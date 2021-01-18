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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной, - Шмыгаль

Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Об этом глава правительства заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - рассказал премьер.

По его словам, практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", - добавил Шмыгаль.

Читайте: Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Премьер-министр добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.

Глава правительства подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
почему у зебилов все новости в будущем времени?
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18.01.2021 10:02 Ответить
+10
Бла-бла-бла...

Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.

Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
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18.01.2021 09:58 Ответить
+10
Где-то тихо ржут молдаване.Их в школе не учили,что такое "параллельно",поэтому они прививаются лучшими вакцинами бесплатно
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18.01.2021 10:15 Ответить
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18.01.2021 09:55 Ответить
Толкієн тихо плаче зі своїм Земномор'ям. 😁
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18.01.2021 10:06 Ответить
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18.01.2021 09:57 Ответить
Бла-бла-бла...

Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.

Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
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18.01.2021 09:58 Ответить
Да тебя палкой БЕСПЛАТНО вакцинироваться не загонишь, только скулишь о том что тебе нафиг не нужно
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18.01.2021 10:04 Ответить
Sinovac, Спутнiк V... А третя яка?
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18.01.2021 09:59 Ответить
Спутник VI
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18.01.2021 10:04 Ответить
Из той же серии фуфломицинов - Астразенека.
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18.01.2021 10:06 Ответить
Ну эта все же получше будет.
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18.01.2021 11:36 Ответить
почему у зебилов все новости в будущем времени?
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18.01.2021 10:02 Ответить
У Пепо научились
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18.01.2021 10:06 Ответить
Ти теж у Пепо вчився? Двійочник! Не вірю! 😁
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18.01.2021 10:07 Ответить
чему ещё научились?
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18.01.2021 10:08 Ответить
#закончу войну за несколько дней
#буду рубати руки у тих кто краде у армії
#Україна вступе в НАТО
#Україна вступе у ЄС
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18.01.2021 10:10 Ответить
хорошие ученики
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18.01.2021 10:11 Ответить
Зебильній бот вася васевич, он же женья женьевич, ті снова в зашкваре, перелогинься
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18.01.2021 10:15 Ответить
Спасибо за внимание, учту ваши пожелания.
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18.01.2021 10:24 Ответить
Потому что в настоящем у ЗЕлуп только просеры и зашквары.
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18.01.2021 10:07 Ответить
Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...
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18.01.2021 13:04 Ответить
Три коментарі, і вийшов анедот:

- Почему у зебилов все новости в будущем времени? - Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
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18.01.2021 13:11 Ответить
Скажіть в якій ще країні є комерційне щеплення від корони ?
На нас банально хочуть заробити.
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером , купленим за бюджетні кошти державою. Потім різницю хтось вумний положить собі в кишеню.
ПС. Думаю, щеплення зроблять обовязковим. Через верховну зраду.
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18.01.2021 10:04 Ответить
боюсь что не будет никакого пфайзера, даже за бабки
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18.01.2021 10:10 Ответить
Пфайзер и Модерну сюда не запустят, Галабародька дал поручение СБУ єто проконтролировать. Бідло заплатит из своего кармана и за китайскую болтушку и за свнсбч спутник Так навара больше.
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18.01.2021 10:18 Ответить
Пробник бесплатно, все остальное за деньги. Что думаете сделаете два укольчика и свободны как ветер?
Ага ЩАС!
Будет ситуация как с вакцинированием против гриппа, т.е. КАЖДЫЙ сезон и против разных штаммов вируса. То что сегодня помогает завтра окажется бесполезным.
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18.01.2021 10:29 Ответить
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером ,

Вам что,Пфайзер приплачивает за рекламу?
Сколько умрёт от вакцинации в масштабах страны,вы знаете?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/16/7280172/ Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей
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18.01.2021 15:28 Ответить
і більше ніде ?
дуже дивно тоді.
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18.01.2021 15:35 Ответить
Ага,вы ещё и иронизируете?может я должен статистику вам по всем странам отыскать?Уж извините,у меня нет на это времени.
Но один материал я вам предоставлю,внимательно изучите и сделайте выводы:
https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4 https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
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18.01.2021 16:00 Ответить
А вот ещё один "подарок" людям хотят впаять":
https://www.youtube.com/watch?v=VIPrWgkOrKs КовідТабори для людей - новий диктаторський законопроект!
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18.01.2021 16:04 Ответить
Одновременно?
Т.е. сначала будут вакцинироваться те, кто заплатит, орлы авакяна, а после них, если что-то останется, все остальные первоочередные категории.
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18.01.2021 10:04 Ответить
эпицентр будет вакцинировать? или велюр?
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18.01.2021 10:07 Ответить
Где-то тихо ржут молдаване.Их в школе не учили,что такое "параллельно",поэтому они прививаются лучшими вакцинами бесплатно
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18.01.2021 10:15 Ответить
да, у нас уникальная страна, сначала вакцинируются самые богатые и наглые, потом самые богатые, потом самые наглые, некоторые откажутся, поскольку это чипирование от рептилоидов, а потом скажут, что бесплатная вакцина закончилась и останется только на коммерческой основе для бедных ))
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18.01.2021 10:51 Ответить
Шмигаль, а щеплені хворіють так само, як і не щеплені - може лише з затяжкою в часі на 1-2 місяці. То нащо щеплювати?..
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18.01.2021 11:06 Ответить
Что и требовалось доказать.
Долго мутили, да видать серьезные поставщики не разрешили хитрожопым использовать свою вакцину, закупленную от имени государства, в коммерческих целях на данном этапе мировой вакцинации.
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18.01.2021 11:08 Ответить
світові постачальники просто зажадали великих відкатів і тоді своїм в Україні мало грошей буде; тому частині народу запропонують комерційне щеплення
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18.01.2021 11:26 Ответить
Министерство здравоохранения Ливана (население менее 7 млн.) сообщило о заключении с компанией Pfizer соглашения о закупке 2,1 миллиона порций вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенных для бесплатной вакцинации населения. Поставки должны начаться в конце января. Еще 2,7 миллиона доз будут бесплатно получено через созданный Всемирной организацией здравоохранения механизм COVAX. Министр сообщил, что частный сектор обеспечит поставку еще двух миллионов доз препарата AstroZeneca и Sinopharm для вакцинации населения на платной основе.
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18.01.2021 12:06 Ответить
А в каких странах, и в процентном выражении пожалуйста, укажите страны где на коммерческой основе, сей час делают прививки, от ковида!
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18.01.2021 20:51 Ответить
 
 