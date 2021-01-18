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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236

3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 03госпитализированы - 1 304 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 03летальных случаев - 67;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 03выздоровели - 5 236 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 03осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 2 846).

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 08заболели - 1 163 716 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 08выздоровели - 871 196 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 08летальных случаев - 20 869;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 08проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 4569
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18.01.2021 08:43 Ответить
+4
Хто знайде вакцину від ЗЕвірусу, тому нічого не буде.
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 968
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18.01.2021 08:26 Ответить
+4
З восьми перехворавших знайомих, тільки один здав тест. мабуть так і по Україні.
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18.01.2021 08:27 Ответить
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В такий мороз люди не ходять здавати тести? Чи чого так мало хворих?
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18.01.2021 08:13 Ответить
З восьми перехворавших знайомих, тільки один здав тест. мабуть так і по Україні.
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18.01.2021 08:27 Ответить
А звідки вони знають, що хворіли саме ковідом?
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18.01.2021 08:40 Ответить
ну да если общались с заболевшим на короновирус а потом сами заболели с такими же симптомами то наверное они заболели ветрянкой а не короновирусом
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18.01.2021 08:47 Ответить
Поносом захворіли. Словесним.)))
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18.01.2021 20:27 Ответить
смысла в тех тестах нету если не тяжелая форма короновируса, кроме звонка с больницы
" -у вас положительный результат и лечитесь сами " врачи ничем не помогут
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18.01.2021 08:41 Ответить
Обрати внимание, что в выходные дни даже умирает меньшее количество человек, это закономерно, врачи выходные- не залечивают.
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18.01.2021 09:28 Ответить
Суть в тому що коровід19 це не прищ на сідницях який інших не цікавить. Ковід19 це хвороба про яку суспільство хоче знати, хто де і коли хворіє, і чи не порушує він умов карантину. Я як член суспільства вимагаю щоб хворі відмічалися, я не довіряю своє здоров'я нікому, і маю на це право.
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18.01.2021 10:26 Ответить
когда там уже вакцинация ?
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18.01.2021 08:18 Ответить
Не переживай, и тебя уколят, раз так хочешь. тут вопрос в другом - не пожалеть, что укололся
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18.01.2021 12:42 Ответить
Цифры с виду, как бы радуют, но не стоит обольщаться. В выходные дни делают меньше тестов, чем в рабочие.
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18.01.2021 08:19 Ответить
Не нужно строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
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18.01.2021 08:20 Ответить
А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
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18.01.2021 08:31 Ответить
Точно... Це китаєць з єврейським корінням...
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18.01.2021 08:39 Ответить
Тоді добре, що Ковід, а не Відко.
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18.01.2021 08:53 Ответить
От так і народжуються анекдоти...

- Не нужно при выяснении вопроса с пандемией коронавируса строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
-А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
- Точно... Это китаец с еврейскими корнями...
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18.01.2021 09:03 Ответить
Хто знайде вакцину від ЗЕвірусу, тому нічого не буде.
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 968
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18.01.2021 08:26 Ответить
И это победа
Ещё неделя, и можно будет прививки не покупать
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18.01.2021 08:29 Ответить
Людей дурять, а вони аж зеленіють від недолугої влади. А все дуже просто, замість тестування і виявлення "корони" ставлять діагноз ОРВИ або ГРИП, статистика зашкалює, а тому така мала кількість виявлених захворівших "КОРОНОЮ"
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18.01.2021 08:29 Ответить
Тиждень 1/2021 (04-10.01)Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 89 133 особи, із них 35,5% - діти віком до 17 років
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18.01.2021 08:34 Ответить
Вот именно, количество тестирований в инфографике - меньше, чем количество заболевших в сутки пару месяцев назад. Це перемога!
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18.01.2021 09:32 Ответить
Мастера спорта, просто чемпионы
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18.01.2021 08:30 Ответить
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18.01.2021 08:36 Ответить
Диван еще не пропердело , убогое?
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18.01.2021 09:22 Ответить
Завжди будеш отримувати по кумполу. Згадай що накарябав мені останнього разу.
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18.01.2021 09:29 Ответить
Будешь получать ответку. Ты опять с таблеток соскочил, старпер?
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18.01.2021 09:32 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 248
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18.01.2021 08:32 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 4569
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18.01.2021 08:43 Ответить
Офіційно "летальных случаев - 20 869" із 2 000 000 загинувших від "КОВІДУ" в світі, думаю цифра зашкалює, а ви як думаєте?
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18.01.2021 08:44 Ответить
а сколько из 95 млн. людей и причем большинство из которых люди пожилого возраста с хроническими заболевания и у некоторых и не одно умерли бы без короновируса или все бв живы и здоровы были ?
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18.01.2021 08:53 Ответить
Зебіли, навколішках благате про продовження карантину.
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18.01.2021 08:50 Ответить
Пусть раскроют статистику смертности за октябрь - декабрь 2020 года не от КОВИД, а от смертности от пневмонии и нарушения дыхательных функций, для сравнения с таким же периодом 2019 годом. Смертность будет значительно выше и это говорит о том что смертность реальную от КОВИД скрывают.
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18.01.2021 12:34 Ответить
Це якись pzdc - а що інщі хворби вже перемогли на планеті Земля, що люди помирають тільки від "короновіруса"
Коронобєсіє + вакциноістерія і так вже цілий рік, подз...ав вже цей "карантін, лохдаун, маскі"
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18.01.2021 16:01 Ответить
 
 