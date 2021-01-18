Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы намерена обжаловать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось онлайн-выступление Навального, однако теперь он вряд ли сможет принять в нем участие.

Кроме этого Мезенцева напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить оппозиционному российскому политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.