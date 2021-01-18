За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236
3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 304 человека;
летальных случаев - 67;
выздоровели - 5 236 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 2 846).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 163 716 человек;
выздоровели - 871 196 человек;
летальных случаев - 20 869;
проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях", - рассказал Степанов.
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" -у вас положительный результат и лечитесь сами " врачи ничем не помогут
- Не нужно при выяснении вопроса с пандемией коронавируса строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
-А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
- Точно... Это китаец с еврейскими корнями...
Ещё неделя, и можно будет прививки не покупать
Коронобєсіє + вакциноістерія і так вже цілий рік, подз...ав вже цей "карантін, лохдаун, маскі"