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Новости Местные выборы-2020
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Кандидат от "ЕС" Борисенко победил на выборах мэра Борисполя, - данные ТИК

Кандидат от

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах мэра Борисполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.

"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской Солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - отметил пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Автор: 

Борисполь (770) местные выборы (2752) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+20
Трио бандурастов - СН+БЮТ+ОПЗЖ.
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18.01.2021 09:17 Ответить
+20
в данном случае балалаечников
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18.01.2021 09:21 Ответить
+17
Молодцы 👏! Так держать ! Долой зелёную плесень
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18.01.2021 09:21 Ответить
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Ти ж був ЗЕленим, а радієш за партію бариги.
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18.01.2021 09:17 Ответить
Молодцы 👏! Так держать ! Долой зелёную плесень
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18.01.2021 09:21 Ответить
Это не фейерверк. Это понос.
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18.01.2021 09:22 Ответить
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
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18.01.2021 10:01 Ответить
ГоднИй? А це шо таке?
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18.01.2021 09:25 Ответить
Не треба було Українську мову прогулювати у школі,щоб не питати.
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18.01.2021 09:31 Ответить
Я не вчився в українській школі. І українською мовою опановував самостійно. Однак прекрасно розумію різницю між словом "годний" і "гідний", особливо в контексті вашого висловлювання.
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18.01.2021 10:02 Ответить
Тобто ти опанував всі 230 тисяч слів які налічує Українська Мова?Молодець))
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18.01.2021 10:13 Ответить
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18.01.2021 09:11 Ответить
ШИРКА-2020(2021).

"По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"."

Источник: https://censor.net/ru/n3242340
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18.01.2021 09:14 Ответить
Трио бандурастов - СН+БЮТ+ОПЗЖ.
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18.01.2021 09:17 Ответить
в данном случае балалаечников
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18.01.2021 09:21 Ответить
Та нехай краще на флейті грають, шкіряній
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18.01.2021 11:57 Ответить
Это высший пилотаж подачи информации. Бориспольская ТИК будет в шоке, что оказуецца заявляла про коалицию. Геббельс тоже будет в шоке
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18.01.2021 09:57 Ответить
А кого підтримувала партія "Батьківщина" на виборах мера Борисполя за вашими даними?
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18.01.2021 10:20 Ответить
Інформація про коаліцію-ширку подана в статті не як цитита ТВК.
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18.01.2021 10:22 Ответить
Врете вы все. Тюля всех и везде победила.
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18.01.2021 09:16 Ответить
дрібна рибьошка тЮлька вже протухла....
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18.01.2021 16:20 Ответить
Яка "кумедна" кААліція.
" ... провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины""
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18.01.2021 09:17 Ответить
Чудова новина!
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18.01.2021 09:18 Ответить
обратил внимание . на Цензоре частенько пишут про Петра пятый президент . а например если про Юща или Кучму то экс-президент
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18.01.2021 09:21 Ответить
Це пьётру влітає в копійчину.
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18.01.2021 09:40 Ответить
ага . а еще он содержит армию порохоботов . и все для того что бы очернить доброго честного парня Вовку Зеленского . куришь что то или на таблах сидишь ?
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18.01.2021 09:49 Ответить
ааа понял . телек смотришь . Г+Г наверное ?
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18.01.2021 09:50 Ответить
В тебе від грибів видіння ?
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18.01.2021 10:25 Ответить
если уж ты взялся писать по украински то пиши "тобі" . а если по русски то "от грибов видение" . понял деревня ?
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18.01.2021 10:30 Ответить
ТИ, тебе (з прийм.: від тебе, до тебе і т. ін.), займ. особ. 2 ос. одн. 1. Уживається при звертанні до однієї особи (звичайно близької, а також до будь-якої особи в грубому, фамільярному плані). Гей ти, проклятий стариганю! На землю з неба не зиркнеш, Не чуєш, як тебе я ганю, Зевес! (Іван Котляревський, I, 1952, 104); - Чого ти стогнеш, сину? - питає журливо Мотря.. - Чи ти нездужаєш? (Панас Мирний, I, 1949, 161); - Ти хто? Чого тобі? - вояк вереснув (Леся Українка, I, 1951, 445); - Що з тобою балакати: ти чоловік темний, відсталий, - казав нарешті боєць і скрушно махав рукою (Олесь Гончар, III, 1959, 222); (Академічний тлумачний словник (1970-1980))
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18.01.2021 10:37 Ответить
Це - цензор.нет коліпастить матеріали з партійного сайту: https://eurosolidarity.org/ Європейська Солідарність .
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18.01.2021 09:47 Ответить
Чудова новина!
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18.01.2021 09:23 Ответить
И шо за шекнт що на нього було в 2014 замах скоєно, що воно такого натворило?
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18.01.2021 09:46 Ответить
Вова Борисенко - хороший парень
"На той момент Борисенко був депутатом Бориспільської міськради (2010-2015), куди потрапив за списком "Фронту змін". Працював керівником юрвідділу ТОВ "Фонд соціальних стратегій". Був помічником-консультантом на громадських засадах обраного на той час від партії "Народний фронт" народного депутата Андрія Іванчука, який відзначився прогульництвом, гречкосійством, численними випадками кнопкодавства (зафіксовано 97 разів) і є фігурантом антикорупційних розслідувань" (lb.ua)
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18.01.2021 09:53 Ответить
Слава Богу, що не Байчас. Зі своєю коаліцією ОПЗЖ, ЮБ, Зебл...
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18.01.2021 09:55 Ответить
Так иуды: "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"...." это "вся кремлевская рать."
А проще продажные московские холуи и верные янычары -опричники фашиста )(уйла.
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18.01.2021 09:55 Ответить
Вообще-то кроме ПЕС в Украине все агенты кремля
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18.01.2021 09:59 Ответить
ні, більшість- просто корисні дебіли. ти собі лестиш.
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18.01.2021 10:04 Ответить
Ну пусть будет так. Есть только потужный ПЕС, а остальные все агенты кримля и дебилы
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18.01.2021 10:11 Ответить
проти очевидних фактів не попрьош, правда ж....
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18.01.2021 16:22 Ответить
бачу, в тебе з логікою все так само, як і з грамотністю.
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18.01.2021 10:14 Ответить
эта коалиция - чистая гватемала! )
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18.01.2021 10:24 Ответить
И это здорово)не правда ли,зерыги?
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18.01.2021 10:39 Ответить
...випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".Джерело: https://censor.net/ua/n3242340

