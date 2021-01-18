Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции
Вашингтон серьезно озабочен задержанием Алексея Навального в Москве, заявил в понедельник, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в своем заявлении Помпео называет задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией.
"Глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", - написал Помпео в Twitter.
Власти РФ должны немедленно освободить Навального, заявил 17 января соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан, котого Байден планирует назначить советником по нацбезопасности после инаугурации.
"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали",- написал Салливан в своем Twitter.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана призвала зарубежных политиков "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".
Американский сенатор и экс-кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс также призвал освободить Алексея Навального. Сандерс назвал возвращение оппозиционера в Россию мужественным поступком и заявил, что США "должны поддерживать тех, кто борется с коррупцией и работает ради демократии во всем мире".
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_trust
https://tverezo.info/post/82609
Смена рыл у корыта - не оппозиция.