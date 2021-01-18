Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы". – Ред.) – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Игорь Жовква.

Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Игорь Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

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