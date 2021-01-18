Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква
Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы". – Ред.) – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Игорь Жовква.
Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.
"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Игорь Жовква подчеркнул, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.
По его словам, президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.
"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звичайно що важлива думка тих, хто нині там проживає. Без їхнього бажання то все порожня трата часу.
Там і донбас і про крим.
До ВАЗеленського ці питання не розділяли.
Чекаю від вас пруф на офіційний документ від ВАЗеленського проти мокшан.
Хто подав позов до ЄСПЛ по Криму?
Бубачка. Зразу після погляду в очі фуйла.
Не, ну а чо? Куча бесполезных совещаний, рекомендаций, писулек... ИБД.
Ми маємо вже досвід роботи ОП, тому схоже, що це робиться щоб накачувати рейтінг Зеленського, а не для діла.