Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Об этом глава правительства заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - рассказал премьер.

По его словам, практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", - добавил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.

Глава правительства подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.

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