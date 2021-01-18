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Готовится "дорожная карта" по урегулированию кризиса в отношениях с Венгрией. Пункт о деблокировании комиссии Украина - НАТО должен быть включен, - замглавы ОП Жовква

Готовится

Украина и Венгрия работают над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он отметил, что в дипломатическом плане 2021 год начинается с визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"27 января по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. Безусловно, будет обсуждаться весь комплекс вопросов", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Отвечая на вопрос, имеют ли страны совместный план выхода из кризиса в отношениях, Игорь Жовква заявил: "Для Украины было бы желательно заключение соответствующего договора или соглашения с Венгрией, которое урегулировало бы этот комплекс вопросов, – так называемое джентльменское соглашение или соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом работа ведется. По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакция, и сейчас процесс продолжается".

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По словам заместителя руководителя Офиса Президента, когда этот документ будет готов, он должен быть подписан на уровне глав государств.

Игорь Жовква добавил, что такой документ может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией Комиссии Украина – НАТО и по спорным положениям закона об образовании. Он напомнил, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно норм этого закона, о чем были проинформированы наши партнеры по НАТО.

Заместитель руководителя Офиса Президента выразил надежду, что спорные вопросы Украина и Венгрия будут решать в двустороннем порядке, а блокирование заседания Комиссии Украина – НАТО вообще будет снято.

Он также подчеркнул, что украинская сторона всегда готова принимать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с визитом.

"Ничего лучшего в дипломатии, чем диалог, не придумано, но такой разговор, такая встреча и такой визит должны быть надлежащим образом подготовлены", – добавил Игорь Жовква, отметив, что МИД и другие министерства уже работают над этим.

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Автор: 

Венгрия (2025) МИД (7033) НАТО (10179) Сийярто Петер (334) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
дорожная карта чего изволите
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18.01.2021 09:59 Ответить
+3
с этими кремлевскими холуями договоров не стоит подписывать
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18.01.2021 10:02 Ответить
+1
Еще, плять, один шариков. Отдавайте сразу Закарпатскую область и вам ***** разрешит мотрудничать с НАТО, д.б.
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18.01.2021 09:58 Ответить
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З мадярами таки да, конфлікт. А з ким ми конфліктуємо на Домбасі?
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18.01.2021 09:57 Ответить
А разве в безальтернативных минских угодах, подписанных нашим мудрым гением и единственным спасителем Порошенко, не доступно об этом написано?
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18.01.2021 10:08 Ответить
Ще ніхто не визнав це війною. Всі конфлікт, конфлікт.
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18.01.2021 10:17 Ответить
Еще, плять, один шариков. Отдавайте сразу Закарпатскую область и вам ***** разрешит мотрудничать с НАТО, д.б.
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18.01.2021 09:58 Ответить
это по второму кругу? зелох же уже все наладил, кстати где он
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18.01.2021 09:58 Ответить
дорожная карта чего изволите
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18.01.2021 09:59 Ответить
с этими кремлевскими холуями договоров не стоит подписывать
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18.01.2021 10:02 Ответить
закончится это всё очередным пшиком, как и всегда
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18.01.2021 10:27 Ответить
Чем будем торговать, территорией или мовой?
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18.01.2021 10:41 Ответить
Начнут с мовы.Уже в рамках территориально-административной реформы сохранили Береговский район, теперь если пойти на уступки у мовному питанні, цементируется окончательно очередная национальная меньшина которая при подстрекательстве северо-востоного соседа будет требовать автономии
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18.01.2021 10:57 Ответить
Тогда - это федерализация.
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18.01.2021 11:14 Ответить
это и есть цель страны лаптей и балалаек для них главное создать прецендент и это то, что сейчас происходит с венграми .Уступка в законе об образовании пойдет на пользу не только "венгерскоговорящим " украинцам, но и русскочелюстным. Запоребрик внимательно наблюдает за этой ситуацией, а потом вывернет в свою пользу.
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18.01.2021 11:37 Ответить
"Игорь Жовква добавил, что такой документ может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией Комиссии Украина - НАТО и по спорным положениям закона об образовании. "У орбана все замашки обнуленыша, он действует по тому же принципу: или будет по-нашему ( изменения в Законе об образовании) и в качестве рычага давления блокировка работы комиссии или будет никак.Источник: https://censor.net/ru/n3242353
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18.01.2021 10:52 Ответить
 
 