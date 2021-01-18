Кандидат от "ЕС" Борисенко победил на выборах мэра Борисполя, - данные ТИК
Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах мэра Борисполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.
"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской Солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - отметил пятый президент.
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Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!
І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!
На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.
Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
"По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"."
Источник: https://censor.net/ru/n3242340
" ... провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины""
"На той момент Борисенко був депутатом Бориспільської міськради (2010-2015), куди потрапив за списком "Фронту змін". Працював керівником юрвідділу ТОВ "Фонд соціальних стратегій". Був помічником-консультантом на громадських засадах обраного на той час від партії "Народний фронт" народного депутата Андрія Іванчука, який відзначився прогульництвом, гречкосійством, численними випадками кнопкодавства (зафіксовано 97 разів) і є фігурантом антикорупційних розслідувань" (lb.ua)
А проще продажные московские холуи и верные янычары -опричники фашиста )(уйла.
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Аха-ха...ваш покорный слуга об калолицых именно такого формата писал ровно два кода тому как.
Респект Борисполю .!!
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...Якщо мене читає моя знайома з Борисполя , - визнаю , я програв парі , і з мене при зустрічі пляшка коньяку . .Не вірив я в те що кандидат від ЕС стане мером , але , на щастя - програв .
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
Вітаю переможця від ЄС👍🏼👍🏼👍🏼
. ...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …