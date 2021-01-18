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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 млн человек, число заболевших превысило 95 млн.. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 млн человек, число заболевших превысило 95 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 января в мире зарегистрировали 532 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 151 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 95 488 091 случаев инфицирования, из них 532 235 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 039 706 человек, из них 9 151 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 млн человек, число заболевших превысило 95 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 68,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, - ВОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 млн человек, число заболевших превысило 95 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 8.

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"число заболевших превысило 95 млн.."

Іними словами, кожен 80-й у світі.
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18.01.2021 08:43 Ответить
ними словами - "Іншими словами"
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18.01.2021 08:44 Ответить
Оч страшно вообще , ужс
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18.01.2021 08:47 Ответить
тРУС...
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18.01.2021 08:58 Ответить
Не смотря на всех старания смертность не хочет превысить 2.5 процента - от така муйня ,малята....
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18.01.2021 09:12 Ответить
 
 