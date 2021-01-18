Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов…Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
"С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.
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Мнения / Общество 18-янв, 04:149 1 849 0
"Окончательно" о прекращении огня Зеленский договорился 21 июля 2019. После этого он еще несколько раз договаривался и радостно сообщал об этом на телеэфирах, в обращениях и приветствиях.
Вчера Министерство обороны обнародовало данные о боевых и небоевые потери военных за прошлый год.
Официально цена "тишины" Зеленского - 50 жизней. Именно столько защитников были убиты российскими оккупантами во время проведения боевых действий.
339 военнослужащих были ранены. Из других причин, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в течение 2020 умерли 79 украинских военных.
Отдельной позорной страницей в истории останется смерть Ярослава Журавля - сержанта-разведчика.
13 июля в «серой зоне» под поселком Зайцевым в Донецкой оккупационные войска вероломно обстреляли эвакуационную группу армейцев ВСУ, которые имели различающееся экипировка гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки.
Во время обстрела военнослужащий Ярослав Журавель получил ранения и остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, ранен сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия.
Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 сержант погиб от ранений.
21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию, а 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос, его похоронили.
Малодушие Зеленского не позволила договориться о реальной временную тишину, чтобы спасти раненого украинского военного.
Зеленский так боялся ухудшить отношения с оккупантами, не отдал приказ спасти защитника, умер под палящим солнцем от ранений.
Зеленский никак не отреагировал на смерть Героя.
Несколько дней назад на фронте погиб защитник из Запорожья Андриенко Олег ... У него остался сын, которому еще нет года.
Отсутствуют какие-либо основания полагать, что мотивы русских отношении Украины изменились.
Потому у Кремля одна цель - сделать Украину своим федеральным округом.
Поэтому судьба нового, еще не объявленного "перемирие" определена - Украина снова заплатит за него кровью.
Ігорь Артюшенко