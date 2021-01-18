Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов…Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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