РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8787 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
454 0

За неделю огонь унес жизни 55 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 55 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 11.01 по 17.01) во время пожаров в Украине погибли 55 человек, на водных объектах 7.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 278 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 48 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 16 пожаров, спасены во время пожаров 17 человек и не допущено уничтожение огнем 626 зданий и 46 ед. техники.

Во время пожаров погибли 55 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 142 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 101 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 468 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

пожар (5984) ГСЧС (5052) вода (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 