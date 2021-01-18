За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236

3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 304 человека;

летальных случаев - 67;

выздоровели - 5 236 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 2 846).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 163 716 человек;

выздоровели - 871 196 человек;

летальных случаев - 20 869;

проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях", - рассказал Степанов.









