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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок

Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок

В полусотне стран мира, которые начали кампанию по вакцинации населения от COVID-19, уже было сделано более 42 миллионов прививок.

"Крупнейшая в истории кампании по вакцинации началась. Согласно собранных Bloomberg данных, уже было введено более 42,2 млн доз в 51 стране. По последним подсчетам в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок", - говорится в материале, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего прививок было проведено в США, где с начала кампании по вакцинации 14 декабря уже было введено 14,3 млн доз. На прошлой неделе ежедневно в Штатах делали в среднем 898 410 прививок.

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В то же время больше всего прививок на душу населения сделали в Израиле. В стране с населением в 9 млн человек уже сделали более 2,3 млн прививок, то есть 26 на каждые 100 тысяч населения.

Для сравнения, в США этот показатель составляет всего 4,4 дозы на 100 тысяч населения, а в Канаде вообще 1,5.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Действия фильма «Я легенда» происходят в 2021 году, а зомби апокалипсис начался из-за неправильно подействовавшей вакцины.
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18.01.2021 09:50 Ответить
В кино всякое бывает.
В кино Голобородько послал в жопу МВФ, например. А в реале МВФ посылает ЗЕ в жопу.

Вот и с Ковидом пока такая же фигня.
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона
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18.01.2021 10:04 Ответить
"В декабре 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1273 новых случая ВИЧ-инфекции, у 281 пациента диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа"
За 2020 от туберкулеза в Украине умерло около 4 000 чел.
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18.01.2021 10:56 Ответить
Про статистику в Украине даже в анекдоте стыдно теперь говорить.
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18.01.2021 14:02 Ответить
Ну, Украина, как обычно, будет на 95-ом месте - традиция-с... да и число означающее.
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18.01.2021 09:54 Ответить
Все, кроме Украины (Роися и Беларусь скипидаром вакцинируются). Даже племена Тумбу-Юмбу уже получают вакцины.

Израиль уже 25% населения вакцинировал.

А все почему?

А все потому, что ЗЕ еще в июле 2020 взял под личный контроль закупку вакцин и гарантировал, что Украина их получит самой первой.
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18.01.2021 09:54 Ответить
Добре що Бубачка все на контролі тримає.

Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок - Цензор.НЕТ 2437
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18.01.2021 09:56 Ответить
фигня. за восемь лет управятся всех завакцинировать.
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18.01.2021 10:06 Ответить
Эта инфа - приговор клоуну и его шапито.
Народ продолжает болеть и умирать, а вакцины до сих пор нет.
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18.01.2021 11:38 Ответить
 
 