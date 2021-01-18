Кандидат от "ЕС" Борисенко победил на выборах мэра Борисполя, - данные ТИК

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах мэра Борисполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.

"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской Солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - отметил пятый президент.

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