысяч украинцев.
Стена как в Израиле + ров с крокодилами.
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18.01.2021 08:18 Ответить
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Для мене шо навальний, шо відвальний - один хрен лапоть.
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18.01.2021 07:46 Ответить
Цей не лапоть - цей блогер але тим не менше "рузьке шовініст до мозга костєй"!!!
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18.01.2021 08:27 Ответить
Навальный настоящий герой нашего времени. Я хотела бы дружбы с Россией, в которой он был бы президентом!
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18.01.2021 07:53 Ответить
не всегда враг твоего врага тебе друг..
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18.01.2021 07:56 Ответить
Как в известной притче: "Не всякий, кто тебя обосрал, твой враг, и не всякий, кто тебя из говна вытащил, твой друг..."
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18.01.2021 08:13 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 08:25 Ответить
Зря вы такого высокого мнения об умственных способностях Тупина, он очень заурядный длбб
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18.01.2021 09:51 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/ne-buterbrod-s-kolbasoy-navalnyy-schitaet-chto-krym-ostanetsya-chastyu-rf-16340.html Навальный : "Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой"
"Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины"
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18.01.2021 07:58 Ответить
Разница конечно есть, а вот про Крым - конечно он прав. Никогда и ни при каких условиях ни один руководитель ********* Крым не отдаст.
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18.01.2021 08:53 Ответить
Не должно быть некакой дружбы максимум, экономсотрудничество, история разве ничему не учит? Друзья для москалей это будущие жертвы их неуемного желания убивать и разрушать. Кто бы такм небыл президентом, всегда нужно к ним относить как к врагам, это избавит нас от постоянного недоумения, как это они на нас напали? Не может быть..... и остальная фигня которая тянется уже 4 столетие. Москали неизлечимы.
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18.01.2021 08:06 Ответить
С Россией можно будет дружить, только тогда, когда она станет компактной в пределах "Золотого кольца" и будет называться своим настоящим именем "Московия".
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18.01.2021 08:17 Ответить
Даже когда она станет компактной в пределах "золотого кольца", - никакой дружбы. Если бы там у людей в головах что-то поменялось... а так, если они прославляют путлера убивающего украинцев руками "ихтамнетов" и тирана сталина, убившего миллионы в ссср... то какая с ними может быть "дружба"!
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18.01.2021 08:23 Ответить
Мы туда еще будем на экскурсии ездить, смотреть как они на камеру для японских и китайских туристов водят хороводы и меняют расписные деревянные ложки на одноразовые трусики, которые будут носить целый год.
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18.01.2021 08:43 Ответить
Японских - да, а китай, все еще - тоталитарный комуняцкий режим.
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18.01.2021 08:50 Ответить
Они так же, как и японцы любят все фоткать, особенно дикарей.
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18.01.2021 08:56 Ответить
Все равно не стоит, а вот чморить и гнобить при каждом удобном и неудобном случае - самое то! Падлы....
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18.01.2021 09:55 Ответить
Никакой "дружбы". Германия за войну до сих пор платит. Сначала признание в преступлениях, вывод войск с Крыма и Донбасса, затем - репарации государству и миллионам пострадавших - перемещенных; выплаты семьям убитых и раненных украинцев; оплата восстанавления разрушений на оккупированных территориях Украины; суд в Гааге над х@йлом и всеми причастными к убийству тысяч украинцев.
Стена как в Израиле + ров с крокодилами.
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18.01.2021 08:18 Ответить
Губу закатай!
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18.01.2021 08:54 Ответить
Рашкотварь, никто вам в мире,а тем более Украина такого ******** в 21м веке не простит никогда,будете удушены а-ля сссссср и развалены на десяток нароТных рЫспублик! Госдеп решение принял в 16м после 2хлетних уговоров одуматься и с тех пор неуклонно ,шаг за шагом давит неофашистский режим рф
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18.01.2021 10:02 Ответить
Только так! Возместить все убытки, которые эти дикари нанесли Украине!
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18.01.2021 09:47 Ответить
"Чей Крим"???
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18.01.2021 08:28 Ответить
"Нет, я надеюсь на лучшее в Новом году,
Здесь так прекрасно среди новогоднего бала.
Слушай, сударыня, как ты меня *******!
Не обижайся, но шла бы ты, баба в...."
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18.01.2021 08:48 Ответить
Да ты никак не угомонишься ,пригожинская шавка...
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18.01.2021 09:48 Ответить
Санции для Московии "только на пользу", как говорил бункерный предводитель московитов.
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18.01.2021 08:03 Ответить
Навального можно поддерживать до тех пор, пока от троллит Путина с его бандой и дает основания для новых санкций против РФ. Этим от полезен для Украины. И не более того. В остальном это такой же имперец, как и Путин, но еще больший популист и демагог, Не дай Бог ему прийти к власти в РФ!
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18.01.2021 08:11 Ответить
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18.01.2021 08:25 Ответить
Оооооо знову "санкції"? А чому "глибоке занепокоєння" пропустили?
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18.01.2021 08:25 Ответить
Уже и сама Тихановская "обеспокоилась" и "потребовала" 😂
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18.01.2021 08:26 Ответить
А насколько глубоко осудили?
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18.01.2021 08:38 Ответить
Уже тошнит читать об этих "санкциях", для "успокоения" собственной барыжной "совести" и отвода глаз ЛОХТОРАТА, чтоб собственнвх МЕЩАН "не обидеть" уменьшением доходов от торговли с мордором и кремлевскими орками! До нас жили более честные и принципиальные люди, если не война, то БЛОКАДА и БОЙКОТ, который должен был быть как минимум с 2014 года, москальской ымперии сегодня уже не было бы!
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18.01.2021 08:38 Ответить
МИД Украины тоже должен сделать такое же заявление. Хоть Навальный нам абсолютно до-сраки, как Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но очередной раз позадрачивать Рашку - это святое.
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18.01.2021 09:00 Ответить
 
 