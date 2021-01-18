Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ

Латвия, Литва и Эстония осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, опубликованном главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем на своей на странице в соцсети Twitter.

В совместном заявлении, сделанном вечером в воскресенье, 17 января, Латвия, Литва и Эстония осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию после прохождения лечения от последствий отравления боевым веществом из семейства "Новичок". При этом главы МИД балтийских стран призвали ЕС задуматься о введении санкций против Москвы, если Навальный не будет освобожден в ближайшее время.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - написал Ринкевичс.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.