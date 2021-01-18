Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева
Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы намерена обжаловать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось онлайн-выступление Навального, однако теперь он вряд ли сможет принять в нем участие.
Кроме этого Мезенцева напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить оппозиционному российскому политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.
"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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Мнения / Общество 18-янв, 01:419 1 038 0
В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач". Об этом говорится в материале корреспондента "ТСН.Тиждень" Андрея Цаплиенко.
Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову.
В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.
Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.
Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета.
"На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - рассказал начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.
Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.
"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убежден командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..