За неделю огонь унес жизни 55 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС
В течение прошедшей недели (с 11.01 по 17.01) во время пожаров в Украине погибли 55 человек, на водных объектах 7.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 278 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 48 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 16 пожаров, спасены во время пожаров 17 человек и не допущено уничтожение огнем 626 зданий и 46 ед. техники.
Во время пожаров погибли 55 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 142 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 101 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 468 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.
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