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Новости Оккупация Крыма
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Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква

Определена дата проведения

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы". – Ред.) – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Игорь Жовква.

Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Игорь Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношений с Россией, - Чубаров

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Крым (26436) саммит (1230) деоккупация (847) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+6
Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6765
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18.01.2021 09:39 Ответить
+6
Це точно. При Петрі була "антипутінська коаліція", і фуйло в неї не запрошували.
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18.01.2021 09:43 Ответить
+5
" На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова," -- И? Сколько дивизий выделят НАТО и ЕС для деокупации?
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18.01.2021 09:36 Ответить
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18.01.2021 09:35 Ответить
А думка жителів Криму буде враховуватись?
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18.01.2021 09:36 Ответить
Яких саме?Тих хто звідти виїхав до України,чи тих хто там під росіянською окупацією?
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18.01.2021 09:37 Ответить
А багато виїхало? Кілька десятків тисяч із двух з половинию мільйонів?
Звичайно що важлива думка тих, хто нині там проживає. Без їхнього бажання то все порожня трата часу.
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18.01.2021 09:42 Ответить
Ті хто там зараз під окупацією не мають особистої думки,так само як це було у часи Другої Світової,коли Крим був під Гітлеровською окупацією.
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18.01.2021 09:50 Ответить
Не, лапоть, думкы свинособак нам до дупы
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18.01.2021 10:02 Ответить
При Петрі такого не було.....
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18.01.2021 09:36 Ответить
Це точно. При Петрі була "антипутінська коаліція", і фуйло в неї не запрошували.
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18.01.2021 09:43 Ответить
До неї
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18.01.2021 09:46 Ответить
Яка калаліція?))Петро за п"ять років жодного разу про Крим не згадав.
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18.01.2021 09:51 Ответить
Пистишь как и все даунбасяне
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18.01.2021 10:00 Ответить
Можно пруф на офіційний документ?
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18.01.2021 10:04 Ответить
"Международный суд ООН в Гааге продолжит 3 июня слушания по иску Украины к России, в котором Киев указывает на нарушение Москвой двух международных конвенций. Этот иск - лишь один из целого ряда инициированных Киевом процессов, касающихся инкриминируемых Украиной России нарушений международного права, он https://www.dw.com/ru/5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%BE%D0%BD/a-38478760 рассматривается Международным судом (МС) ООН с марта 2017 года . Этот международный судебный орган занимается урегулированием межгосударственных споров о нарушениях международных договоров и обязательств или разногласий в их толковании."

Там і донбас і про крим.
До ВАЗеленського ці питання не розділяли.
Чекаю від вас пруф на офіційний документ від ВАЗеленського проти мокшан.
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18.01.2021 10:20 Ответить
Ти про це?В середине января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Формально речь не идет о законности или незаконности аннексии Крыма или установлении ответственности России за войну в Донбассе.
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18.01.2021 11:06 Ответить
Правда?
Хто подав позов до ЄСПЛ по Криму?

Бубачка. Зразу після погляду в очі фуйла.
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18.01.2021 10:00 Ответить
" На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова," -- И? Сколько дивизий выделят НАТО и ЕС для деокупации?
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18.01.2021 09:36 Ответить
Скільки дивізій було при деокупації НДР,Польщі,Угорщини,від Радянських окупантів?
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18.01.2021 09:39 Ответить
Очень много. НАТО в конце 80х представляло собой грозную силу с тысячами танков и ББМ а не сборище "голубых" с пару сотней Леопардов не на ходу. Советы даже не думали вмешиваться в дела Восточной Европы.....
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18.01.2021 09:46 Ответить
Багато в твоєї кацапської макітрі порожнього місця))
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18.01.2021 09:53 Ответить
Это аргумент, да.... Возьми хоть Вики почитай , убогое, если денег на книги нет а в библиотеку ходить не знаешь как....
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18.01.2021 10:00 Ответить
Кацап,які військрві підрозділи визволяли НДР,Польщу,Угорщину від Радянської армії?
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18.01.2021 10:05 Ответить
бла ... бла ... бла "саммит"
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18.01.2021 09:37 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби тільки на транвай не чіплялось.
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18.01.2021 09:38 Ответить
Отримай борг
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18.01.2021 09:52 Ответить
Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6765
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18.01.2021 09:39 Ответить
Заблокируют пару аккуантов руских в Фейсбуке и доложат о Победе....
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18.01.2021 09:47 Ответить
"Крьімская платформа " - нужньій и важньій для Украиньі инструмент в противостоянии с агрессором РФ.
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18.01.2021 09:52 Ответить
В исполнении криворагульных клоунов? Тоди ой!
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18.01.2021 10:03 Ответить
Хм. Подать что ли резюме?
Не, ну а чо? Куча бесполезных совещаний, рекомендаций, писулек... ИБД.
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18.01.2021 10:06 Ответить
Картошку и Виннипуха уже пригласили?
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18.01.2021 10:49 Ответить
Вот интересно, а если товарищ Путин возьмет и решит присоединиться к этому мероприятию, ничего что 24.08 День Независимости, и как Украина будет принимать руководителя страны агрессора в преддверии 30-й годовщины. Об этом кто-то подумал. Решили убить двух зайцев на ДН пригласить мировых лидеров и Крымскую платформу заодно организовать, посмотрим что из этого выйдет.
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18.01.2021 11:46 Ответить
А як йде підготовка до можливого конфлікту з боку Криму? Адже в них скоро вода всохне і вони можуть полізти як ті таргани до нас
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18.01.2021 12:40 Ответить
Чому через 8 місяців? Чому не в березні? Який конкретно порядок денний? Які пропозиції України? Запрошення - потім.
Ми маємо вже досвід роботи ОП, тому схоже, що це робиться щоб накачувати рейтінг Зеленського, а не для діла.
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18.01.2021 13:33 Ответить
 
 