Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок

В полусотне стран мира, которые начали кампанию по вакцинации населения от COVID-19, уже было сделано более 42 миллионов прививок.

"Крупнейшая в истории кампании по вакцинации началась. Согласно собранных Bloomberg данных, уже было введено более 42,2 млн доз в 51 стране. По последним подсчетам в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок", - говорится в материале, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего прививок было проведено в США, где с начала кампании по вакцинации 14 декабря уже было введено 14,3 млн доз. На прошлой неделе ежедневно в Штатах делали в среднем 898 410 прививок.

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В то же время больше всего прививок на душу населения сделали в Израиле. В стране с населением в 9 млн человек уже сделали более 2,3 млн прививок, то есть 26 на каждые 100 тысяч населения.

Для сравнения, в США этот показатель составляет всего 4,4 дозы на 100 тысяч населения, а в Канаде вообще 1,5.