Пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 млн человек, число заболевших превысило 95 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 января в мире зарегистрировали 532 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 151 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 95 488 091 случаев инфицирования, из них 532 235 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 039 706 человек, из них 9 151 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 68,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 8.