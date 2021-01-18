Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.
Об этом глава правительства заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - рассказал премьер.
По его словам, практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.
"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", - добавил Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.
Глава правительства подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.
"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.
Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.
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Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.
Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
#буду рубати руки у тих кто краде у армії
#Україна вступе в НАТО
#Україна вступе у ЄС
- Почему у зебилов все новости в будущем времени? - Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
На нас банально хочуть заробити.
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером , купленим за бюджетні кошти державою. Потім різницю хтось вумний положить собі в кишеню.
ПС. Думаю, щеплення зроблять обовязковим. Через верховну зраду.
Ага ЩАС!
Будет ситуация как с вакцинированием против гриппа, т.е. КАЖДЫЙ сезон и против разных штаммов вируса. То что сегодня помогает завтра окажется бесполезным.
Вам что,Пфайзер приплачивает за рекламу?
Сколько умрёт от вакцинации в масштабах страны,вы знаете?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/16/7280172/ Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей
дуже дивно тоді.
Но один материал я вам предоставлю,внимательно изучите и сделайте выводы:
https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4 https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
https://www.youtube.com/watch?v=VIPrWgkOrKs КовідТабори для людей - новий диктаторський законопроект!
Т.е. сначала будут вакцинироваться те, кто заплатит, орлы авакяна, а после них, если что-то останется, все остальные первоочередные категории.
Долго мутили, да видать серьезные поставщики не разрешили хитрожопым использовать свою вакцину, закупленную от имени государства, в коммерческих целях на данном этапе мировой вакцинации.