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Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы намерена обжаловать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам,  19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось онлайн-выступление Навального, однако теперь он вряд ли сможет принять в нем участие.

Кроме этого Мезенцева напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить оппозиционному российскому политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

задержание (6692) ПАСЕ (1673) россия (96455) Навальный Алексей (856) Мезенцева Мария (21)


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Топ комментарии
+6
Навальный ніяким боком. Але права людини країна - член ПАРЄ мусить дотримувати. Інакше це нонсенс.
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18.01.2021 09:24 Ответить
+4
Яким боком хоч цей навальний до України?
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
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18.01.2021 09:19 Ответить
+3
Навальный нам всем абсолютно до-сраки, как и Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но позадрачивать Рашку - это святое!
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18.01.2021 09:30 Ответить
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Белорусы пригласили российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной
Мнения / Общество 18-янв, 01:419 1 038 0

В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач". Об этом говорится в материале корреспондента "ТСН.Тиждень" Андрея Цаплиенко.

Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову.

В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.

Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.

Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета.

"На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - рассказал начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убежден командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев
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18.01.2021 09:18 Ответить
вся работа укрспецслужб сводиться к тому что публиковать данные ЦРУ и АНБ сша в прессе третьих стран не выше этого уровня
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18.01.2021 10:03 Ответить
А ты хотел бы что бы рашке жопу лизали. рашка путиковый путь развития цивилизации.
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18.01.2021 10:17 Ответить
Яким боком хоч цей навальний до України?
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
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18.01.2021 09:19 Ответить
Навальный ніяким боком. Але права людини країна - член ПАРЄ мусить дотримувати. Інакше це нонсенс.
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18.01.2021 09:24 Ответить
ё смотри за правами человека -обыкновенного украинца в стране своей... Навальный???7 да такой же как наши антикоррупционеры живущие на гранты сороса и тратящие миллионы грн в год на свои развлечения... любой вор (наши тимощенкины порощенковы жвании онищенковы и десятки тысяч других при обвинении их в коррупции и воровстве сразу становяться оппозиционерами...
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18.01.2021 10:01 Ответить
Что-то ты смешал всё в кучу - коней, людей, русскомирскую сволочь. И даже дедушку Сороса. Иди в домино поиграй - может попустит.
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18.01.2021 10:19 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 09:58 Ответить
Навальный нам всем абсолютно до-сраки, как и Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но позадрачивать Рашку - это святое!
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18.01.2021 09:30 Ответить
Зелена пліснява відволікає увагу українців і світу від окупованих Криму і Донбасу, від грабіжницьких тарифів, від зрадників бужанських, медведчуків, деркачів, дубинських...
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18.01.2021 09:32 Ответить
Тисячі українців та кримських татар, яких катують у путлерівських тюрмах, не бентежать Мєзєнцеву. Зайвохромосомну цікавлять лише зайвохромосомні.
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18.01.2021 09:37 Ответить
пусть спросят чей Крым у навального . пусть сидит и не выпускают
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18.01.2021 09:43 Ответить
любая возможность лишить рашку права голоса должна быть использована Украиной в полной мере... повод может быть любой (Навальный или кто-то или что-то другое - не суть!..суть выбить рашку с колеи и заставить закрыть хавало, лишив права "вето" на любой закон) - что тут не ясно???
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18.01.2021 10:26 Ответить
правильно.
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19.01.2021 00:15 Ответить
 
 