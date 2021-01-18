Готовится "дорожная карта" по урегулированию кризиса в отношениях с Венгрией. Пункт о деблокировании комиссии Украина - НАТО должен быть включен, - замглавы ОП Жовква

Украина и Венгрия работают над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он отметил, что в дипломатическом плане 2021 год начинается с визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"27 января по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. Безусловно, будет обсуждаться весь комплекс вопросов", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Отвечая на вопрос, имеют ли страны совместный план выхода из кризиса в отношениях, Игорь Жовква заявил: "Для Украины было бы желательно заключение соответствующего договора или соглашения с Венгрией, которое урегулировало бы этот комплекс вопросов, – так называемое джентльменское соглашение или соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом работа ведется. По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакция, и сейчас процесс продолжается".

Читайте также: Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, когда этот документ будет готов, он должен быть подписан на уровне глав государств.

Игорь Жовква добавил, что такой документ может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией Комиссии Украина – НАТО и по спорным положениям закона об образовании. Он напомнил, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно норм этого закона, о чем были проинформированы наши партнеры по НАТО.

Заместитель руководителя Офиса Президента выразил надежду, что спорные вопросы Украина и Венгрия будут решать в двустороннем порядке, а блокирование заседания Комиссии Украина – НАТО вообще будет снято.

Он также подчеркнул, что украинская сторона всегда готова принимать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с визитом.

"Ничего лучшего в дипломатии, чем диалог, не придумано, но такой разговор, такая встреча и такой визит должны быть надлежащим образом подготовлены", – добавил Игорь Жовква, отметив, что МИД и другие министерства уже работают над этим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об отношениях с Венгрией: "Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим"