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Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции

Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции

Вашингтон серьезно озабочен задержанием Алексея Навального в Москве, заявил в понедельник, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в своем заявлении Помпео называет задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией.

"Глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов",  - написал Помпео в Twitter.

Власти РФ должны немедленно освободить Навального, заявил 17 января соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан, котого Байден планирует назначить советником по нацбезопасности после инаугурации.

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали",- написал Салливан в своем Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана призвала зарубежных политиков "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".

Американский сенатор и экс-кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс также призвал освободить Алексея Навального. Сандерс назвал возвращение оппозиционера в Россию мужественным поступком и заявил, что США "должны поддерживать тех, кто борется с коррупцией и работает ради демократии во всем мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

арест (10465) россия (96455) Навальный Алексей (856) Помпео Майк (342) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+14
Настоящими оппозиционерами были Новодворская и Немцов, А Навальный -- подставная кукла.
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18.01.2021 09:00 Ответить
+12
После отравления Навальный находился в состоянии комы. В том же состоянии он, по личному распоряжению президента России, был отправлен в Германию, где находился на длительном излечении. После выписки из больницы он вернулся в Россию, где был арестован за уклонение от административного контроля, будучи условно осуждённым… Россияне, а помните, вы, когда-то, просили - "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
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18.01.2021 08:56 Ответить
+9
К расеянам не тут нужно обращаться! Их тут конечно тоже хватает, но они по службе и ваши призывы им до сраки!!!
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18.01.2021 08:59 Ответить
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После отравления Навальный находился в состоянии комы. В том же состоянии он, по личному распоряжению президента России, был отправлен в Германию, где находился на длительном излечении. После выписки из больницы он вернулся в Россию, где был арестован за уклонение от административного контроля, будучи условно осуждённым… Россияне, а помните, вы, когда-то, просили - "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
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18.01.2021 08:56 Ответить
К расеянам не тут нужно обращаться! Их тут конечно тоже хватает, но они по службе и ваши призывы им до сраки!!!
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18.01.2021 08:59 Ответить
Не можу... Після моїх перших двох анекдотів про Путіна мою сторінку в "Одноглазніках", заблокували... Це було ще десь влітку 2014-го...
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18.01.2021 09:08 Ответить
Будем думать как олени, то они и Украину туда умчат. Я всё сильнее слышу их натужный хрип - так аж надрывается тянут...
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18.01.2021 09:00 Ответить
Так прикол авторитаризма в том что можно любого на взлёте запрещать до того как его можно будет бояться. Демократам не понять...
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18.01.2021 08:57 Ответить
Настоящими оппозиционерами были Новодворская и Немцов, А Навальный -- подставная кукла.
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18.01.2021 09:00 Ответить
Войнушка між ФСБ і ГРУ.
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18.01.2021 09:06 Ответить
Та да. Разводят лохов. Всех настоящих врагов ***** и системы уже уничтожили.
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18.01.2021 09:17 Ответить
А зачем "куклу" травить?
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18.01.2021 09:53 Ответить
Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции - Цензор.НЕТ 687
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18.01.2021 09:05 Ответить
А може то "Сліпий Траст" зробив?
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18.01.2021 09:07 Ответить
Крот, це в твоєму репертуарі. А якого кольору небо?
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18.01.2021 09:10 Ответить
Кольору верхньої смуги Українського Прапора.
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18.01.2021 09:13 Ответить
Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції - Цензор.НЕТ 6367
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18.01.2021 09:18 Ответить
Шо Зелєбоба вже прапор України змінив,на прапор Героїв УПА?От же Зеля Бандеровець.
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18.01.2021 09:24 Ответить
Зєсцикун малорос як і ти. В Україні два прапори, так , що потрібно уточнювати, Зрозумів мене мєчта офтальмолога? А це тобі.

Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції - Цензор.НЕТ 7300
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18.01.2021 09:29 Ответить
І на якому паркані ти читав про два Державних Прапора України?У Козині?
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18.01.2021 09:43 Ответить
А ми, що мову вели про Державний прапор?
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18.01.2021 13:56 Ответить
Перед тем, как пердеть, не мешало бы иногда и почитать что такое "слепой траст".
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18.01.2021 09:20 Ответить
Оно всегда так лишь -бы …
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18.01.2021 09:25 Ответить
Ми знаємо шо це таке,це коли керують з заплющеними очима))
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18.01.2021 09:25 Ответить
Я понимаю, что пердеть гораздо легче, чем читать и мозги напрягать. Но читать даже дебилам иногда полезно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_trust
https://tverezo.info/post/82609
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18.01.2021 10:13 Ответить
Я пам"ятаю як "Сліпий Траст" продав "Ленінську Кузню" патріоту України Бібібкі))З заплющеними очима))
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18.01.2021 10:20 Ответить
Врешь дебил.
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18.01.2021 10:35 Ответить
В Киеве морозы. Казалось бы: Причем тут борьба Зеленского против Порошенко ...
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18.01.2021 09:57 Ответить
Навальний це NEOрузьке шовініст!
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18.01.2021 09:05 Ответить
Окурок не боится Навального. Он Немцова боялся. А Навальный просто портит ему настроение, и так плохое от небывалых успехов и прорывов Рашки. И еще видно геморрой замучил.
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18.01.2021 09:06 Ответить
С чему окурку было бояться бывшего политика-банкрота без сколь нибудь серьёзной электоральной базы?
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18.01.2021 10:05 Ответить
Словами Макаревича ,что за глупый скворец,. Покойный Немцов уже говорил ,***** он *****.....ый ,.Да ему насрать ,что думают Пампео и Меркель,😡
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18.01.2021 09:06 Ответить
Насрать ему трудно. Геморрой очень болючий. Может разве что покакать после клизмы с новокаином.
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18.01.2021 09:34 Ответить
Оппозиция - стремления к другому развитию государства.
Смена рыл у корыта - не оппозиция.
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18.01.2021 09:11 Ответить
Не вовремя вернулся, ***** сдохне в последней декаде апреля, надо было повернутся не раньше конца марта, начала апреля! А теперь шансы пережить умирающего резко падают!
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18.01.2021 09:13 Ответить
Давно у соседей бунтов не было. Как говорится - ней рой яму другому. Столько уже дровишек (или нефти с газом) понакидали разгоняя искры до пламени по всему миру, что, пора уже на себе испытать "страшный русский бунт". Путину Навальный снится в образе Пугачева или Разина. Сам то Навальный, не столько за цивилизованный путь России борется, столько с воровством зарвавшихся, прикрывающихся величием жуликов. Если, вдруг, Навальный начнет "поднимать Россию с колен", то мало никому не покажется. Его "цивилизованность" отличается от путинской , что тот ворует у "своих", а Навальный - не прочь воровать у чужих (сворованный Крым - не бутерброд). В его представлении Крым уже проглочен и отдать его не представляется возможным. Стало быть экспансионистский характер, с позволения сказать "соседей", вряд ли изменился. Как это не печально, а признавать придется. Особенно "ненавидящим войну и любящим мир"", борцунам с ветряными мельницами, которые "разгоняют ветер, сеющий бурю",
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18.01.2021 09:22 Ответить
Плешивому насрать на всё и на всех. Он делает ,что хочет и как хочет. Потому,что меркели,макроны стоят в очереди позвонить и поздравить ***** с рождеством. ПрезСША рыжик мечтает лизнуть **** сзади. Поэтому плешивый и в экстазе ,делает,что пожелает. Думаю ,весной оно захочет в Украину ,в гости,за водичкой для Крыма. И кто ему запретит?
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18.01.2021 09:26 Ответить
Думать - это не твое,баран! Ни одного правдивого предложения или фразы ,все ложь ,пурга, конфабуляции под воздействием паленого алкоголя и тяжелых...
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18.01.2021 10:18 Ответить
Таня,пролечись,и выдай правдивое предложение. Тебя папа с мамой не учили ,как нужно общаться среди людей, до сих пор думаешь, что ты в отаре и общаешься с себе подобными.
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18.01.2021 12:00 Ответить
Кому он это сказал? Тому,кто прячется за женщинами с коляской?!
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18.01.2021 09:53 Ответить
 
 