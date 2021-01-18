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Новости Коронавирус и карантин
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Словакия снова протестирует всех своих граждан на COVID-19: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест

Словакия снова протестирует всех своих граждан на COVID-19: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

Кроме того, с 26 января по 7 февраля власти страны ужесточают запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет.

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Ранее сообщалось, что власти Словакии вводят в стране штраф в размере 10 тысяч евро за нарушения очередности вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Кроме того, правительство Словакии приняло решение о введении жесткого общенационального карантина до 24 января.

Автор: 

карантин (16729) Словакия (1011) тестирование (496) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
По-моему они там идиоты. Отрицательный тест не спасает от заражения, видно с первого раза не дошло до них.
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18.01.2021 09:01 Ответить
+2
Слабаки. У нас ходять і без тестів.
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18.01.2021 08:31 Ответить
+2
Так начинается фашизм -сначала разделят людей на вакцинированных и не вакцинированных . Потом ковид паспорта и бирки на одежду .А в это время денежки под этим прессом польются рекой могучей в чужой карманчик .Про Конституцию и права человека речи вовсе нет .Всё это искусственно надутая ковид паника -обчистить бюджеты и карманы граждан ,а и возможно уменьшения количества населения .
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18.01.2021 10:28 Ответить
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Слабаки. У нас ходять і без тестів.
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18.01.2021 08:31 Ответить
Так у нас никто и тестов не делает...и не собирается..
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18.01.2021 08:35 Ответить
Слабаки. У нас ходять і без тестів.

Мало того что я хожу без теста,и всё время без маски в местах массового скопления людей на рынках и т.д. (пока Рада принудительно не за заставила одевать маски) и за эти 9 месяцев что нам компосируют мозг карантином,короновирус никак не желает меня прихворать,так же как и всех моих знакомых.
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18.01.2021 15:44 Ответить
Знову!
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18.01.2021 08:40 Ответить
Словаки мають рацію
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18.01.2021 08:40 Ответить
Большой привет тем, кто негодовал насчет ограничения прав антиваксеров.
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18.01.2021 08:47 Ответить
Хороший пример для зеленых....всех заставить делать платно и во всех госучреждениях требовать справку, а частные штрафовать за работников без справки...
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18.01.2021 08:53 Ответить
По-моему они там идиоты. Отрицательный тест не спасает от заражения, видно с первого раза не дошло до них.
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18.01.2021 09:01 Ответить
Все до них прекрасно дошло. Просто цели они преследуют другие.
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18.01.2021 17:20 Ответить
Европейські країни втратили право вважатись цивілізаційними, адже те, що там зараз відбувається це звичайнісенький фашизм. Позбавляти здорових людей права на працю через "тести", які невідомо що показують, які не дають жодної гарантії на те, що людина захворіє - це дикість.
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18.01.2021 09:25 Ответить
Бизнес-план супер! Всех тестируем фуфлотестами раз в месяц! Наркоторговцы в шоке ....
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18.01.2021 09:58 Ответить
Так начинается фашизм -сначала разделят людей на вакцинированных и не вакцинированных . Потом ковид паспорта и бирки на одежду .А в это время денежки под этим прессом польются рекой могучей в чужой карманчик .Про Конституцию и права человека речи вовсе нет .Всё это искусственно надутая ковид паника -обчистить бюджеты и карманы граждан ,а и возможно уменьшения количества населения .
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18.01.2021 10:28 Ответить
В первую очередь я думаю,хотят ограничить права и свободы.
Гении Вачовски предвидели такой ход событий,и на свет появился фантастический(а сейчас уже почти реальный)фильм "V значит Vendetta",где под видом угрозы вируса на всей планете Земля устроили диктатуру.
Большинство глупых землян ещё не понимают,что их разводят как котят этой ковидо-истерикой.
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18.01.2021 15:51 Ответить
 
 