--------------------------------------
Аха-ха...ваш покорный слуга об калолицых именно такого формата писал ровно два кода тому как.
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18.01.2021 10:50 Ответить
Ще один удар по антиукраїнським ватним силам ( ЗАЖОП+СН+БЮТ) ,, БРАВО ЕС . !!

Респект Борисполю .!!

-----------------------------------------

...Якщо мене читає моя знайома з Борисполя , - визнаю , я програв парі , і з мене при зустрічі пляшка коньяку . .Не вірив я в те що кандидат від ЕС стане мером , але , на щастя - програв .
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18.01.2021 10:51 Ответить
...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
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18.01.2021 11:02 Ответить
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 7818
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18.01.2021 11:04 Ответить
..то де СКАЧОК тарифів .. де Ви там УБЛЮДКИ з партіїї БПП -ПЄС .. ? ..і..іже з ними .. що своїми руками ВБИВАЮТЬ Майбутнє Дітей і Онуків .. із-за ДИКОЇ гоношистості замість Совісті і Розуму ..таке..Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 3908
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18.01.2021 11:05 Ответить
Смотрю зесрань осознает теперь,что мы вернемся?)утопись теперь))))
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18.01.2021 11:09 Ответить
...повернешся ..НЕвиходя в МОРДОР ..
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18.01.2021 11:10 Ответить
А что ж борщевой набор ,при Порохе,вам ,зебил,считали с мясом,а при зекретине без мяса?)))))
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18.01.2021 11:45 Ответить
..ви там зберіться з амбером - перекалякайте .. або ж ЗАЙДИ на мою сторінку ФБ .. може щось проясниться .. або ..
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18.01.2021 12:58 Ответить
вітаю нарешті люди почали думати
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18.01.2021 11:23 Ответить
Вибір правильний і достойний бориспільчан !!
Вітаю переможця від ЄС👍🏼👍🏼👍🏼
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18.01.2021 11:47 Ответить
.. тільки ПОРОХОБОТНІ тролі на маланському РЕСУРСІ ЦН ... кипяточком поливають . а шо ж .. для цього він і є ... АДЕКВАТНІ Українці ДАВНО збагнули - що таке ЦН , як і Обосре - ратель моні Б .. хех ..
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18.01.2021 13:01 Ответить
... ЗМУшено .. ще раз по-темі..

. ...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
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18.01.2021 16:25 Ответить
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 5766
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18.01.2021 16:26 Ответить
..то де СКАЧОК тарифів .. де Ви там УБЛЮДКИ з партіїї БПП -ПЄС .. ? ..і..іже з ними .. що своїми руками ВБИВАЮТЬ Майбутнє Дітей і Онуків .. із-за ДИКОЇ гоношистості замість Совісті і Розуму ..таке.Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 1073
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18.01.2021 16:27 Ответить
Вода по 40? Везет, у меня 65. И за отопление 3700 в месяц
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19.01.2021 13:57 Ответить
Самый лучший продактплейсмент в 21 году
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 8668
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19.01.2021 13:46 Ответить
 
 