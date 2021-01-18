Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок
В полусотне стран мира, которые начали кампанию по вакцинации населения от COVID-19, уже было сделано более 42 миллионов прививок.
"Крупнейшая в истории кампании по вакцинации началась. Согласно собранных Bloomberg данных, уже было введено более 42,2 млн доз в 51 стране. По последним подсчетам в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок", - говорится в материале, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что больше всего прививок было проведено в США, где с начала кампании по вакцинации 14 декабря уже было введено 14,3 млн доз. На прошлой неделе ежедневно в Штатах делали в среднем 898 410 прививок.
В то же время больше всего прививок на душу населения сделали в Израиле. В стране с населением в 9 млн человек уже сделали более 2,3 млн прививок, то есть 26 на каждые 100 тысяч населения.
Для сравнения, в США этот показатель составляет всего 4,4 дозы на 100 тысяч населения, а в Канаде вообще 1,5.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В кино Голобородько послал в жопу МВФ, например. А в реале МВФ посылает ЗЕ в жопу.
Вот и с Ковидом пока такая же фигня.
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона
За 2020 от туберкулеза в Украине умерло около 4 000 чел.
Израиль уже 25% населения вакцинировал.
А все почему?
А все потому, что ЗЕ еще в июле 2020 взял под личный контроль закупку вакцин и гарантировал, что Украина их получит самой первой.
Народ продолжает болеть и умирать, а вакцины до сих пор нет.