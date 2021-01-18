Словакия снова протестирует всех своих граждан на COVID-19: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест
Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.
Кроме того, с 26 января по 7 февраля власти страны ужесточают запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет.
Ранее сообщалось, что власти Словакии вводят в стране штраф в размере 10 тысяч евро за нарушения очередности вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения.
Напомним, глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.
Кроме того, правительство Словакии приняло решение о введении жесткого общенационального карантина до 24 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мало того что я хожу без теста,и всё время без маски в местах массового скопления людей на рынках и т.д. (пока Рада принудительно не за заставила одевать маски) и за эти 9 месяцев что нам компосируют мозг карантином,короновирус никак не желает меня прихворать,так же как и всех моих знакомых.
Гении Вачовски предвидели такой ход событий,и на свет появился фантастический(а сейчас уже почти реальный)фильм "V значит Vendetta",где под видом угрозы вируса на всей планете Земля устроили диктатуру.
Большинство глупых землян ещё не понимают,что их разводят как котят этой ковидо-истерикой.